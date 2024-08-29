Мощный тайфун "Шаньшань" стал причиной отмены авиарейсов отменены в Японии

В Японии отменено по крайней мере 336 авиарейсов в связи с бушующим тайфуном "Шаньшань" у острова Кюсю, сообщает ТАСС.

Основная часть изменений в расписании на 29 августа приходится на крупнейших японских перевозчиков JAL и ANA. Несколько рейсов отменили и лоукостеры, такие как Jetstar Japan, Peach Aviation, сообщает агентство.

Утром 29 августа регион Кюсю сильно пострадал от сильных ветров, проливных дождей и высоких волн в преддверии вероятного выхода на сушу мощного тайфуна "Шаньшань", рассказали в газете The Japan Times. Шторм вызвал серьезные сбои в работе транспортных сетей в регионе и за его пределами.

28 августа метеорологическое агентство Японии предупредило население Кюсю о риске оползней и наводнений. Регион также может столкнуться с рекордным количеством осадков и сильным ветром. Агентство призвало жителей Кюсю держаться подальше от окон.

"Чтобы защитить свою жизнь и жизнь своих близких, пожалуйста, отправляйтесь в зоны эвакуации, указанные местными властями, и обеспечьте себе безопасность", — заявил на пресс-конференции 28 августа ​​представитель метеорологического агентства Сатоси Сугимото, сообщает The Japan Times.

По состоянию на поздний вечер среды тайфун Шаньшань двигался на север в сторону Кюсю со скоростью 10 км/ч. Давление в центре шторма составляло 935 гектопаскалей, устойчивые ветры вблизи центра достигали 180 км/ч, а порывы достигали 252 км/ч.

Фото: lance. modaps.eosdis.nasa.gov/National Aeronautics and Space Administration (public domain)