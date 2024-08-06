Яндекс запустил сервис "Везёт" — бюджетный аналог своего собственного сервиса заказа такси

Яндекс представил новый сервис заказа такси "Везёт", поездки в котором будут обходиться дешевле, чем в их основном приложении на 20 процентов.

Как заявили в Яндексе, сервис, в период повышенного спроса, будет предлагать меньшую стоимость, нежели в "Яндекс.Такси" по тарифу "Эконом", но машину нужно будет ждать дольше и брать заказы будут только те машины, которые находятся рядом, однако поездки будут совершать водители Яндекса.

Сервис будет доступен во всех регионах страны, где представлено такси от Яндекса.

Фото: commons.wikimedia.org