Зотоло под ногами: Женщина не знала, что подпирает дверь трёхкилограммовым янтарём за миллион евро

В Румынии пожилая женщина по ошибке использовала гигантский янтарный самородок, оценённый в €1 миллион, как обычный камень для хозяйственных нужд. Об этом сообщает новостной портал G4media. ro.

Женщина нашла этот камень весом 3,5 килограмма в водах ручья близ деревни Кольцы и на протяжении многих лет использовала его, чтобы подпирать дверь. Удивительно, но даже грабители, однажды проникшие в её дом, не распознали ценность этого предмета.

Только после того, как камень перешёл по наследству, его истинная стоимость была раскрыта. Новые владельцы заподозрили, что камень может иметь большую ценность, и после подтверждения этого факта янтарь был продан государству Румынии, пополнив коллекцию национальных сокровищ.

Экспертиза подтвердила, что возраст находки составляет от 38,5 до 70 миллионов лет. Румыния славится своими богатыми янтарными месторождениями.

Директор краеведческого музея в Бузэу Даниел Костаке подчеркнул научное значение находки, заявив, что стоимость этого самородка, одного из самых больших в мире, не поддаётся оценке.

Бузэу, расположенный на востоке Румынии, известен своими запасами янтаря, известного как "руманит". В этом регионе действует природный парк, где часто находят янтарь более чем 160 различных оттенков, включая редкие красные и чёрные варианты, содержащие инклюзы древних рептилий, насекомых и растений.

Ранее в этом районе функционировала янтарная шахта, которая в начале XX века считалась одной из крупнейших в Европе. Однако позже она была закрыта по экономическим причинам.

Фото: From Wikimedia Commons/ Oxfordian Kissuth (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)