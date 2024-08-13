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Порядка 30 специализированных ярмарок со школьными принадлежностями проведут в 15 городских округах Московской области
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Минсельхоз и продовольствия Подмосковья: перед началом учебного года будет проходить порядка 30 специализированных школьных ярмарок

Порядка 30 специализированных ярмарок со школьными принадлежностями проведут в 15 городских округах Московской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области анонсировало проведение примерно 30 ярмарок, нацеленных на продажу школьных товаров, в 15 городских округах региона в преддверии нового учебного года.

"В преддверии нового учебного года в Подмосковье будет устроено 29 ярмарок, на которых предложат свои товары более 1 350 торговых точек. Эти мероприятия традиционно популярны среди родителей, поскольку позволяют в одном месте приобрести всё необходимое для школы - от канцелярских товаров, тетрадей, портфелей и рюкзаков до школьной формы и материалов для занятий творчеством", - отмечается в заявлении.

Ярмарки распределятся по 15 городским округам области. Например, в Щелковском районе, в поселке Монино, уже начала работать ярмарка "Школьный базар", которая продлится до 18 августа. С 16 августа подобные ярмарки откроются также в Воскресенске, Люберцах, Истре и других населенных пунктах области.

Фото: Wikimedia Commons/Own work,Watty62 , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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