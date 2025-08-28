Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зевающая девушка
Зевающая девушка
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:30

Зевота во время тренировки: странный сигнал организма, который нельзя игнорировать

Пол Галло из Американского колледжа спортивной медицины назвал причины зевоты при тренировках

Занятия спортом требуют усилий и могут вызывать усталость, но они же помогают наладить сон и сделать его более регулярным. По словам Пола М. Галло, доктора педагогических наук, члена Американского колледжа спортивной медицины и директора по науке о тренировках и велнесу в Norwalk Community College, физическая активность способствует более глубокому и стабильному отдыху.

"Люди, которые занимаются спортом, спят более стабильно на протяжении ночи", — отметил Галлo.

Зевота, с которой часто ассоциируют усталость или скуку, на самом деле является врождённым рефлексом центральной нервной системы. Контролировать её мы не можем, поэтому если во время тренировки вы начинаете зевать, искусственно подавлять это бессмысленно. Но причины, по которым организм реагирует именно так, заслуживают внимания.

Почему мы зеваем на тренировке

Стресс и волнение

Старое представление о том, что зевота помогает получить больше кислорода, давно опровергнуто. Исследования показали, что она связана скорее с улучшением концентрации и охлаждением мозга.

Перед важным стартом или в первые минуты тренировки зевота может быть способом организма справиться с волнением и переключиться на задачу. Это связано с реакцией "бей или беги": расширение челюсти усиливает кровоток, помогая подготовить мышцы. Бегуны, к примеру, нередко начинают зевать перед стартом из-за напряжения. Но как только они переходят в стабильный ритм, зевота проходит, потому что дыхание становится равномерным и приоритетным для организма.

Перегрев и терморегуляция

Главная причина зевоты на тренировке — перегрев. Вдыхая более прохладный воздух, тело снижает температуру мозга и внутренних органов. При этом сокращаются мышцы челюсти, увеличивается кровоток, и охлаждённая кровь быстрее распространяется по организму.

Такое явление исследовали учёные в 2014 году: зимой участники эксперимента почти не зевали во время прогулок, а летом — значительно чаще. Это подтвердило, что зевота помогает регулировать температуру тела. Но если окружающая среда горячее, чем организм, эффект теряется, и зевота исчезает.

Высокоинтенсивные нагрузки

Зевота может появляться и при интенсивных тренировках — особенно во время отдыха между интервалами или при работе с крупными мышечными группами, например при тяжёлых приседаниях. В такие моменты резко повышается температура тела, и организму нужен способ её снизить.

Как уменьшить зевоту на тренировке

Полностью контролировать рефлекс невозможно, но снизить его частоту помогают простые меры:
• пить холодную воду или ополаскивать рот ледяной водой;
• выбирать дышащую, влагоотводящую одежду;
• тренироваться в проветриваемых помещениях или на свежем воздухе.

Когда стоит обратиться к врачу

Зевота сама по себе не опасна, однако её чрезмерное проявление во время нагрузки может указывать на серьёзные проблемы.

"Если зевота при умеренной или интенсивной активности сопровождается головокружением или слабостью, это повод обсудить ситуацию с врачом", — пояснил Галлo.

Причинами могут быть слишком низкое давление или гиперактивность блуждающего нерва, что связано с сильным стрессом или нарушениями работы организма.

Если же зевота не сопровождается неприятными симптомами, повода для беспокойства нет: это всего лишь естественный способ тела регулировать состояние во время нагрузки.

