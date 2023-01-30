Более 70% жителей Южной Кореи выступили за разработку собственного ядерного оружия на фоне военной угрозы со стороны КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на результаты социологического исследования.
Согласно опросу, проведенному Институтом перспективных исследований CHEY, 76,6% южнокорейцев считают, что стране надо разрабатывать собственную ядерную программу для противостояния Пхеньяну. При этом и 72,4% полагают, что Южная Корея способна это сделать. Отмечается, что 63,5% респондентов также верят в возможность разработки Японией ядерного оружия.
Введение моратория на ядерное оружие в Северной Кореи считают "невозможным" 77,6% респондентов, в то время как 78,6% заявили, что Пхеньян, вероятно, проведет седьмое по счету ядерное испытание.
Кроме того большинство "южан" считают, что Китай не окажет реального содействия в демилитаризации Корейского полуострова.
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