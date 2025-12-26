Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by Artūrs Ķipsts is licensed under Free
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:09

Погода начинает считаться за минуты: "Яндекс" запустил нейросеть, которая ускоряет прогноз в разы

Нейрометеум строит глобальный прогноз погоды за минуты — РИА Новости

Метеопрогнозы все чаще становятся соревнованием не только между синоптиками, но и между вычислительными технологиями: скорость и точность расчетов напрямую влияют на то, насколько полезным окажется прогноз для пользователя. Как сообщает РИА Новости, "Яндекс" начал применять новую ИИ-технологию прогнозирования погоды под названием "Нейрометеум", которая способна формировать глобальный прогноз за считанные минуты. Компания утверждает, что подход на базе нейросетей позволяет ускорить расчеты по сравнению с классическими методами и одновременно повысить точность предсказаний.

Что такое "Нейрометеум" и чем он отличается от классических моделей

В "Яндексе" пояснили, что "Яндекс Погода" перешла на новую технологию прогнозирования, где нейросети самостоятельно моделируют поведение атмосферы по всей планете. В компании подчеркивают, что это первая подобная технология, внедренная в сервис для массового пользователя. По сути, речь идет о переходе от традиционного численного моделирования к нейросетевому прогнозированию, где поведение атмосферных процессов оценивается иначе — через алгоритмы машинного обучения.

Главная заявленная особенность — скорость. По словам представителей "Яндекса", "Нейрометеум" позволяет формировать глобальный прогноз за минуты, что "в разы быстрее классических методов расчета".

Почему технология важна именно для осадков

Сейчас "Нейрометеум" концентрируется на прогнозировании осадков на 16 часов вперед. В "Яндексе" называют этот параметр самым сложным для метеорологии: именно осадки часто дают наибольшую погрешность в прогнозах и требуют особенно точных расчетов. Компания утверждает, что нейросетевая модель помогает повысить точность именно в этом направлении.

Дополнительно "Яндекс" заявляет, что технология позволяет рассчитывать массу осадков для всего мира в 10 раз точнее, чем аналогичные нейросетевые решения.

От науки к массовому сервису: что изменилось

В "Яндексе" отмечают, что ранее подобные подходы применялись преимущественно в научных исследованиях. Теперь же технологию интегрировали в пользовательский сервис, который работает ежедневно и рассчитан на массовую аудиторию.

Компания связывает внедрение "Нейрометеума" не только с ускорением вычислений, но и с потенциальным ростом качества прогноза. Быстрота обработки данных позволяет оперативнее обновлять расчеты и учитывать изменения, особенно в ситуациях с нестабильной атмосферой, когда важны частые корректировки.

Планы развития: от осадков к полному прогнозу

В перспективе "Яндекс Погода" планирует расширить набор параметров, которые будет прогнозировать с помощью нейросетей. Компания сообщила, что в будущем технология начнет рассчитывать температуру, ветер и другие показатели, а также позволит перейти на нейросетевой прогноз на ближайшие 10 дней.

