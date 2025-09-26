ИИ за пару часов: как Яндекс превратил создание агентов в работу по шаблону

На конференции Yandex Neuro Scale 2025 компания представила обновлённую версию своей платформы AI Studio. Этот сервис призван сделать разработку искусственного интеллекта доступной даже тем, кто не владеет навыками программирования. Теперь компании могут создавать и запускать собственных ИИ-агентов буквально за несколько часов, используя визуальный конструктор и набор шаблонов.

Новые возможности AI Studio

Главная идея обновления — универсальность и скорость внедрения. Платформа сочетает в себе готовые инструменты, партнёрские интеграции и поддержку мультиагентных сценариев.

Теперь бизнес может:

запускать голосовых ассистентов для контакт-центров на базе realtime API с мгновенной реакцией;

использовать AI Search для поиска не только по текстам, но и по изображениям, таблицам, документам и даже интернету;

собирать мультиагентные сценарии, в которых несколько ИИ взаимодействуют для решения общей задачи.

MCP Hub и интеграции

Ещё одна важная новинка — поддержка MCP Hub, позволяющего подключать агентов к внешним сервисам по готовым шаблонам.

Уже доступны интеграции с:

Контур.Фокус - для работы с данными компаний;

amoCRM - для автоматизации продаж и клиентского сервиса.

В будущем список партнёров будет расширяться, что позволит компаниям подключать больше бизнес-инструментов без написания кода.

Готовые решения для быстрого запуска

Чтобы стартовать без долгой настройки, в AI Studio встроены готовые модули:

SpeechSense - для анализа звонков и оценки качества работы операторов;

"Нейроюрист" - для автоматической подготовки юридических заключений и типовых документов.

Таким образом, платформа позиционируется как универсальный инструмент для компаний, которым нужен быстрый и масштабируемый запуск ИИ-сервисов.

Сравнение возможностей AI Studio

Возможность До обновления После обновления Интерфейс Базовый, требовал настройки Визуальный конструктор с шаблонами Интеграции Ограниченные MCP Hub + партнёрские сервисы (Контур.Фокус, amoCRM) Поиск Только по текстам AI Search: тексты, изображения, таблицы, интернет Агенты Одноагентные сценарии Поддержка мультиагентных систем Готовые модули Отсутствовали SpeechSense, "Нейроюрист"

Советы шаг за шагом для бизнеса

Определите ключевую задачу: автоматизация звонков, документооборот, клиентский сервис. Выберите шаблон в AI Studio, подходящий для вашей отрасли. Подключите внешние сервисы через MCP Hub. Настройте агентов с помощью визуального интерфейса. Запустите пилотный проект и постепенно масштабируйте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать готовые шаблоны → лишние часы разработки → использовать встроенные решения.

Подключать только одного агента → ограниченный функционал → внедрять мультиагентные сценарии.

Не интегрировать CRM → разрозненные процессы → подключить amoCRM или аналог через MCP Hub.

А что если…

Если AI Studio станет массовым инструментом, компании смогут создавать собственные ИИ-продукты так же просто, как сейчас формируют сайты на конструкторах. Если же бизнес будет осторожен и медленно внедрять решения, конкуренты, запустившие агентов раньше, получат заметное преимущество. А если Яндекс расширит линейку готовых модулей, AI Studio может стать "универсальным магазином ИИ-приложений".

Плюсы и минусы AI Studio

Плюсы Минусы Доступность без навыков программирования Зависимость от экосистемы Yandex Cloud Быстрый запуск агентов Ограниченное число интеграций на старте Поддержка мультиагентных систем Возможные риски в точности работы агентов Визуальный интерфейс и шаблоны Необходимость обучения персонала Готовые решения (SpeechSense, "Нейроюрист") Конкуренция с зарубежными платформами

FAQ

Что такое AI Studio?

Это платформа Яндекса для создания ИИ-агентов без программирования.

Кому она полезна?

Компанию в ритейле, банках, юриспруденции, контакт-центрах и других сферах.

Можно ли подключить сторонние сервисы?

Да, через MCP Hub. Уже доступны Контур. Фокус и amoCRM.

Есть ли готовые решения?

Да, например SpeechSense для анализа звонков и "Нейроюрист" для юрпрактики.

Где доступна обновлённая версия?

Во всех тарифах Yandex Cloud.

Мифы и правда

Миф: для работы с AI Studio нужны программисты.

Правда: система построена на визуальном интерфейсе и шаблонах.

Миф: Яндекс ограничился голосовыми ассистентами.

Правда: платформа поддерживает поиск, аналитику и мультиагентные сценарии.

Миф: решения подойдут только крупным компаниям.

Правда: интерфейс рассчитан и на малый бизнес.

Три интересных факта

AI Studio стала первой платформой Яндекса с поддержкой мультиагентных систем. Встроенные решения ("Нейроюрист", SpeechSense) демонстрируют отраслевую специализацию. Поддержка MCP Hub открывает доступ к партнёрской экосистеме, которая будет расширяться.

Исторический контекст