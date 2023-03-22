Перед началом спецоперации на Украине под видом биолабораторий создавались военные объекты США и НАТО. Такие выводы можно сделать на основании парламентского расследования, заявила депутат Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, на сегодняшний день в США создано порядка 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий.

Известно, что на территории США располагается множество биолабораторий, которые занимаются исследованиями в различных областях биологии и медицины. Среди них: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний и Национальный центр биотехнологической информации.