Турция открывает дороги для Яндекса: карта расширения становится всё шире

Сервис такси от Яндекса продолжает расширять своё присутствие в Турции. Теперь воспользоваться приложением можно не только в крупных туристических центрах, но и в новых городах. Жителям и гостям Адана и Мерсина, включая популярные среди отдыхающих районы Силифке и Ташуджу, стали доступны поездки через Яндекс.Такси.

Для пользователей предусмотрено несколько вариантов оплаты: картами российской платёжной системы "Мир", картами иностранных банков, а также наличными. Заказ осуществляется через привычные приложения — Yango или Яндекс. Go.

Ранее сервис вышел на рынок в Анталии, Анкаре и Измире, где быстро завоевал популярность среди туристов и местных жителей. При этом в крупнейшем городе страны — Стамбуле — служба всё ещё не представлена.