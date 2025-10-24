Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:46

Активы на продажу: почему Ямал теряет сотни миллионов из-за действий ТЭК

На Ямале сократились налоговые поступления из-за распродажи активов "Газпрома" — ФНС

Налоговые поступления на Ямале сокращаются — одна из ключевых причин в том, что предприятия топливно-энергетического комплекса активно распродают свои активы. По данным окружной налоговой службы, только ПАО "Газпром" сняло с учета свыше сотни объектов недвижимости, что существенно уменьшило налоговую базу.

Почему поступления упали

"Снижение налогов на имущество связано со снижением налоговой базы ПАО "Газпром", в том числе за счет снятия с учета более 100 крупных объектов недвижимости и уменьшения остаточной стоимости налогооблагаемого имущества. И, к сожалению, темпы ввода объектов у нас не превышают темпы снижения балансовой стоимости объектов", — сообщил исполняющий обязанности руководителя окружного управления ФНС Руслан Посунько на заседании Заксобрания ЯНАО.

По данным службы, к 1 октября 2025 года в консолидированный бюджет округа поступило налогов на имущество организаций на сумму 86,6 млрд рублей — на 416 млн меньше, чем годом ранее.

Общие доходы бюджета за девять месяцев составили более 240 млрд рублей, что на 7% ниже показателя 2024 года.

"Газпром" и рынок активов

Снижение поступлений напрямую связано с тем, что крупные компании сектора ТЭК оптимизируют свои активы. Так, "Газпром" в последние месяцы избавился от ряда объектов в округе — в том числе и непрофильных.

Ранее стало известно, что компания продала элитный отель в регионе всего за четверть его первоначальной стоимости. По данным ФНС, именно такие операции — снятие с баланса недвижимости и продажа имущества — приводят к уменьшению налогооблагаемой базы.

Нефтегазовые компании под давлением

"Деятельность нефтегазовых компаний сильно зависит от переоценки обязательств в иностранной валюте, что обусловлено колебаниями обменных курсов. У нас средневзвешенный курс доллара почти на пять рублей отличается от прошлогоднего. Также средневзвешенная стоимость барреля нефти в прошлом году оставляла 64 доллара, на текущий период — 59 долларов", — пояснил Посунько.

По его словам, нефтегазовый сектор по-прежнему остаётся главным налогоплательщиком региона, однако его финансовые показатели зависят от внешнеэкономической конъюнктуры. Колебания валют и снижение цен на нефть неизбежно отражаются на размерах налоговых выплат.

Что будет дальше

Налоговая служба округа отмечает: сейчас главное — удержать поступления на стабильном уровне, а также — предотвратить банкротства предприятий. Один из сложных случаев связан с "Новоуренгойской буровой компанией" (НУБК), чей долг превышает 1,5 млрд рублей.

Посунько заявил, что налоговики готовы заключить мировое соглашение с предприятием, чтобы сохранить его деятельность и обеспечить поступление налогов в будущем.

Эксперты считают, что подобные договорённости позволяют избежать остановки ключевых производств, сохранить рабочие места и дать компаниям шанс на финансовое восстановление.

Итог

Таким образом, Ямал столкнулся с типичной для ресурсных регионов проблемой — зависимостью бюджета от состояния нефтегазового сектора. Пока компании сокращают активы и оптимизируют балансы, регион недополучает сотни миллионов рублей. Власти надеются, что меры поддержки и переговоры с крупными налогоплательщиками помогут стабилизировать ситуацию уже в следующем году.

