Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована вчера в 23:29

ИИ за пару часов: как Яндекс превратил создание агентов в работу по шаблону

Яндекс анонсировал новую версию AI Studio с поддержкой мультиагентов

На конференции Yandex Neuro Scale 2025 компания представила обновлённую версию своей платформы AI Studio. Этот сервис призван сделать разработку искусственного интеллекта доступной даже тем, кто не владеет навыками программирования. Теперь компании могут создавать и запускать собственных ИИ-агентов буквально за несколько часов, используя визуальный конструктор и набор шаблонов.

Новые возможности AI Studio

Главная идея обновления — универсальность и скорость внедрения. Платформа сочетает в себе готовые инструменты, партнёрские интеграции и поддержку мультиагентных сценариев.

Теперь бизнес может:

  • запускать голосовых ассистентов для контакт-центров на базе realtime API с мгновенной реакцией;

  • использовать AI Search для поиска не только по текстам, но и по изображениям, таблицам, документам и даже интернету;

  • собирать мультиагентные сценарии, в которых несколько ИИ взаимодействуют для решения общей задачи.

MCP Hub и интеграции

Ещё одна важная новинка — поддержка MCP Hub, позволяющего подключать агентов к внешним сервисам по готовым шаблонам.

Уже доступны интеграции с:

  • Контур.Фокус - для работы с данными компаний;

  • amoCRM - для автоматизации продаж и клиентского сервиса.

В будущем список партнёров будет расширяться, что позволит компаниям подключать больше бизнес-инструментов без написания кода.

Готовые решения для быстрого запуска

Чтобы стартовать без долгой настройки, в AI Studio встроены готовые модули:

  • SpeechSense - для анализа звонков и оценки качества работы операторов;

  • "Нейроюрист" - для автоматической подготовки юридических заключений и типовых документов.

Таким образом, платформа позиционируется как универсальный инструмент для компаний, которым нужен быстрый и масштабируемый запуск ИИ-сервисов.

Сравнение возможностей AI Studio

Возможность До обновления После обновления
Интерфейс Базовый, требовал настройки Визуальный конструктор с шаблонами
Интеграции Ограниченные MCP Hub + партнёрские сервисы (Контур.Фокус, amoCRM)
Поиск Только по текстам AI Search: тексты, изображения, таблицы, интернет
Агенты Одноагентные сценарии Поддержка мультиагентных систем
Готовые модули Отсутствовали SpeechSense, "Нейроюрист"

Советы шаг за шагом для бизнеса

  1. Определите ключевую задачу: автоматизация звонков, документооборот, клиентский сервис.

  2. Выберите шаблон в AI Studio, подходящий для вашей отрасли.

  3. Подключите внешние сервисы через MCP Hub.

  4. Настройте агентов с помощью визуального интерфейса.

  5. Запустите пилотный проект и постепенно масштабируйте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать готовые шаблоны → лишние часы разработки → использовать встроенные решения.

  • Подключать только одного агента → ограниченный функционал → внедрять мультиагентные сценарии.

  • Не интегрировать CRM → разрозненные процессы → подключить amoCRM или аналог через MCP Hub.

А что если…

Если AI Studio станет массовым инструментом, компании смогут создавать собственные ИИ-продукты так же просто, как сейчас формируют сайты на конструкторах. Если же бизнес будет осторожен и медленно внедрять решения, конкуренты, запустившие агентов раньше, получат заметное преимущество. А если Яндекс расширит линейку готовых модулей, AI Studio может стать "универсальным магазином ИИ-приложений".

Плюсы и минусы AI Studio

Плюсы Минусы
Доступность без навыков программирования Зависимость от экосистемы Yandex Cloud
Быстрый запуск агентов Ограниченное число интеграций на старте
Поддержка мультиагентных систем Возможные риски в точности работы агентов
Визуальный интерфейс и шаблоны Необходимость обучения персонала
Готовые решения (SpeechSense, "Нейроюрист") Конкуренция с зарубежными платформами

FAQ

Что такое AI Studio?
Это платформа Яндекса для создания ИИ-агентов без программирования.

Кому она полезна?
Компанию в ритейле, банках, юриспруденции, контакт-центрах и других сферах.

Можно ли подключить сторонние сервисы?
Да, через MCP Hub. Уже доступны Контур. Фокус и amoCRM.

Есть ли готовые решения?
Да, например SpeechSense для анализа звонков и "Нейроюрист" для юрпрактики.

Где доступна обновлённая версия?
Во всех тарифах Yandex Cloud.

Мифы и правда

  • Миф: для работы с AI Studio нужны программисты.
    Правда: система построена на визуальном интерфейсе и шаблонах.

  • Миф: Яндекс ограничился голосовыми ассистентами.
    Правда: платформа поддерживает поиск, аналитику и мультиагентные сценарии.

  • Миф: решения подойдут только крупным компаниям.
    Правда: интерфейс рассчитан и на малый бизнес.

Три интересных факта

  1. AI Studio стала первой платформой Яндекса с поддержкой мультиагентных систем.

  2. Встроенные решения ("Нейроюрист", SpeechSense) демонстрируют отраслевую специализацию.

  3. Поддержка MCP Hub открывает доступ к партнёрской экосистеме, которая будет расширяться.

Исторический контекст

  • 2023: Яндекс запускает первую версию AI Studio.

  • 2024: рост интереса к агентам, тестирование мультиагентных решений.

  • 2025: релиз новой версии AI Studio на конференции Yandex Neuro Scale.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

MacRumors: ограничение зарядки iPhone до 80% не снижает износ батареи вчера в 14:47

Миф Apple рушится на глазах: зарядка до 80% не спасла iPhone от потерь

Функция ограничения зарядки iPhone до 80% обещала продлить срок службы аккумулятора. Но эксперимент показал неожиданный результат.

Читать полностью » Ростелеком и студия вчера в 13:19

Турниры, трафик и танки: Ростелеком и "Леста" собираются штурмовать геймеров вместе

«Ростелеком» и «Леста» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут развивать киберспорт, сообщество и совместные игровые инициативы.

Читать полностью » вчера в 12:17

Текст встречает видео: "Рувики" и Rutube объединяются ради нового формата знаний

«Рувики» и Rutube подписали соглашение о сотрудничестве. До конца 2025 года в энциклопедии появится видеоплеер, а на Rutube — ассистент «Рувики».

Читать полностью » Kaggle и Google проведут в ноябре интенсив по ИИ-агентам вчера в 11:19

Массовый интенсив по ИИ от Google: всё, что нужно, — интернет и 3 часа в день

Kaggle и Google запускают интенсив по ИИ-агентам. Участников ждут теория, практика и задания для портфолио. Курс пройдёт с 10 по 14 ноября.

Читать полностью » OpenRouter: использование моделей OpenAI в сентябре выросло до 78,3 млрд токенов в сутки вчера в 10:17

Сначала "мини", потом "пять": как сентябрь расставил акценты в ИИ-гонке

OpenRouter зафиксировал резкий рост использования моделей OpenAI в сентябре. Лидером сначала стала GPT-4.1-mini, но позже её сменила GPT-5.

Читать полностью » ФАС возбудила антимонопольное дело против структур ПИК и оператора вчера в 9:19

Штрафы, жалобы и "Госуслуги": чем обернулся интернет-контроль в домах ПИК

ФАС возбудила антимонопольное дело против структур ПИК за ограничения доступа провайдеров. Минцифры поддержало дело, назвав его важным прецедентом.

Читать полностью » Google и Qualcomm объединят Android и ChromeOS в единую систему для ПК вчера в 8:18

Google сносит границы: Android и ChromeOS превращаются в одну операционку

Google и Qualcomm объединяют Android и ChromeOS в новую ОС для ноутбуков и планшетов. Эксперты ждут серьёзных перемен на рынке ПК.

Читать полностью » вчера в 8:18

Новый центр, новые правила: как "Яндекс" готовит инфраструктуру под ИИ будущего

«Яндекс» строит новый дата-центр во Владимирской области. Его мощность превысит 40 МВт, а технологии сделают площадку одной из самых эффективных в России.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Русские махи гирей выполняются толчком бёдрами при прямой спине
Садоводство

Картофель лучше растёт в рыхлой почве с перегноем и компостом, а не в глине
Садоводство

Для подзимнего посева в Калужской области подходят аквилегия, люпин и садовая ромашка
Культура и шоу-бизнес

Люси Лю сыграет главную роль в сериале "Superfakes" студии A24 для Peacock — Deadline
Красота и здоровье

Аргана, кокос и ши: масла, которые спасают волосы от сухости
Авто и мото

Замена автомобильного аккумулятора приводит к поломке электроники у 70% водителей
Спорт и фитнес

Рекламные стереотипы создают барьеры для новичков в беге — исследователи
Питомцы

Ветеринар Наталья Левченко назвала правила знакомства кошек и собак в доме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet