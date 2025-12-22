Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Работающие дворники на лобовом стекле во время сильного дождя
Работающие дворники на лобовом стекле во время сильного дождя
© https://unsplash.com by Holly Raven (Mandarich) is licensed under Free
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:30

Яндекс выходит на рынок электромобилей: UMO U5 за 2,4 млн меняет правила игры на рынке

Электрокроссовер UMO U5 получил ОТТС для запуска продаж в России — АВТОСТАТ

Российский рынок электромобилей продолжает пополняться новыми моделями, несмотря на общее замедление автомобильного сегмента. На этом фоне "Яндекс" делает заметный шаг в сторону собственного электрокара, параллельно расширяя присутствие в сегменте импорта моделей из Китая. Об этом сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

Сертификация UMO U5 и участие "Москвича"

Электрический кроссовер UMO U5 получил Одобрение типа транспортного средства, что открывает путь к его официальному запуску на российском рынке. Модель представляет собой перелицованную версию GAC Aion Y Plus и будет выпускаться в рамках сотрудничества компании "ЭМ Рус" (EVM) и автозавода "Москвич". Проектом занимается подразделение "Яндекс.Электро".

Ранее "Яндекс" зарегистрировал товарный знак UMO в Роспатенте. Регистрация прошла 12 ноября по классам 12 и 37, которые охватывают автомобили и услуги по зарядке аккумуляторов транспортных средств.

Технические характеристики и цена модели

Согласно данным презентации "Яндекса", стоимость UMO U5 заявлена на уровне 2,4 млн рублей с учетом государственной субсидии на электротранспорт в размере 925 тыс. рублей. Автомобиль оснащен передним приводом и электродвигателем мощностью 204 л. с., что выводит его в массовый сегмент городских кроссоверов.

Запас хода электромобиля оценивается в диапазоне от 300 до 400 км в зависимости от сезона эксплуатации. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 63 кВт⋅ч поддерживает быструю зарядку: восполнение заряда с 20% до 80% занимает около 30 минут. Такие параметры соответствуют текущим ожиданиям российских покупателей в сегменте EV.

Параллельные проекты с брендом Xpeng

Одновременно "Яндекс" развивает направление импорта электромобилей Xpeng для стран ЕАЭС. По информации портала "Китайские автомобили", сертификация двух моделей бренда ведется в Беларуси. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что на автомобили уже оформлено несколько деклараций соответствия, где заявителем выступает "Яндекс.Электро", а производителем — китайский завод Xpeng.

Получение деклараций является обязательным этапом перед оформлением ОТТС. В рамках этого процесса "Яндекс.Электро" занимается сертификацией кроссоверов G9 и G6.

Характеристики Xpeng G9 и G6

Флагманский Xpeng G9 относится к сегменту среднеразмерных кроссоверов. Его габариты составляют 4 891×1 937×1 860 мм при колесной базе 2 998 мм. Полноприводная версия развивает мощность 505 л. с., заднеприводная — 310 л. с., а запас хода по циклу WLTP варьируется от 460 до 570 км.

Купе-кроссовер Xpeng G6 компактнее: длина 4 758 мм, ширина 1 920 мм, высота 1 650 мм, колесная база — 2 890 мм. В зависимости от конфигурации модель оснащается электромоторами мощностью 280 или 381 л. с. Запас хода также составляет от 435 до 570 км по циклу WLTP, что делает ее конкурентоспособной в своем классе.

