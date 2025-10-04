Консоль стала умнее игрока? Новый ИИ от "Яндекса" даёт советы, пока ты играешь
Игры становятся всё сложнее и разнообразнее, и многим игрокам нужны подсказки прямо в процессе прохождения. "Яндекс" решил объединить привычный медиасервис с искусственным интеллектом и превратить "ТВ Станцию" в настоящего помощника геймера. Теперь устройство умеет не только показывать кино или сериалы, но и анализировать игровой процесс, давая советы в реальном времени.
Новый игровой ассистент
Свежая функция доступна владельцам PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Поддержка ПК появится позднее, при подключении к "ТВ Станции" через HDMI.
Ассистент запускается автоматически при включении консоли. При первом использовании может потребоваться корректировка настроек: например, на PlayStation 5 система просит отключить защиту HDCP, чтобы видеть картинку игры.
После этого игрок может задавать любые вопросы по ходу прохождения — от тактики в бою до перевода текста в игре.
Что умеет ИИ-ассистент
-
Подсказывать, как победить конкретного босса.
-
Давать советы по выбору оружия, предметов и способностей.
-
Объяснять, как решить головоломку или пройти сложный уровень.
-
Переводить надписи и диалоги на иностранных языках.
-
Автоматически распознавать игру по картинке без указания названия.
Все ответы появляются в отдельном окне справа на экране, не мешая игровому процессу.
Сравнение: чем отличается новый сервис
|Характеристика
|Классические гайды
|Игровой ассистент "Яндекса"
|Требует поиск в интернете
|Да
|Нет
|Прерывает процесс игры
|Часто
|Нет
|Понимает конкретный контекст
|Нет
|Да
|Доступ к переводам
|Ограничен
|Да, встроено
|Работает с консолью напрямую
|Нет
|Да
Как это работает
За функцию отвечает VLM (Visual Language Model) — модель, которая соединяет компьютерное зрение и обработку языка. Она "смотрит" на картинку на экране, понимает, что именно происходит, и формирует ответ на вопрос игрока.
Фактически это похоже на совмещение стриминга и искусственного интеллекта: система видит игру глазами игрока и реагирует мгновенно.
Советы шаг за шагом: как включить
-
Подключите консоль к "ТВ Станции".
-
При первом запуске следуйте инструкциям: например, на PlayStation 5 отключите HDCP.
-
Запустите игру.
-
Спросите у ассистента, как пройти уровень или победить врага.
-
Получите ответ прямо на экране в отдельном окне.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не отключить HDCP на PlayStation 5.
-
Последствие: ассистент не сможет анализировать изображение.
-
Альтернатива: изменить настройки в меню консоли.
-
Ошибка: воспринимать ассистента как "чит".
-
Последствие: снижение интереса к самостоятельному прохождению.
-
Альтернатива: использовать подсказки точечно — для перевода или поиска решения в тупике.
А что если добавить ПК-игры?
Поддержка компьютеров откроет доступ к тысячам игр, включая онлайн-проекты. В этом случае "ТВ Станция" может превратиться в универсального помощника не только для консолей, но и для киберспорта и стриминга.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Подсказки прямо во время игры
|Ограничена поддержка платформ
|Автоматическое распознавание игры
|Нужно менять настройки (например, HDCP)
|Перевод текста и диалогов
|Возможен риск "подсматривания" решений
|Удобное окно справа на экране
|Пока нет поддержки ПК
|Совмещение развлечения и обучения
|Новая технология может работать нестабильно
FAQ
Можно ли использовать ассистента в онлайн-играх?
Да, но он будет помогать только с тактикой и интерфейсом. На игровой баланс это не влияет.
Поддерживаются ли старые консоли?
Пока нет. Сервис работает только с PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Можно ли отключить подсказки?
Да, ассистент активируется автоматически, но при желании его можно деактивировать.
Мифы и правда
-
Миф: ассистент играет вместо человека.
-
Правда: он только советует и переводит, управление остаётся за игроком.
-
Миф: нужно вручную указывать название игры.
-
Правда: нейросеть распознаёт игру по изображению.
-
Миф: функция доступна только подписчикам "Яндекс Плюс".
-
Правда: обновление встроено в "ТВ Станцию", отдельной подписки не требуется.
3 интересных факта
-
Подобных решений у мировых конкурентов пока нет — "Яндекс" первым интегрировал игровой ассистент в ТВ-приставку.
-
VLM-модель объединяет обработку текста и изображений, что делает её особенно полезной для игр.
-
Возможность перевода в реальном времени превращает консольные проекты на иностранных языках в доступные даже для тех, кто не знает английский или японский.
Исторический контекст
-
2019: запуск "Яндекс Станции" как устройства для мультимедиа.
-
2021: интеграция с умным домом.
-
2023: расширение функций с ИИ-помощником "Алисой".
-
2025: добавление игрового ассистента на базе VLM.
