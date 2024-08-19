Российская компания прокомментировала введение в РФ обязательного полиса ОСГОП

Компания "Яндекс" не ожидает значительного оттока водителей с 1 сентября 2024 года из-за введения обязательного полиса ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков). Водителям будет предоставлено 60 дней для оформления полиса и уведомления соответствующих органов. В компании также отметили, что страховые компании пока не начали продавать полисы ОСГОП, но ожидается, что они будут доступны с 1 сентября, и предложения будут интегрированы в приложения "Яндекс" для водителей.

"Яндекс" планирует сделать страхование доступным онлайн и адаптированным к реальному времени работы водителей. В частности, уже внедрено краткосрочное ОСАГО, действующее только в дни работы, и аналогичное решение может быть разработано для ОСГОП, если регулирование позволит.

Кроме того, компания продолжит предоставлять страховку на сумму 2 млн рублей на человека в каждой поездке до полного внедрения ОСГОП. Стоимость полиса ОСГОП для такси, установленная ЦБ РФ, будет варьироваться от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. рублей в год в зависимости от рисков.

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