Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Моряки Севера за промыслом
Моряки Севера за промыслом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:33

Субсидии растут, квоты упростят: рыболовство в ЯНАО выходит на новый уровень

С 2026 года рыбаки ЯНАО получат расширенные меры поддержки от правительства региона

С 2026 года рыбаки Ямало-Ненецкого автономного округа получат расширенные меры поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Решение принято по итогам работы специальной группы Заксобрания ЯНАО, которая обсуждала с представителями отрасли новые подходы к развитию рыболовства.

Повышение субсидий

По словам губернатора Дмитрия Артюхова:

"Благодарю команду депутатов во главе с Сергеем Мироновичем Ямкиным за проделанную работу. Уверен, такой комплексный подход поможет повысить благополучие наших рыбаков".

Размер субсидии на добычу так называемой "чёрной" рыбы увеличен на 13% - с 120 до 136 рублей за килограмм.
Теперь использовать эти средства можно будет только на выплату зарплаты специалистам, непосредственно занятым в вылове.

Дополнительные меры поддержки

  • Компенсации за спасательные жилеты - по 3 000 рублей за единицу.

  • Выплаты для коренных народов:

    • на мини-электростанции — с 18 000 до 30 000 рублей,

    • на горючее для них — с 7 000 до 12 000 рублей.

Изменения на федеральном уровне

С 2027 года вступят в силу поправки, касающиеся традиционного рыболовства:

  • доступ станет беззаявительным,

  • квоты будут распределяться поровну между всеми участниками процесса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Югре свыше 10 тыс. учителей воспользовались правом досрочного выхода на пенсию 08.09.2025 в 19:39

25 лет у доски — и можно уходить: как педагоги массово пользуются правом на раннюю пенсию

Более 10 тысяч педагогов Югры уже оформили досрочную пенсию. С 2025 года для выхода требуется 25 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Читать полностью » Жители Югры стали активнее покупать жильё на 08.09.2025 в 18:12

Минус 5% за студии: где жильё дешевеет, а спрос взлетает

Спрос на квартиры в Югре на вторичном рынке вырос на 15%. Югорчане чаще покупают «однушки» и студии, а средняя цена снизилась до 95 тыс. за «квадрат».

Читать полностью » Тюменьстат: доход нефтяников ХМАО на 27% выше средней зарплаты по региону 08.09.2025 в 17:18

Урок для других сфер: как нефтяники удерживают лидерство в зарплатах

В Югре среднемесячные зарплаты нефтяников в июне выросли до 188,3 тысячи рублей. Это на 15 тысяч больше, чем месяц назад, и на 27% выше среднего по региону.

Читать полностью » В Югре напомнили, какие дикорастущие ягоды помогают поддерживать здоровье в сентябре 08.09.2025 в 16:34

Топ-5 ягод сентября: как поддержать иммунитет без лишних затрат

Роспотребнадзор Югры назвал самые полезные ягоды сентября: черника, малина, ежевика, клюква и смородина помогут укрепить иммунитет осенью.

Читать полностью » В Югре средняя пенсия составила 34,2 тыс. рублей, в Урае она выше всего 08.09.2025 в 15:38

Разрыв почти в 7 тысяч: как различаются пенсии в ХМАО

В ХМАО самые большие пенсии получают жители Урая — почти 36 тысяч рублей. Самые низкие выплаты зафиксированы в Кондинском районе.

Читать полностью » В Сургутском районе прошёл бизнес-лагерь для предпринимателей Югры 08.09.2025 в 15:36

Сибирь, лагерь, ИИ: где предприниматели Югры учились и искали новые идеи

В Сургутском районе прошёл бизнес-лагерь: более 100 предпринимателей Югры участвовали в ИИ-хакатоне, стратегических сессиях и встречах с экспертами.

Читать полностью » В Тюменской области детсад обязали выплатить 20 тыс. рублей ребёнку за травму на прогулке 08.09.2025 в 14:34

Детская игра обернулась судом: родители добились выплат от детсада

В детсаду Тюменской области ребёнок выбил зуб во время игры. Суд взыскал 20 тысяч рублей компенсации, а воспитателю объявили выговор.

Читать полностью » В Тюмени появилось предупреждение от Стетхема: 08.09.2025 в 13:29

В Тюмени Джейсон Стетхем стал "охранником" тыкв возле бара

У бара в Тюмени на клумбе с тыквами появился Джейсон Стетхем. Грозная табличка должна остановить тех, кто срывает овощи «на сувенир».

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты сада: 5 растений, которые идеально сочетаются с туей – создайте гармоничный ландшафт
Красота и здоровье

Профессор Хасинто: спорт и омега-3 могут стать дополнительным инструментом профилактики периодонтита
Питомцы

Кошки любят хлеб из-за дрожжей, утверждают ветеринарные специалисты
Авто и мото

Apple убрала старшие версии iPhone 16 и оставила только модель с 128 ГБ памяти
Авто и мото

Lexus RX второго поколения за 1,5 млн рублей: плюсы и минусы по данным специалистов
Дом

Риски радиации в домашних условиях: какие вещи могут быть источниками излучений
Наука

Учёные Кольского центра разработали биотехнологию очистки сточных вод от сульфатов и калия
УрФО

В Екатеринбурге более 600 гаражей на Уктусе могут заменить жилыми домами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet