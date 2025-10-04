Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikipedia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:33

Консоль стала умнее игрока? Новый ИИ от "Яндекса" даёт советы, пока ты играешь

"Яндекс" добавил в ТВ Станцию ИИ-ассистента для игр на PS5, Xbox и Switch

Игры становятся всё сложнее и разнообразнее, и многим игрокам нужны подсказки прямо в процессе прохождения. "Яндекс" решил объединить привычный медиасервис с искусственным интеллектом и превратить "ТВ Станцию" в настоящего помощника геймера. Теперь устройство умеет не только показывать кино или сериалы, но и анализировать игровой процесс, давая советы в реальном времени.

Новый игровой ассистент

Свежая функция доступна владельцам PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Поддержка ПК появится позднее, при подключении к "ТВ Станции" через HDMI.

Ассистент запускается автоматически при включении консоли. При первом использовании может потребоваться корректировка настроек: например, на PlayStation 5 система просит отключить защиту HDCP, чтобы видеть картинку игры.

После этого игрок может задавать любые вопросы по ходу прохождения — от тактики в бою до перевода текста в игре.

Что умеет ИИ-ассистент

  • Подсказывать, как победить конкретного босса.

  • Давать советы по выбору оружия, предметов и способностей.

  • Объяснять, как решить головоломку или пройти сложный уровень.

  • Переводить надписи и диалоги на иностранных языках.

  • Автоматически распознавать игру по картинке без указания названия.

Все ответы появляются в отдельном окне справа на экране, не мешая игровому процессу.

Сравнение: чем отличается новый сервис

Характеристика Классические гайды Игровой ассистент "Яндекса"
Требует поиск в интернете Да Нет
Прерывает процесс игры Часто Нет
Понимает конкретный контекст Нет Да
Доступ к переводам Ограничен Да, встроено
Работает с консолью напрямую Нет Да

Как это работает

За функцию отвечает VLM (Visual Language Model) — модель, которая соединяет компьютерное зрение и обработку языка. Она "смотрит" на картинку на экране, понимает, что именно происходит, и формирует ответ на вопрос игрока.

Фактически это похоже на совмещение стриминга и искусственного интеллекта: система видит игру глазами игрока и реагирует мгновенно.

Советы шаг за шагом: как включить

  1. Подключите консоль к "ТВ Станции".

  2. При первом запуске следуйте инструкциям: например, на PlayStation 5 отключите HDCP.

  3. Запустите игру.

  4. Спросите у ассистента, как пройти уровень или победить врага.

  5. Получите ответ прямо на экране в отдельном окне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не отключить HDCP на PlayStation 5.

  • Последствие: ассистент не сможет анализировать изображение.

  • Альтернатива: изменить настройки в меню консоли.

  • Ошибка: воспринимать ассистента как "чит".

  • Последствие: снижение интереса к самостоятельному прохождению.

  • Альтернатива: использовать подсказки точечно — для перевода или поиска решения в тупике.

А что если добавить ПК-игры?

Поддержка компьютеров откроет доступ к тысячам игр, включая онлайн-проекты. В этом случае "ТВ Станция" может превратиться в универсального помощника не только для консолей, но и для киберспорта и стриминга.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Подсказки прямо во время игры Ограничена поддержка платформ
Автоматическое распознавание игры Нужно менять настройки (например, HDCP)
Перевод текста и диалогов Возможен риск "подсматривания" решений
Удобное окно справа на экране Пока нет поддержки ПК
Совмещение развлечения и обучения Новая технология может работать нестабильно

FAQ

Можно ли использовать ассистента в онлайн-играх?
Да, но он будет помогать только с тактикой и интерфейсом. На игровой баланс это не влияет.

Поддерживаются ли старые консоли?
Пока нет. Сервис работает только с PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Можно ли отключить подсказки?
Да, ассистент активируется автоматически, но при желании его можно деактивировать.

Мифы и правда

  • Миф: ассистент играет вместо человека.

  • Правда: он только советует и переводит, управление остаётся за игроком.

  • Миф: нужно вручную указывать название игры.

  • Правда: нейросеть распознаёт игру по изображению.

  • Миф: функция доступна только подписчикам "Яндекс Плюс".

  • Правда: обновление встроено в "ТВ Станцию", отдельной подписки не требуется.

3 интересных факта

  1. Подобных решений у мировых конкурентов пока нет — "Яндекс" первым интегрировал игровой ассистент в ТВ-приставку.

  2. VLM-модель объединяет обработку текста и изображений, что делает её особенно полезной для игр.

  3. Возможность перевода в реальном времени превращает консольные проекты на иностранных языках в доступные даже для тех, кто не знает английский или японский.

Исторический контекст

  • 2019: запуск "Яндекс Станции" как устройства для мультимедиа.

  • 2021: интеграция с умным домом.

  • 2023: расширение функций с ИИ-помощником "Алисой".

  • 2025: добавление игрового ассистента на базе VLM.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

