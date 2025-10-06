От Мурманска до UFC: Яна Сантос рассказала, как живёт между двумя мирами
Боец смешанных единоборств Яна Сантос (Куницкая) призналась, что скучает по родине и не теряет надежды приехать в Россию вместе с семьёй. В интервью изданию Sport24 спортсменка поделилась воспоминаниями о доме, рассказала о жизни за океаном и о том, почему роды в США, по её мнению, проходят легче, чем в России.
"Хотя мне кажется, все думают, что я как-то уже как американка стала. Может быть, как-нибудь приедем", — сказала Яна Сантос.
От Мурманска до UFC: путь к мировому признанию
Яна Сантос родилась в Мурманске, где и начала свой путь в боевых искусствах. С раннего детства она занималась тхэквондо, а позже перешла в кикбоксинг и ММА. Её дисциплина, упорство и харизма быстро привлекли внимание профессиональных тренеров.
Карьера Яны развивалась стремительно: уже в 2018 году она подписала контракт с крупнейшей организацией в мире смешанных единоборств — UFC. На тот момент она уже была чемпионкой Invicta FC и одной из самых перспективных бойчих в легчайшем весе.
С тех пор на её счету 17 побед, 8 поражений и один несостоявшийся бой. Несмотря на жёсткую конкуренцию, Сантос продолжает оставаться в числе опытных и уважаемых спортсменок дивизиона.
Жизнь в США и семья с Тьяго Сантосом
Несколько лет назад Яна переехала в Соединённые Штаты, где тренируется и живёт вместе с мужем — бразильским бойцом Тьяго Сантосом, также выступающим в UFC. Спортсмены воспитывают двоих детей — сына Адама и дочь Алису.
Пара часто делится в соцсетях моментами семейной жизни, демонстрируя, как совмещают спортивную карьеру с родительством. Яна отмечает, что для неё семья — источник мотивации и внутреннего равновесия, особенно в период активных тренировок и подготовки к боям.
"Давно не была дома, но я всё равно очень люблю Россию", — подчеркнула Сантос.
Почему роды в Америке, по словам Яны, проходят легче
Боец не раз рассказывала, что опыт материнства в США стал для неё гораздо спокойнее, чем могла бы ожидать. Она объяснила это уровнем комфорта и вниманием медперсонала.
По её словам, американская система здравоохранения делает акцент на физическом и психологическом комфорте женщины, а также предлагает больше свободы в выборе условий родов.
"В Америке роды проходят легче, чем в России", — говорила спортсменка в одном из интервью, добавив, что поддержка врачей и атмосфера доверия помогают избежать стресса в важный момент.
Тем не менее Сантос признаётся, что с теплом вспоминает родной Мурманск, близких и первые тренировки на севере России.
Россия в сердце: почему Яна не теряет связи с родиной
Несмотря на годы, проведённые за океаном, Яна подчёркивает, что не перестала чувствовать себя россиянкой. Она продолжает следить за отечественными событиями, поддерживает друзей и коллег из мира единоборств, а также старается воспитывать детей с пониманием своих корней.
"Все думают, что я уже как американка стала, но я всё равно люблю Россию", — призналась боец.
Эта фраза мгновенно разошлась по спортивным сообществам, став отражением внутреннего состояния многих спортсменов, строящих карьеру за границей.
Отношение к спорту и планам на будущее
Сейчас Сантос сосредоточена на возвращении в октагон. После рождения второго ребёнка она постепенно набирает форму и готовится к новым поединкам.
Боец известна своим техничным стилем: она сочетает ударную базу с хорошей защитой в партере, а её поединки нередко становятся украшением турниров UFC.
Краткая статистика карьеры
|Показатель
|Значение
|Дебют в UFC
|2018 год
|Количество боёв в карьере
|26
|Победы
|17
|Поражения
|8
|Несостоявшиеся бои
|1
|Весовая категория
|легчайший вес (61 кг)
Что вдохновляет Яну Сантос
Несмотря на международную карьеру, Яна остаётся близка по духу российским болельщикам. Её упорство, открытость и чувство юмора сделали спортсменку одной из самых популярных фигур в отечественном ММА.
Она признаётся, что главным источником вдохновения для неё остаются дети и поддержка семьи. Тьяго Сантос не только муж, но и партнёр по тренировкам, помогающий ей возвращаться в форму после пауз.
Супруги нередко выступают на спортивных выставках и благотворительных мероприятиях, продвигая идею, что спорт — это путь к самодисциплине и внутренней силе.
FAQ
Почему Яна взяла фамилию Сантос?
После свадьбы с бразильским бойцом Тьяго Сантосом она официально изменила фамилию, сохранив при этом сценическое имя Куницкая.
Планирует ли она возвращение в Россию?
Яна говорит, что очень хочет приехать домой и показать детям страну, где родилась, но пока точных планов нет.
Какая у неё главная цель в спорте?
Продолжать выступать в UFC и войти в топ лучших бойцов своего дивизиона.
Как она совмещает материнство и карьеру?
Сантос подчёркивает, что делает это благодаря поддержке мужа и строгому режиму дня.
