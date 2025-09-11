Северные леса превратились в кладовую: какие грибы ждут в конце лета
Конец августа и сентябрь на Ямале — это пик грибного сезона. В это время леса превращаются в настоящий клад для любителей "тихой охоты": корзины можно наполнить белыми, рыжиками, груздями и десятками других грибов.
Когда лучше отправляться в лес
Опытные грибники советуют идти за грибами в пасмурную, но сухую погоду.
Причины:
-
прохлада делает поход комфортнее,
-
грибы дольше сохраняют свежесть в корзине,
-
влажная, но не дождливая погода стимулирует активный рост грибов.
Какие грибы собирают осенью
В лесах ЯНАО встречаются самые популярные съедобные виды:
-
белые грибы,
-
подосиновики (красноголовики),
-
подберезовики (обабки),
-
лисички,
-
маслята,
-
грузди,
-
волнушки,
-
моховики,
-
опята,
-
сыроежки,
-
рыжики.
Редкие находки: горькушка, серушка, гладыш, плютей олений.
Некоторые, например лисички и рыжики, попадаются даже до первых морозов.
Где искать
Грибы чаще всего растут под:
-
соснами,
-
елями,
-
пихтами,
-
берёзами.
Эти деревья создают оптимальные условия почвы и микроклимата для роста грибов.
Правила сбора
Чтобы "тихая охота" принесла удовольствие и пользу:
-
собирайте грибы вдали от дорог и населённых пунктов,
-
берите только хорошо знакомые виды,
-
срезайте гриб с целой ножкой для правильной идентификации,
-
избегайте червивых, дряблых и перезревших экземпляров.
