Маслята в корзине
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:33

Северные леса превратились в кладовую: какие грибы ждут в конце лета

Осенью на Ямале грибники находят редкие виды — горькушку, серушку и плютей олений

Конец августа и сентябрь на Ямале — это пик грибного сезона. В это время леса превращаются в настоящий клад для любителей "тихой охоты": корзины можно наполнить белыми, рыжиками, груздями и десятками других грибов.

Когда лучше отправляться в лес

Опытные грибники советуют идти за грибами в пасмурную, но сухую погоду.
Причины:

  • прохлада делает поход комфортнее,

  • грибы дольше сохраняют свежесть в корзине,

  • влажная, но не дождливая погода стимулирует активный рост грибов.

Какие грибы собирают осенью

В лесах ЯНАО встречаются самые популярные съедобные виды:

  • белые грибы,

  • подосиновики (красноголовики),

  • подберезовики (обабки),

  • лисички,

  • маслята,

  • грузди,

  • волнушки,

  • моховики,

  • опята,

  • сыроежки,

  • рыжики.

Редкие находки: горькушка, серушка, гладыш, плютей олений.
Некоторые, например лисички и рыжики, попадаются даже до первых морозов.

Где искать

Грибы чаще всего растут под:

  • соснами,

  • елями,

  • пихтами,

  • берёзами.

Эти деревья создают оптимальные условия почвы и микроклимата для роста грибов.

Правила сбора

Чтобы "тихая охота" принесла удовольствие и пользу:

  • собирайте грибы вдали от дорог и населённых пунктов,

  • берите только хорошо знакомые виды,

  • срезайте гриб с целой ножкой для правильной идентификации,

  • избегайте червивых, дряблых и перезревших экземпляров.

