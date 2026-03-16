Каша как испытание для детей: больничное питание в Ярославле обернулось скандалом

В Ярославской областной детской клинической больнице разгорелся скандал из-за качества питания в отделении патологии речи и нейрореабилитации. Пациенты пожаловались на систематическое нарушение норм приготовления пищи, включая подачу недоваренных круп и отсутствие необходимого рациона для детей с особыми потребностями. Региональное Министерство здравоохранения уже инициировало проверку в отношении стороннего поставщика, обеспечивающего больницу едой на условиях аутсорсинга. Конфликт возник 15 марта 2026 года на фоне масштабной реконструкции основного пищеблока медицинского учреждения.

Суть претензий: меню и твердые каши

Родители детей, проходящих лечение в специализированном отделении, выразили резкое недовольство качеством поставляемых блюд. Ситуация осложняется спецификой отделения патологии речи, где находятся маленькие пациенты с нарушениями жевательного рефлекса. Для таких детей критически важно соблюдение технологий термической обработки продуктов и наличие так называемого протертого стола, который отсутствовал в выходные дни.

Согласно опубликованным свидетельствам, проблемы начались с вечера пятницы, когда детям подали полусырую пшенную кашу. В последующие дни ситуация повторилась с кашей «Дружба» и геркулесовым завтраком. Мать одного из пациентов отметила, что из-за жесткой крупы дети фактически остались голодными, так как физически не могли проглотить недоваренную пищу.

Воскресное меню также вызвало вопросы у законных представителей: обед состоял преимущественно из капусты, представленной и в первом, и во втором блюдах. Щи оказались без картофеля, а на второе была предложена тушеная капуста, что не соответствует принципам сбалансированного детского питания. Гневное обращение было опубликовано в социальных сетях, после чего получило широкий общественный резонанс.

Реакция Минздрава и причины перехода на аутсорсинг

В Министерстве здравоохранения Ярославской области пояснили, что на данный момент больница не имеет возможности готовить еду самостоятельно. Пищеблок учреждения выведен из эксплуатации и полностью закрыт на капитальный ремонт. Все обязанности по обеспечению пациентов питанием по контракту переданы внешней организации, занимающейся поставками готовой еды.

Чиновники подчеркнули, что в больнице действует регламент проверки поступающей продукции. Ежедневно дежурный врач-педиатр оценивает органолептические свойства блюд (вкус, запах, текстуру) и отбирает обязательные контрольные пробы для хранения. По официальным данным ведомства, из других подразделений стационара подобных жалоб к руководству не поступало.

«Приготовление пищи для пациентов проводит аутсорсинг. Информации по данному обращению направлена поставщику питания», — заявили представители регионального Минздрава.

В настоящее время в отношении подрядчика проводится внутренняя проверка. Контролирующие органы намерены выяснить, по какой причине в выходные дни 15 и 16 марта произошло нарушение технологических карт и почему не был обеспечен диетический стол для детей с инвалидностью.

Контекст: строительство нового корпуса и сроки

Трудности с организацией внутреннего быта в Областной детской клинической больнице связаны с масштабной модернизацией всей инфраструктуры учреждения. Прямо сейчас на Тутаевском шоссе продолжается активная фаза возведения нового лечебного корпуса. Перенос процессов приготовления пищи на аутсорсинг стал вынужденной мерой на время глобальной перестройки объекта.

Завершение всех строительно-монтажных и ремонтных работ на территории больницы запланировано на конец весны 2026 года. Власти региона установили крайний срок — 31 мая. Проект считается одним из приоритетных для области, что подтверждается выделением дополнительных финансовых ресурсов для успешного финала долгостроя.

Для того чтобы объект был сдан вовремя, правительством было дополнительно направлено еще 500 миллионов рублей. Эти средства пойдут на завершение чистовой отделки и установку сложного медицинского оборудования. До ввода в строй новых помещений и собственного пищеблока вопрос качества еды от сторонних поставщиков остается на особом контроле у профильного министерства.