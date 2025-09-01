Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by ИванА is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:12

Турция открывает дороги для Яндекса: карта расширения становится всё шире

Яндекс.Такси запустил сервис в турецких городах Адана и Мерсин

Сервис такси от Яндекса продолжает расширять своё присутствие в Турции. Теперь воспользоваться приложением можно не только в крупных туристических центрах, но и в новых городах. Жителям и гостям Адана и Мерсина, включая популярные среди отдыхающих районы Силифке и Ташуджу, стали доступны поездки через Яндекс.Такси.

Для пользователей предусмотрено несколько вариантов оплаты: картами российской платёжной системы "Мир", картами иностранных банков, а также наличными. Заказ осуществляется через привычные приложения — Yango или Яндекс. Go.

Ранее сервис вышел на рынок в Анталии, Анкаре и Измире, где быстро завоевал популярность среди туристов и местных жителей. При этом в крупнейшем городе страны — Стамбуле — служба всё ещё не представлена.

