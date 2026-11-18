С 20 ноября 2026 года в Магаданской области будет прекращено движение паромной переправы через реку Яна. О данном решении объявило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Остановка навигации обусловлена естественными сезонными процессами: началом ледостава и формированием устойчивого ледяного покрова на акватории, что делает дальнейшую эксплуатацию паромов невозможной.

В министерстве просят жителей и гостей области учитывать эти сроки при планировании маршрутов. В качестве альтернативы водной переправе будет организовано движение по льду. Сроки открытия ледовой переправы будут объявлены дополнительно, когда толщина льда достигнет показателей, обеспечивающих безопасность транспорта.