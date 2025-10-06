Загадка якутского князца: археологи не могут объяснить исчезновение останков из элитной могилы
Археологические исследования в Якутии вновь обратили внимание на фигуру, чьё имя стало частью истории региона. Мазары Бозеков, князец, умерший в 1703 году, был одним из первых якутских вождей, удостоенных аудиенции у русского царя. Его жизнь и захоронение представляют интерес не только для историков, но и для широкой публики, ведь они отражают процесс вхождения Якутии в состав Русского государства и культурные изменения того времени.
Новое открытие в старом месте
Археологи из Института гуманитарных исследований СО РАН в 2023 году смогли локализовать и повторно раскопать могилу Бозекова в местности Истээх Быраан. Первые исследования здесь проходили ещё в 1933 году, однако место со временем утратилось из памяти, и только благодаря сочетанию архивных данных и рассказов старожилов удалось вновь найти западину — след древнего погребального сооружения.
При раскопках специалисты столкнулись с неожиданностью: костяк мужчины отсутствовал. В архивах нет данных о том, что останки были извлечены в 1930-х, поэтому судьба костей остаётся загадкой. На дне ямы сохранились лишь несколько зубов и костей, а также останки животных.
Артефакты из захоронения
Среди найденного археологи выделили:
-
фрагменты берестяных полотнищ;
-
металлические детали пояса или конской сбруи;
-
украшенные орнаментом полоски — вероятно, обкладка кнута;
-
покрытую эмалью пуговицу-подвеску, аналогичную находкам 1933 года.
Примечательно, что в могиле не было лошади — атрибута, обязательного для элитных захоронений якутов XVII века. Исследователи считают, что этот факт может быть следствием влияния православных традиций.
Сравнение раскопок 1933 и 2023 годов
|Год раскопок
|Основные находки
|Особенности
|1933
|Останки мужчины, дорогая одежда, лук, 18 стрел, серебряное украшение шапки, железный котёл, сосуд для кумыса, пальмы, украшения
|Захоронение сохранилось почти полностью
|2023
|Фрагменты костей, орнаментированные детали, бисер, береста, пуговица-подвеска
|Отсутствует основной костяк, часть предметов исчезла
Как проводились раскопки
Работа археологов шла поэтапно:
-
Снятие дерна и фиксация верхнего слоя.
-
Очистка западины и поиск следов деревянной конструкции.
-
Выявление артефактов по мере углубления в погребальную яму.
-
Документирование и консервация находок.
-
Сравнение с материалами предыдущих экспедиций.
Для фиксации использовались современные методы фото- и 3D-съёмки, что позволило точно реконструировать устройство чардаата — надмогильного сооружения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: в 1933 году не была зафиксирована дальнейшая судьба костяка.
-
Последствие: историки потеряли важный источник для антропологических исследований.
-
Альтернатива: современная археология использует строгие протоколы архивации и хранение артефактов в государственных музеях.
А что если…
Что, если костяк был изъят и вывезен тайно? Возможно, он хранился в частных коллекциях или был утрачен в годы репрессий. Другой вариант — часть останков оставили в земле, а деревянная конструкция постепенно разрушилась, скрыв кости в слое грунта.
Плюсы и минусы новых раскопок
|Плюсы
|Минусы
|Получены новые сведения о конструкции чардаата
|Основные останки отсутствуют
|Выявлены детали материальной культуры XVII века
|Часть находок сильно повреждена
|Подтверждена демонстративная роскошь захоронений элиты
|Сравнительно небольшой объём артефактов
FAQ
Как выбрать правильное место для раскопок?
Ориентируются на архивные материалы, старые карты, устные свидетельства и аэрофотосъёмку.
Сколько стоят подобные исследования?
Стоимость экспедиции зависит от финансирования: от нескольких миллионов рублей при поддержке институтов до десятков миллионов для комплексных проектов.
Что лучше для сохранности артефактов — музеи или хранение in situ?
В музеях обеспечиваются условия консервации, но иногда археологи оставляют памятники нетронутыми, чтобы сохранить контекст для будущих технологий.
Мифы и правда
-
Миф: якутских князей всегда хоронили вместе с лошадьми.
-
Правда: в некоторых случаях под влиянием православия или других факторов от этой традиции отказывались.
-
Миф: все найденные артефакты хранятся в музеях.
-
Правда: часть материалов могла быть утеряна, особенно в довоенные годы.
-
Миф: захоронения якутской элиты бедны на вещи.
-
Правда: наоборот, роскошь и наличие импортных предметов подчёркивали статус.
Интересные факты
-
Мазары Бозеков в 1676 году участвовал в делегации к царю Фёдору Алексеевичу и был официально признан князцем.
-
Вероятно, его дедом был легендарный якутский вождь Тыгын.
-
Картина Михаила Носова "Старинная якутская могила" 1935 года, возможно, изображает именно погребение Бозекова.
Исторический контекст
1670-е годы — якутская элита добивается права на встречу с царём.
1676 год — приезд трёх князцов в Москву: Нохто Никина, Мазары Бозекова, Трека Осюркаева.
После аудиенции они получили официальные полномочия в сборе ясака и судебных делах.
1703 год — смерть Бозекова и его погребение в Хангаласском улусе.
1933 год — первые археологические раскопки.
2023 год — повторное открытие могилы.
