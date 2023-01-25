Бывший Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж позвонила ему в феврале 2019 года и предупредила о планах Пакистана применить ядерное оружие.

"Я никогда не забуду ту ночь. Индия и Пакистан начали угрожать друг другу в связи с многолетним спором у северных границ в Кашмире", — уточнил бывший государственный секретарь.

По словам Помпео, его разбудили и он начал обсуждением с индийским коллегой варианты сглаживания конфликта.