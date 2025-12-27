Год вроде прожит, а внутри пусто: ловушка декабрьских итогов

Подведение итогов года для одних становится спокойным анализом пройденного пути, а для других — источником сильного разочарования и самокритики. Болезненное восприятие неудач, как отмечают специалисты, связано не с реальными результатами, а с внутренними установками, сформированными задолго до взрослой жизни. Об этом рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс изданию Pravda.Ru.

Откуда берётся болезненная самокритика

По словам психолога, склонность к самобичеванию после подведения итогов формируется не у всех. Во многом она закладывается в детстве, когда ребёнку внушают, что результат всегда должен быть идеальным, а ошибка равносильна провалу. В таких условиях человек вырастает с убеждением, что любая неудача — это личная катастрофа.

Если же в семье с ранних лет формируется спокойное отношение к результатам и допускается право на ошибку, во взрослом возрасте человек легче принимает жизненные обстоятельства. Он воспринимает промахи как часть опыта, а не как доказательство собственной несостоятельности.

"Когда человек воспринимает любую неудачу как катастрофу, он неизбежно испытывает сильное эмоциональное напряжение. Тем, кто склонен к таким переживаниям, важно напомнить себе, что события могут развиваться не по плану, и это не делает их отрицательными. Принятие того, что жизнь не обязана идти строго по намеченному сценарию, помогает снизить внутреннее давление и избавиться от излишней самокритики", — отметил Михаил Хорс.

Итоги как личная ревизия, а не отчёт

Хорс подчёркивает, что подведение итогов года не должно превращаться в жёсткий отчёт перед самим собой. По его словам, это скорее личная ревизия, цель которой — увидеть движение вперёд, а не зафиксировать несоответствие идеалу.

Важно учитывать не только полностью завершённые задачи, но и начатые проекты. Даже небольшой прогресс свидетельствует о развитии и усилиях, которые были приложены в течение года.

Ценность частичных успехов

Психолог обращает внимание на распространённую ошибку: многие считают, что если цель не выполнена на сто процентов, то её будто бы не существовало. Такой подход обесценивает реальные шаги и усиливает чувство вины.

"Многие считают, что если цель не выполнена полностью, значит, она не выполнена вообще. Но важно записать и частичные успехи: например, я хотел написать книгу — и написал двадцать страниц. Это уже шаг вперед, и он имеет значение. Кроме того, стоит отмечать не только то, что сделано, но и то, что сохранено, ведь удержать что-то в жизни — это тоже достижение", — добавил специалист.

По его словам, сохранённые отношения, стабильность или удержание важного ресурса требуют не меньших усилий, чем достижение новых целей.

Взгляд без чувства вины

Главный принцип подведения итогов года, по мнению Хорса, заключается в смене фокуса. Вместо поиска поводов для сожалений стоит обращать внимание на собственный рост, даже если он был постепенным и не всегда заметным.

Такой подход помогает снизить внутреннее напряжение и встретить Новый год без ощущения вины или несоответствия ожиданиям. Осознание того, что путь состоит не только из побед, но и из попыток, делает итоги года более честными и психологически здоровыми.