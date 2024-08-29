Мощный тайфун "Шаньшань" стал причиной отмены авиарейсов отменены в Японии

В Японии отменено по крайней мере 336 авиарейсов в связи с бушующим тайфуном "Шаньшань" у острова Кюсю, сообщает ТАСС.
Основная часть изменений в расписании на 29 августа приходится на крупнейших японских перевозчиков JAL и ANA. Несколько рейсов отменили и лоукостеры, такие как Jetstar Japan, Peach Aviation, сообщает агентство.
Утром 29 августа регион Кюсю сильно пострадал от сильных ветров, проливных дождей и высоких волн в преддверии вероятного выхода на сушу мощного тайфуна "Шаньшань", рассказали в газете The Japan Times. Шторм вызвал серьезные сбои в работе транспортных сетей в регионе и за его пределами.
28 августа метеорологическое агентство Японии предупредило население Кюсю о риске оползней и наводнений. Регион также может столкнуться с рекордным количеством осадков и сильным ветром. Агентство призвало жителей Кюсю держаться подальше от окон.
"Чтобы защитить свою жизнь и жизнь своих близких, пожалуйста, отправляйтесь в зоны эвакуации, указанные местными властями, и обеспечьте себе безопасность", — заявил на пресс-конференции 28 августа представитель метеорологического агентства Сатоси Сугимото, сообщает The Japan Times.
По состоянию на поздний вечер среды тайфун Шаньшань двигался на север в сторону Кюсю со скоростью 10 км/ч. Давление в центре шторма составляло 935 гектопаскалей, устойчивые ветры вблизи центра достигали 180 км/ч, а порывы достигали 252 км/ч.
Фото: lance. modaps.eosdis.nasa.gov/National Aeronautics and Space Administration (public domain)
Боррель инициировал обсуждение санкций против израильских министров
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что вынес на рассмотрение стран Евросоюза предложение о введении санкций против ряда министров Израиля.
ЕС начал финансировать военные поставки Украине за счет замороженных российских активов
Европейский Союз инициировал процесс использования доходов от иммобилизованных российских активов для финансирования военных поставок Украине. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, отметив, что уже переведено 1,4 миллиарда евро на эти цели.
Иммунолог Калинина: необходимо беречь себя от перепадов температуры, чтобы не заболеть
Для того чтобы не заболеть в первые прохладные дни наступающей осени, необходимо очень внимательно следить за перепадом температур и не допускать этого. Такое заявление в беседе с NewsInfo.Ru сделала клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина.
Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года
Объем рынка российского кинопроката достиг за июнь и июль текущего года 5,4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние три года. В условиях отсутствия конкуренции со стороны голливудского и европейского кинематографа, рынок восстанавливается за счёт отечественного проката, констатирует в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru главный редактор портала о культуре Ревизор.ру Денис Кирис.