Погода ставит эксперименты: в Якутске фиксируют экстремальные показатели снегопадов

В Якутске за две недели марта зафиксировали аномальное количество осадков, превысившее средние месячные показатели. С 1 по 15 число в городе выпало 162% нормы, что эквивалентно 10 миллиметрам снежного покрова. Примечательно, что почти вся месячная норма, составляющая 6 миллиметров, обрушилась на город в течение одних суток — 12 марта. Городские службы перешли на усиленный график уборки улиц, а объем вывезенного снега на полигоны уже достиг 315 тысяч кубических метров.

Март в графике рекордов

Март 2026 года в плане осадков пока идет по графику предшествовавшего ему рекордно снежного февраля. С 1 по 15 марта в Якутске выпало 10 мм осадков, что составляет 162% нормы за весь март. При этом месячная норма осадков, 6 мм, выпала в один день — 12 марта, — сообщили в мэрии Якутска.

Такая интенсивность осадков создает существенную нагрузку на коммунальные системы города. Специалисты продолжают мониторинг метеорологической обстановки, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения погоды.

Масштабы уборки и очистки

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, чтобы справляться с последствиями мощных снегопадов. Основной задачей остается расчистка магистралей и вывоз снежных масс на специально подготовленные площадки.

На сегодняшний день на официальном снежном полигоне уже размещено 315 тысяч кубических метров осадков. Объемы продолжают расти, так как дорожные службы работают круглосуточно, освобождая городские пространства от накопившегося снега.

Процесс транспортировки снежных масс требует сложной логистики, учитывая объемы, выпавшие за короткий срок. Власти заверяют, что город сохраняет контроль над ситуацией, несмотря на природные сложности нынешнего марта.

Исторический контекст зимы

Нынешняя зима в Якутске официально признана одной из самых экстремальных за последние полтора столетия. Февраль 2026 года стал для метеорологов поворотным моментом, так как показатели превысили все предыдущие значения.

Как отметила начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов Якутского УГМС Саргылана Никитина, объем осадков в феврале стал рекордным за весь период наблюдений, который ведется с 1895 года. В последний зимний месяц выпало 23 миллиметра снега, что является показателем трехкратной месячной нормы.

Такие данные подтверждают аномальный характер зимнего сезона, который продолжает испытывать коммунальные службы на прочность. Продолжительные снегопады стали определяющим фактором для гидрологического состояния региона в первой четверти года.