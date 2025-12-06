Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:56

Не спорт и не кино: названа самая шокирующая тема 2025 года по версии Google

Google опубликовал мировой рейтинг трендов Year in Search за 2025 год — ТАСС

Google традиционно подводит итоги года через поисковые всплески, но в 2025-м список тем выглядит особенно "нервным": рядом оказываются ИИ, спорт и новости, которые мгновенно превращались в глобальные сюжеты. Об этом сообщает ТАСС. Google опубликовал Year in Search, где фиксируются запросы, интерес к которым резко вырос по сравнению с 2024 годом.

Что такое Year in Search и как формируется топ

Как подчёркивается в публикации, в ежегодный отчёт Google попадают темы, по которым интерес заметно вырос год к году. Речь идёт не о "самых частых словах вообще", а о трендах, которые резко ускорились в сравнении с прошлым годом. Поэтому в топ нередко попадают события и имена, которые внезапно оказались в центре внимания.

Отдельно отмечается, что у Google на сайте доступен полный список трендовых запросов, а также сортировка по странам. При этом данные по России в представленном наборе не приводятся, говорится в тексте.

Общий мировой топ: ИИ, спорт, политика и гаджеты

Первую строчку глобального списка занял запрос Gemini — так называется чат-бот, разработанный Google. Второе место заняла спортивная тема "Индия против Англии", а третье — Чарли Кирк, американский политик, которого, как указано в материале, застрелили 10 сентября 2025 года.

Далее в десятку также вошли: Club World Cup, "Индия против Австралии", DeepSeek, Asia Cup, Иран, iPhone 17, Пакистан и Индия. В таком наборе видно, что в 2025 году тренды снова собирались на пересечении технологий, крупных соревнований и геополитических тем.

Раздел "Новости": какие события искали чаще всего

В категории "Новости", как сообщается, в числе самых популярных тем оказались убийство Чарли Кирка, ирано-израильская война, приостановка работы правительства США, выборы нового папы Римского и пожары в Лос-Анджелесе. Этот блок показывает, что поисковая динамика отражает не только интерес к технологиям, но и реакцию аудитории на шокирующие и масштабные события.

В тексте подчёркивается: отчёт фиксирует именно рост интереса — то, что "выстрелило" в повестке сильнее обычного. Поэтому в топе оказываются истории, которые быстро выходят за пределы одной страны.

Персоны, кино и книги: что ещё попало в списки

В список самых популярных персон, по данным публикации, вошёл американский певец D4vd. Материал уточняет, что он оказался в центре скандала после обнаружения останков 14-летней девушки в зарегистрированном на его имя автомобиле Tesla.

В категории "Кино" чаще всего искали "Анору", "Супермена" и "Minecraft в кино". А среди книг, как сказано в тексте, наибольшим интересом пользовался роман Колин Гувер "Сожалею о тебе".

