Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Отсутствие новогоднего настроения
Отсутствие новогоднего настроения
© freepik by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:35

Год вроде прожит, а внутри пусто: ловушка декабрьских итогов

Подведение итогов года не должно превращаться в жёсткий отчёт — психолог Михаил Хорс

Подведение итогов года для одних становится спокойным анализом пройденного пути, а для других — источником сильного разочарования и самокритики. Болезненное восприятие неудач, как отмечают специалисты, связано не с реальными результатами, а с внутренними установками, сформированными задолго до взрослой жизни. Об этом рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс изданию Pravda.Ru.

Откуда берётся болезненная самокритика

По словам психолога, склонность к самобичеванию после подведения итогов формируется не у всех. Во многом она закладывается в детстве, когда ребёнку внушают, что результат всегда должен быть идеальным, а ошибка равносильна провалу. В таких условиях человек вырастает с убеждением, что любая неудача — это личная катастрофа.

Если же в семье с ранних лет формируется спокойное отношение к результатам и допускается право на ошибку, во взрослом возрасте человек легче принимает жизненные обстоятельства. Он воспринимает промахи как часть опыта, а не как доказательство собственной несостоятельности.

"Когда человек воспринимает любую неудачу как катастрофу, он неизбежно испытывает сильное эмоциональное напряжение. Тем, кто склонен к таким переживаниям, важно напомнить себе, что события могут развиваться не по плану, и это не делает их отрицательными. Принятие того, что жизнь не обязана идти строго по намеченному сценарию, помогает снизить внутреннее давление и избавиться от излишней самокритики", — отметил Михаил Хорс.

Итоги как личная ревизия, а не отчёт

Хорс подчёркивает, что подведение итогов года не должно превращаться в жёсткий отчёт перед самим собой. По его словам, это скорее личная ревизия, цель которой — увидеть движение вперёд, а не зафиксировать несоответствие идеалу.

Важно учитывать не только полностью завершённые задачи, но и начатые проекты. Даже небольшой прогресс свидетельствует о развитии и усилиях, которые были приложены в течение года.

Ценность частичных успехов

Психолог обращает внимание на распространённую ошибку: многие считают, что если цель не выполнена на сто процентов, то её будто бы не существовало. Такой подход обесценивает реальные шаги и усиливает чувство вины.

"Многие считают, что если цель не выполнена полностью, значит, она не выполнена вообще. Но важно записать и частичные успехи: например, я хотел написать книгу — и написал двадцать страниц. Это уже шаг вперед, и он имеет значение. Кроме того, стоит отмечать не только то, что сделано, но и то, что сохранено, ведь удержать что-то в жизни — это тоже достижение", — добавил специалист.

По его словам, сохранённые отношения, стабильность или удержание важного ресурса требуют не меньших усилий, чем достижение новых целей.

Взгляд без чувства вины

Главный принцип подведения итогов года, по мнению Хорса, заключается в смене фокуса. Вместо поиска поводов для сожалений стоит обращать внимание на собственный рост, даже если он был постепенным и не всегда заметным.

Такой подход помогает снизить внутреннее напряжение и встретить Новый год без ощущения вины или несоответствия ожиданиям. Осознание того, что путь состоит не только из побед, но и из попыток, делает итоги года более честными и психологически здоровыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Длительное пребывание дома повышает риск тревожности и депрессии — Эдуард Мавлютов сегодня в 13:50
Привычка не выходить: как изоляция меняет настроение и восприятие реальности

Психолог рассказал, почему привычка постоянно сидеть дома может привести к тревожности, усталости и проблемам со здоровьем.

Читать полностью » Белая горячка возникает у 5–12% людей с алкогольной зависимостью — Даниил Давыдов сегодня в 12:42
Белая горячка маскируется под тревогу и бессонницу: главное отличие становится очевидным ночью

Белая горячка – это опасное состояние, возникающее после прекращения употребления алкоголя. Случае, если не обратиться за помощью, жизнь может оказаться под угрозой.

Читать полностью » Утреннее протирание лица льдом повысило упругость кожи — дерматологи сегодня в 8:19
Лёд касается кожи — и время отступает: эффект, который замечают уже через несколько недель

Протирание лица льдом — простой утренний ритуал, который влияет на тонус кожи, цвет лица и состояние пор при правильном подходе.

Читать полностью » Продажу напитка Aloe Vera приостановили из-за угрозы здоровью — Роспотребнадзор сегодня в 6:29
Маркетплейсам дали стоп-сигнал: напиток Aloe Vera проверяют на серьёзную угрозу

Роспотребнадзор приостановил продажу напитка Aloe Vera после сообщений о возможном содержании опасной технической жидкости.

Читать полностью » Лёгкий старт новогоднего ужина помогает избежать тяжести в желудке — Николай Миллер сегодня в 4:37
Начал с овощного салата и запечённой рыбы — теперь новогодний ужин не вызывает дискомфорта

Узнайте, как сделать новогоднее застолье сытным и вкусным, но не перегрузить желудок. Правильный порядок блюд и советы нутрициолога помогут сохранить комфорт и энергию на весь вечер.

Читать полностью » Небольшие порции на новогоднем столе снижают риск переедания — эндокринолог Виктория Садовская сегодня в 4:31
Когда алкоголь разжигает аппетит, а тарелка не знает меры: чем опасно новогоднее застолье

Эндокринолог назвала простые способы не переесть за новогодним столом — от контроля порций до умеренности с алкоголем.

Читать полностью » Чай матча окрашивает зубную эмаль сильнее кофе — стоматолог Екатерина Цыбина сегодня в 4:31
Зелёный напиток, который остаётся навсегда: как матча тихо переписывает цвет улыбки

Стоматолог объяснила, почему чай матча окрашивает зубы сильнее кофе и особенно заметен на светлой эмали.

Читать полностью » Алкоголь ежегодно становится причиной 800 тысяч смертей в Европе — ВОЗ сегодня в 4:14
Проблема, к которой привыкли: почему Европа продолжает терять людей из-за спиртного

ВОЗ заявила, что алкоголь ежегодно уносит около 800 тысяч жизней в Европе. Регион по-прежнему лидирует по уровню потребления спиртного.

Читать полностью »

Новости
Наука
Оптимизм и сон замедляют старение мозга на 8 лет — Daily Mail
Туризм
Ворота Баб Зувейла дают закатный вид на Каир — Lonely Planet
Общество
Вежливый отказ от приглашения сохраняет уважение — эксперт по этикету Екатерина Богачева
Общество
Навык принятия комплиментов можно развить — психолог Ирина Бенетт
Садоводство
Японский ритуал помогает восстановить орхидеи зимой — Malatec
Советы и рекомендации
Уксус при варке делает макароны более упругими и менее клейкими — PrimaMedia
Общество
Юрист Ирина Сивакова назвала январь невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году — PrimaMedia
ДФО
Запрет на продажу алкоголя будет действовать весь период новогодних мероприятий — ДВ-РОСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet