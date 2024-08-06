Письмо Альберта Эйнштейна, повлиявшее на создание атомной бомбы, выставят на аукцион в Нью-Йорке за более чем 4 миллиона долларов

2 августа 1939 года Альберт Эйнштейн написал письмо президенту США Франклину Д. Рузвельту, которое стало ключевым моментом в истории создания атомной бомбы и Манхэттенского проекта.
"Недавние исследования в области ядерной физики показали, что уран может быть превращен в новый и важный источник энергии," - так начинается письмо к президенту Рузвельту, подписанное Альбертом Эйнштейном. В письме указывалось, что эта энергия может быть использована "для создания чрезвычайно мощных бомб".
Эта корреспонденция стала толчком для запуска Манхэттенского проекта - масштабного и секретного исследования, целью которого было опередить Германию в разработке атомного оружия. Проект, возглавляемый Робертом Оппенгеймером, продолжался три года и завершился созданием атомной бомбы, радикально изменившей военное дело.
10 сентября 2024 года письмо Эйнштейна будет выставлено на аукцион в Christie's в Нью-Йорке, где ожидается, что его цена превысит 4 миллиона долларов. Существует две версии письма: краткая, которая будет выставлена на аукцион, и более подробная, находящаяся в коллекции Библиотеки Франклина Д. Рузвельта в Нью-Йорке.
Письмо Эйнштейна сыграло решающую роль в ускорении американских исследований в области ядерной физики и стал важным моментом в истории науки и технологий. Тем не менее, Эйнштейн, несмотря на свою важную роль, впоследствии сожалел о последствиях своего письма. Он посвятил оставшуюся жизнь борьбе за ядерное разоружение, заявив, что его участие в разработке атомной бомбы было "серьезной ошибкой".
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