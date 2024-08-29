В Японии создадут самый мощный компьютер в мире
Япония планирует создать новый суперкомпьютер, который заменит самый быстрый в мире "Фугаку". Как заявляется в сообщении Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, чиновники планируют выделить в первый год его разработки 4,2 млрд йен (29,06 млн долларов), а общий объем государственного финансирования, как ожидается, превысит 110 млрд йен (761 млн долларов).
Суперкомпьютер будет принадлежать к классу ZettaFLOPS и будет работать в 1000 раз быстрее компьютеров класса ExaFLOPS, сообщает издание Tom's Hardware. Исследователи планируют создать устройство для использования ИИ в научных целях.
Разработкой компьютера займутся ученые Института физико-химических исследований (RIKEN). Ожидается, что суперкомпьютер следующего поколения в Японии будет создан в 2030 году.
Фото: CI TASK/ Tomasz Ziółkowski (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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