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  • Опубликована сегодня в 11:27

Яровая: На Украине под видом биолабораторий создавались военные базы США

Перед началом спецоперации на Украине под видом биолабораторий создавались военные объекты США и НАТО. Такие выводы можно сделать на основании парламентского расследования, заявила депутат Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, на сегодняшний день в США создано порядка 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий.

Известно, что на территории США располагается множество биолабораторий, которые занимаются исследованиями в различных областях биологии и медицины. Среди них: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний и Национальный центр биотехнологической информации.

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