Северные леса превратились в кладовую: какие грибы ждут в конце лета

Конец августа и сентябрь на Ямале — это пик грибного сезона. В это время леса превращаются в настоящий клад для любителей "тихой охоты": корзины можно наполнить белыми, рыжиками, груздями и десятками других грибов.

Когда лучше отправляться в лес

Опытные грибники советуют идти за грибами в пасмурную, но сухую погоду.

Причины:

прохлада делает поход комфортнее,

грибы дольше сохраняют свежесть в корзине,

влажная, но не дождливая погода стимулирует активный рост грибов.

Какие грибы собирают осенью

В лесах ЯНАО встречаются самые популярные съедобные виды:

белые грибы,

подосиновики (красноголовики),

подберезовики (обабки),

лисички,

маслята,

грузди,

волнушки,

моховики,

опята,

сыроежки,

рыжики.

Редкие находки: горькушка, серушка, гладыш, плютей олений.

Некоторые, например лисички и рыжики, попадаются даже до первых морозов.

Где искать

Грибы чаще всего растут под:

соснами,

елями,

пихтами,

берёзами.

Эти деревья создают оптимальные условия почвы и микроклимата для роста грибов.

Правила сбора

Чтобы "тихая охота" принесла удовольствие и пользу: