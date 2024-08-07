Недоделанный Телемост от Яндекса наконец-то "допилят" и выпустят готовым к использованию

Компания "Яндекс" обновила свой сервис видеоконференций "Телемост", что позволило значительно улучшить его функциональность. Благодаря переходу на собственную платформу, разработанную командами "Яндекс 360" и Yandex Infrastructure, количество возможных участников видеовстреч увеличилось более чем в 10 раз, до 500 человек.

Ранее сервис позволял приглашать на встречу до 40 человек, теперь этот лимит вырос до 100, 300 и 500 говорящих участников. Кроме того, в сентябре в "Телемосте" появится возможность проводить встречи до 1000 человек. Прямые трансляции по-прежнему можно проводить на широкую аудиторию - до 10 тысяч человек.

В обновленном сервисе также появились новые функции. Например, теперь можно поделиться экраном в сверхвысоком разрешении 4K, что позволяет демонстрировать презентации, отчеты и другие материалы с максимально высокой четкостью. Кроме того, в сервисе теперь можно видеть выступающего параллельно с просмотром его экрана. Улучшилось и качество шумоподавления - посторонние звуки не помешают услышать сказанное.

По словам технического директора "Яндекс 360" Алексея Петроченко, рынок ВКС-платформ агрессивно растет и показывает положительный рост аудитории год к году. Сейчас в "Телемосте" уже проводится более 100 тысяч видеовстреч ежедневно.

Ранее в сервисе использовались внешние опенсорс-решения, которые не позволяли вносить масштабные изменения в код "Телемоста" с достаточной скоростью. Переход на собственную платформу позволил решить эту задачу и, как следствие, реализовать новые продуктовые возможности для пользователей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Arthur Grigoryan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)