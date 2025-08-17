Трагедия в Ялте: море забрало две жизни — роковая беспечность на южном берегу

На южном берегу Крыма произошла трагедия: молодой человек и девушка утонули в акватории Ялты. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России.

Как всё произошло

По данным спасателей, происшествие случилось на необорудованном пляже. Туристы — парень из Ставропольского края и девушка из Краснодарского — вышли купаться ночью в состоянии алкогольного опьянения.

В момент трагедии море было неспокойным: волны достигали 1,5 метров, а в акватории наблюдался сильный тягун. Именно эти факторы, в сочетании с отсутствием контроля и алкогольным опьянением, стали смертельной ловушкой для отдыхающих.

Тела молодых людей обнаружили очевидцы и водолазы.

Почему это опасно

Эксперты МЧС напоминают:

купание в состоянии алкогольного опьянения значительно повышает риск трагедии;

ночное море всегда более опасно — сильное течение и отсутствие видимости мешают спастись даже опытным пловцам;

необорудованные пляжи не имеют спасательных постов, что делает помощь невозможной в критической ситуации.

Как избежать беды

Чтобы отдых на море не обернулся трагедией, специалисты советуют:

никогда не купаться после употребления алкоголя;

выбирать только оборудованные пляжи со спасательными службами;

не заходить в воду в тёмное время суток и при сильном волнении;

соблюдать элементарные правила безопасности даже при кратковременном купании.

Отдых у моря должен приносить радость, а не оборачиваться трагедией. История в Ялте — горькое напоминание о том, что море не прощает беспечности.