Рекордное падение японского фондового рынка: индекс Nikkei 225 обвалился на 12%

Индекс Nikkei 225 (индекс японской биржи, основанный на капитализации 225 крупнейших компаний, торгуемых на Токийской бирже (TSE)) зафиксировал крупнейший обвал с 1987 года, сообщает РБК. В результате недавних событий, включая рост курса иены, ужесточение денежно-кредитной политики и негативные экономические данные из США, японский фондовый рынок упал на 12,4%, опустившись до 31 458,42 пункта. Это падение стало самым значительным со времен обрушения в октябре 1987 года.
Упадок начался после того, как Банк Японии повысил процентные ставки до 0,25% и появились разочаровывающие данные по занятости в США. Эти факторы способствовали массовым продажам и значительному падению акций. Ожидается, что дальнейшее снижение может привести к переходу рынка в "медвежью" фазу, когда стоимость ценных бумаг стабильно снижается.
Также наблюдается негативная динамика на других азиатских рынках: индекс Hang Seng упал на 2,61%, Shanghai Composite снизился на 1,02%, а индекс Sensex уменьшился на 3,2%.
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