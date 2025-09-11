Субсидии растут, квоты упростят: рыболовство в ЯНАО выходит на новый уровень
С 2026 года рыбаки Ямало-Ненецкого автономного округа получат расширенные меры поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Решение принято по итогам работы специальной группы Заксобрания ЯНАО, которая обсуждала с представителями отрасли новые подходы к развитию рыболовства.
Повышение субсидий
По словам губернатора Дмитрия Артюхова:
"Благодарю команду депутатов во главе с Сергеем Мироновичем Ямкиным за проделанную работу. Уверен, такой комплексный подход поможет повысить благополучие наших рыбаков".
Размер субсидии на добычу так называемой "чёрной" рыбы увеличен на 13% - с 120 до 136 рублей за килограмм.
Теперь использовать эти средства можно будет только на выплату зарплаты специалистам, непосредственно занятым в вылове.
Дополнительные меры поддержки
Компенсации за спасательные жилеты - по 3 000 рублей за единицу.
Выплаты для коренных народов:
на мини-электростанции — с 18 000 до 30 000 рублей,
на горючее для них — с 7 000 до 12 000 рублей.
Изменения на федеральном уровне
С 2027 года вступят в силу поправки, касающиеся традиционного рыболовства:
доступ станет беззаявительным,
квоты будут распределяться поровну между всеми участниками процесса.
