Загадка якутского князца: археологи не могут объяснить исчезновение останков из элитной могилы

Археологические исследования в Якутии вновь обратили внимание на фигуру, чьё имя стало частью истории региона. Мазары Бозеков, князец, умерший в 1703 году, был одним из первых якутских вождей, удостоенных аудиенции у русского царя. Его жизнь и захоронение представляют интерес не только для историков, но и для широкой публики, ведь они отражают процесс вхождения Якутии в состав Русского государства и культурные изменения того времени.

Новое открытие в старом месте

Археологи из Института гуманитарных исследований СО РАН в 2023 году смогли локализовать и повторно раскопать могилу Бозекова в местности Истээх Быраан. Первые исследования здесь проходили ещё в 1933 году, однако место со временем утратилось из памяти, и только благодаря сочетанию архивных данных и рассказов старожилов удалось вновь найти западину — след древнего погребального сооружения.

При раскопках специалисты столкнулись с неожиданностью: костяк мужчины отсутствовал. В архивах нет данных о том, что останки были извлечены в 1930-х, поэтому судьба костей остаётся загадкой. На дне ямы сохранились лишь несколько зубов и костей, а также останки животных.

Артефакты из захоронения

Среди найденного археологи выделили:

фрагменты берестяных полотнищ;

металлические детали пояса или конской сбруи;

украшенные орнаментом полоски — вероятно, обкладка кнута;

покрытую эмалью пуговицу-подвеску, аналогичную находкам 1933 года.

Примечательно, что в могиле не было лошади — атрибута, обязательного для элитных захоронений якутов XVII века. Исследователи считают, что этот факт может быть следствием влияния православных традиций.

Сравнение раскопок 1933 и 2023 годов

Год раскопок Основные находки Особенности 1933 Останки мужчины, дорогая одежда, лук, 18 стрел, серебряное украшение шапки, железный котёл, сосуд для кумыса, пальмы, украшения Захоронение сохранилось почти полностью 2023 Фрагменты костей, орнаментированные детали, бисер, береста, пуговица-подвеска Отсутствует основной костяк, часть предметов исчезла

Как проводились раскопки

Работа археологов шла поэтапно:

Снятие дерна и фиксация верхнего слоя. Очистка западины и поиск следов деревянной конструкции. Выявление артефактов по мере углубления в погребальную яму. Документирование и консервация находок. Сравнение с материалами предыдущих экспедиций.

Для фиксации использовались современные методы фото- и 3D-съёмки, что позволило точно реконструировать устройство чардаата — надмогильного сооружения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: в 1933 году не была зафиксирована дальнейшая судьба костяка.

Последствие: историки потеряли важный источник для антропологических исследований.

Альтернатива: современная археология использует строгие протоколы архивации и хранение артефактов в государственных музеях.

А что если…

Что, если костяк был изъят и вывезен тайно? Возможно, он хранился в частных коллекциях или был утрачен в годы репрессий. Другой вариант — часть останков оставили в земле, а деревянная конструкция постепенно разрушилась, скрыв кости в слое грунта.

Плюсы и минусы новых раскопок

Плюсы Минусы Получены новые сведения о конструкции чардаата Основные останки отсутствуют Выявлены детали материальной культуры XVII века Часть находок сильно повреждена Подтверждена демонстративная роскошь захоронений элиты Сравнительно небольшой объём артефактов

FAQ

Как выбрать правильное место для раскопок?

Ориентируются на архивные материалы, старые карты, устные свидетельства и аэрофотосъёмку.

Сколько стоят подобные исследования?

Стоимость экспедиции зависит от финансирования: от нескольких миллионов рублей при поддержке институтов до десятков миллионов для комплексных проектов.

Что лучше для сохранности артефактов — музеи или хранение in situ?

В музеях обеспечиваются условия консервации, но иногда археологи оставляют памятники нетронутыми, чтобы сохранить контекст для будущих технологий.

Мифы и правда

Миф: якутских князей всегда хоронили вместе с лошадьми.

Правда: в некоторых случаях под влиянием православия или других факторов от этой традиции отказывались.

Миф: все найденные артефакты хранятся в музеях.

Правда: часть материалов могла быть утеряна, особенно в довоенные годы.

Миф: захоронения якутской элиты бедны на вещи.

Правда: наоборот, роскошь и наличие импортных предметов подчёркивали статус.

Интересные факты

Мазары Бозеков в 1676 году участвовал в делегации к царю Фёдору Алексеевичу и был официально признан князцем. Вероятно, его дедом был легендарный якутский вождь Тыгын. Картина Михаила Носова "Старинная якутская могила" 1935 года, возможно, изображает именно погребение Бозекова.

Исторический контекст

1670-е годы — якутская элита добивается права на встречу с царём.

1676 год — приезд трёх князцов в Москву: Нохто Никина, Мазары Бозекова, Трека Осюркаева.

После аудиенции они получили официальные полномочия в сборе ясака и судебных делах.

1703 год — смерть Бозекова и его погребение в Хангаласском улусе.

1933 год — первые археологические раскопки.

2023 год — повторное открытие могилы.