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Яндекс запустил сервис бюджетного такси
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Яндекс запустил сервис "Везёт" — бюджетный аналог своего собственного сервиса заказа такси

Яндекс запустил сервис бюджетного такси "Везёт"

Яндекс представил новый сервис заказа такси "Везёт", поездки в котором будут обходиться дешевле, чем в их основном приложении на 20 процентов.

Как заявили в Яндексе, сервис, в период повышенного спроса, будет предлагать меньшую стоимость, нежели в "Яндекс.Такси" по тарифу "Эконом", но машину нужно будет ждать дольше и брать заказы будут только те машины, которые находятся рядом, однако поездки будут совершать водители Яндекса.

Сервис будет доступен во всех регионах страны, где представлено такси от Яндекса.

Фото: commons.wikimedia.org

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