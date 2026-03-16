Ярославская областная детская клиническая больница
Ярославская областная детская клиническая больница
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 16:15

Каша как испытание для детей: больничное питание в Ярославле обернулось скандалом

В Ярославской областной детской клинической больнице разгорелся скандал из-за качества питания в отделении патологии речи и нейрореабилитации. Пациенты пожаловались на систематическое нарушение норм приготовления пищи, включая подачу недоваренных круп и отсутствие необходимого рациона для детей с особыми потребностями. Региональное Министерство здравоохранения уже инициировало проверку в отношении стороннего поставщика, обеспечивающего больницу едой на условиях аутсорсинга. Конфликт возник 15 марта 2026 года на фоне масштабной реконструкции основного пищеблока медицинского учреждения.

Суть претензий: меню и твердые каши

Родители детей, проходящих лечение в специализированном отделении, выразили резкое недовольство качеством поставляемых блюд. Ситуация осложняется спецификой отделения патологии речи, где находятся маленькие пациенты с нарушениями жевательного рефлекса. Для таких детей критически важно соблюдение технологий термической обработки продуктов и наличие так называемого протертого стола, который отсутствовал в выходные дни.

Согласно опубликованным свидетельствам, проблемы начались с вечера пятницы, когда детям подали полусырую пшенную кашу. В последующие дни ситуация повторилась с кашей «Дружба» и геркулесовым завтраком. Мать одного из пациентов отметила, что из-за жесткой крупы дети фактически остались голодными, так как физически не могли проглотить недоваренную пищу.

Воскресное меню также вызвало вопросы у законных представителей: обед состоял преимущественно из капусты, представленной и в первом, и во втором блюдах. Щи оказались без картофеля, а на второе была предложена тушеная капуста, что не соответствует принципам сбалансированного детского питания. Гневное обращение было опубликовано в социальных сетях, после чего получило широкий общественный резонанс.

Реакция Минздрава и причины перехода на аутсорсинг

В Министерстве здравоохранения Ярославской области пояснили, что на данный момент больница не имеет возможности готовить еду самостоятельно. Пищеблок учреждения выведен из эксплуатации и полностью закрыт на капитальный ремонт. Все обязанности по обеспечению пациентов питанием по контракту переданы внешней организации, занимающейся поставками готовой еды.

Чиновники подчеркнули, что в больнице действует регламент проверки поступающей продукции. Ежедневно дежурный врач-педиатр оценивает органолептические свойства блюд (вкус, запах, текстуру) и отбирает обязательные контрольные пробы для хранения. По официальным данным ведомства, из других подразделений стационара подобных жалоб к руководству не поступало.

«Приготовление пищи для пациентов проводит аутсорсинг. Информации по данному обращению направлена поставщику питания», — заявили представители регионального Минздрава.

В настоящее время в отношении подрядчика проводится внутренняя проверка. Контролирующие органы намерены выяснить, по какой причине в выходные дни 15 и 16 марта произошло нарушение технологических карт и почему не был обеспечен диетический стол для детей с инвалидностью.

Контекст: строительство нового корпуса и сроки

Трудности с организацией внутреннего быта в Областной детской клинической больнице связаны с масштабной модернизацией всей инфраструктуры учреждения. Прямо сейчас на Тутаевском шоссе продолжается активная фаза возведения нового лечебного корпуса. Перенос процессов приготовления пищи на аутсорсинг стал вынужденной мерой на время глобальной перестройки объекта.

Завершение всех строительно-монтажных и ремонтных работ на территории больницы запланировано на конец весны 2026 года. Власти региона установили крайний срок — 31 мая. Проект считается одним из приоритетных для области, что подтверждается выделением дополнительных финансовых ресурсов для успешного финала долгостроя.

Для того чтобы объект был сдан вовремя, правительством было дополнительно направлено еще 500 миллионов рублей. Эти средства пойдут на завершение чистовой отделки и установку сложного медицинского оборудования. До ввода в строй новых помещений и собственного пищеблока вопрос качества еды от сторонних поставщиков остается на особом контроле у профильного министерства.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.

Читайте также

Цена одной опечатки в документах: пансионат проиграл спор за бюджетные выплаты в суде Тулы сегодня в 14:30

Частный дом престарелых пытался взыскать с государства солидную сумму за содержание подопечных, но столкнулся с непреодолимыми бюрократическими барьерами.

Читать полностью » Мирное утро сменилось пепелищем: масштабный пожар в Тульской области уничтожил жилые постройки сегодня в 13:46

Жители деревни в Тульской области столкнулись с крупным огненным бедствием, последствия которого теперь восстанавливают профильные специалисты.

Читать полностью » Бесплатный проезд с нюансами: одна ошибка при валидации лишает костромичей льготы сегодня в 13:43

Городская логистика перешла на новые рельсы, заставляя пассажиров внимательнее относиться к каждой транзакции в автобусе, чтобы не терять свои деньги.

Читать полностью » Безопасность за рулём вышла на новый уровень: доступ нижегородцев к управлению автомобилем будет зависеть данных врача сегодня в 12:26
Лишение водительских прав после визита к врачу в 2027 году: как это работает, базы Минздрава и ГИБДД, список заболеваний

Масштабная цифровая реформа радикально меняет правила владения автомобилем, связывая медицинские показатели владельца с юридическим статусом прав.

Читать полностью » Тяжелый вечер брянских улиц: врачи выписывают пострадавших сегодня в 12:18

Вечерний инцидент в областном центре вынудил экстренные службы работать в усиленном режиме, пока медики продолжают борьбу за здоровье мирных жителей.

Читать полностью » Костромская девушка оказалась в центре криминальной сети по незаконному обороту миллионами рублей вчера в 23:04

Женщина из Костромы стала участницей крупного уголовного дела по незаконному обороту платежных средств, что обещает серьезные последствия.

Читать полностью » Обновление трамвайной сети в Ярославле: ключевые транспортные артерии вновь обретают жизнь вчера в 22:53

В Ярославле активно продолжается обновление трамвайной сети, которая затрагивает ключевые артерии праздника.

Читать полностью » Родителей в Иванове выбирают целевое обучение: опрос рассказал о растущих предпочтениях вчера в 22:52

В Иванове 47% родителей выпускников обсуждают целевое обучение, постепенно убеждаясь в его преимуществах и рисках.

Читать полностью »

