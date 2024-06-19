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РНФ: Древние люди могли собирать останки мамонтов для своих нужд
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 9:49

РНФ: Древние люди могли собирать останки мамонтов для своих нужд

Скопление костей мамонтов в арктической зоне Якутии возникло благодаря людям, которые использовали останки этих животных для собственных нужд, к такому выводу пришел коллектив ученых из нескольких исследовательских центров РФ.

Изначально считалось, что кости накапливались естественным путем в период 13-12 тысяч лет назад без участия человека. Также исследователи не исключали возможность естественной единовременной гибели целой группы мамонтов.

Но впоследствии вблизи "кладбища мамонтов" в разные годы были найдены следы деятельности человека: обработанные фрагменты бивней, копье из бивня, каменные орудия труда и отходы их производства. Археологи также обнаружили каменные острия, возможно, использовавшиеся в качестве режущих инструментов. Такие изделия в регионе встречаются редко и всегда сопутствуют массовым скоплениям костей мамонтов.

С помощью радиоуглеродного анализа ученые определили прямой возраст артефактов, который был использован в анализе общей выборки датировок из Берелехского "кладбища мамонтов".

В реконструированной истории накопления костных остатков мамонтов отмечаются пики, отражающие ускоренное накопление 14,4, 14 и 13,8 тыс. лет назад, соответствующие датировкам, полученным при анализе артефактов. Исследователи полагают, что люди активно использовали шерсть, бивни и жир мамонтов для собственных нужд. Часть скелетных элементов, среди которых особую ценность представляли бивни, помещали в определенном месте, и ставшее "кладбищем".

"Процесс накопления костей мамонтов вблизи рек Берелех и Яна очень схож. При этом мы не можем утверждать, что люди проживали на соответствующих территориях все время формирования "кладбищ мамонтов". Они регулярно здесь присутствовали, скорее всего, то уходя, то возвращаясь", — рассказали специалисты.

Фото: commons. wikimedia.org/Андрей Бутко(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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