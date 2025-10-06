Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:26

От Мурманска до UFC: Яна Сантос рассказала, как живёт между двумя мирами

Яна Сантос призналась, что скучает по родине и мечтает приехать в Россию

Боец смешанных единоборств Яна Сантос (Куницкая) призналась, что скучает по родине и не теряет надежды приехать в Россию вместе с семьёй. В интервью изданию Sport24 спортсменка поделилась воспоминаниями о доме, рассказала о жизни за океаном и о том, почему роды в США, по её мнению, проходят легче, чем в России.

"Хотя мне кажется, все думают, что я как-то уже как американка стала. Может быть, как-нибудь приедем", — сказала Яна Сантос.

От Мурманска до UFC: путь к мировому признанию

Яна Сантос родилась в Мурманске, где и начала свой путь в боевых искусствах. С раннего детства она занималась тхэквондо, а позже перешла в кикбоксинг и ММА. Её дисциплина, упорство и харизма быстро привлекли внимание профессиональных тренеров.

Карьера Яны развивалась стремительно: уже в 2018 году она подписала контракт с крупнейшей организацией в мире смешанных единоборств — UFC. На тот момент она уже была чемпионкой Invicta FC и одной из самых перспективных бойчих в легчайшем весе.

С тех пор на её счету 17 побед, 8 поражений и один несостоявшийся бой. Несмотря на жёсткую конкуренцию, Сантос продолжает оставаться в числе опытных и уважаемых спортсменок дивизиона.

Жизнь в США и семья с Тьяго Сантосом

Несколько лет назад Яна переехала в Соединённые Штаты, где тренируется и живёт вместе с мужем — бразильским бойцом Тьяго Сантосом, также выступающим в UFC. Спортсмены воспитывают двоих детей — сына Адама и дочь Алису.

Пара часто делится в соцсетях моментами семейной жизни, демонстрируя, как совмещают спортивную карьеру с родительством. Яна отмечает, что для неё семья — источник мотивации и внутреннего равновесия, особенно в период активных тренировок и подготовки к боям.

"Давно не была дома, но я всё равно очень люблю Россию", — подчеркнула Сантос.

Почему роды в Америке, по словам Яны, проходят легче

Боец не раз рассказывала, что опыт материнства в США стал для неё гораздо спокойнее, чем могла бы ожидать. Она объяснила это уровнем комфорта и вниманием медперсонала.

По её словам, американская система здравоохранения делает акцент на физическом и психологическом комфорте женщины, а также предлагает больше свободы в выборе условий родов.

"В Америке роды проходят легче, чем в России", — говорила спортсменка в одном из интервью, добавив, что поддержка врачей и атмосфера доверия помогают избежать стресса в важный момент.

Тем не менее Сантос признаётся, что с теплом вспоминает родной Мурманск, близких и первые тренировки на севере России.

Россия в сердце: почему Яна не теряет связи с родиной

Несмотря на годы, проведённые за океаном, Яна подчёркивает, что не перестала чувствовать себя россиянкой. Она продолжает следить за отечественными событиями, поддерживает друзей и коллег из мира единоборств, а также старается воспитывать детей с пониманием своих корней.

"Все думают, что я уже как американка стала, но я всё равно люблю Россию", — призналась боец.

Эта фраза мгновенно разошлась по спортивным сообществам, став отражением внутреннего состояния многих спортсменов, строящих карьеру за границей.

Отношение к спорту и планам на будущее

Сейчас Сантос сосредоточена на возвращении в октагон. После рождения второго ребёнка она постепенно набирает форму и готовится к новым поединкам.

Боец известна своим техничным стилем: она сочетает ударную базу с хорошей защитой в партере, а её поединки нередко становятся украшением турниров UFC.

Краткая статистика карьеры

Показатель Значение
Дебют в UFC 2018 год
Количество боёв в карьере 26
Победы 17
Поражения 8
Несостоявшиеся бои 1
Весовая категория легчайший вес (61 кг)

Что вдохновляет Яну Сантос

Несмотря на международную карьеру, Яна остаётся близка по духу российским болельщикам. Её упорство, открытость и чувство юмора сделали спортсменку одной из самых популярных фигур в отечественном ММА.

Она признаётся, что главным источником вдохновения для неё остаются дети и поддержка семьи. Тьяго Сантос не только муж, но и партнёр по тренировкам, помогающий ей возвращаться в форму после пауз.

Супруги нередко выступают на спортивных выставках и благотворительных мероприятиях, продвигая идею, что спорт — это путь к самодисциплине и внутренней силе.

FAQ

Почему Яна взяла фамилию Сантос?
После свадьбы с бразильским бойцом Тьяго Сантосом она официально изменила фамилию, сохранив при этом сценическое имя Куницкая.

Планирует ли она возвращение в Россию?
Яна говорит, что очень хочет приехать домой и показать детям страну, где родилась, но пока точных планов нет.

Какая у неё главная цель в спорте?
Продолжать выступать в UFC и войти в топ лучших бойцов своего дивизиона.

Как она совмещает материнство и карьеру?
Сантос подчёркивает, что делает это благодаря поддержке мужа и строгому режиму дня.

