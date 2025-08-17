Трагедия в Ялте: море забрало две жизни — роковая беспечность на южном берегу
На южном берегу Крыма произошла трагедия: молодой человек и девушка утонули в акватории Ялты. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России.
Как всё произошло
По данным спасателей, происшествие случилось на необорудованном пляже. Туристы — парень из Ставропольского края и девушка из Краснодарского — вышли купаться ночью в состоянии алкогольного опьянения.
В момент трагедии море было неспокойным: волны достигали 1,5 метров, а в акватории наблюдался сильный тягун. Именно эти факторы, в сочетании с отсутствием контроля и алкогольным опьянением, стали смертельной ловушкой для отдыхающих.
Тела молодых людей обнаружили очевидцы и водолазы.
Почему это опасно
Эксперты МЧС напоминают:
-
купание в состоянии алкогольного опьянения значительно повышает риск трагедии;
-
ночное море всегда более опасно — сильное течение и отсутствие видимости мешают спастись даже опытным пловцам;
-
необорудованные пляжи не имеют спасательных постов, что делает помощь невозможной в критической ситуации.
Как избежать беды
Чтобы отдых на море не обернулся трагедией, специалисты советуют:
-
никогда не купаться после употребления алкоголя;
-
выбирать только оборудованные пляжи со спасательными службами;
-
не заходить в воду в тёмное время суток и при сильном волнении;
-
соблюдать элементарные правила безопасности даже при кратковременном купании.
Отдых у моря должен приносить радость, а не оборачиваться трагедией. История в Ялте — горькое напоминание о том, что море не прощает беспечности.
