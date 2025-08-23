Упражнение, которое делает подтягивания легче, а дыхание свободнее

Представьте: одно единственное упражнение способно улучшить осанку, укрепить мышцы спины и плеч, а заодно снизить риск травм. И всё это — без сложных тренажёров. Речь идёт о Y-raise — простом, но крайне эффективном движении, которое часто недооценивают даже те, кто регулярно занимается в зале.

Что такое Y-raise и зачем он нужен

Упражнение выполняется в положении лёжа или стоя: руки вытягиваются вверх под углом примерно 45 градусов, образуя букву "Y". Поднимать их нужно, напрягая мышцы спины, а не просто размахивая руками. Несмотря на простоту, Y-raise задействует глубокие и труднодоступные мышцы — нижние трапеции, ромбовидные, а также ротаторную манжету плеча. Эти группы почти всегда остаются "в тени" более популярных тяг и жимов.

Тренер Татьяна Лампа рекомендует включать Y-raise минимум дважды в неделю. По её словам, "упражнение помогает укрепить плечи и спину, а значит, делает вас сильнее во всех других движениях".

Главные плюсы упражнения

Сильные плечи и спина. Укрепляются стабилизаторы, благодаря чему отжимания, подтягивания и даже бытовые задачи вроде поднятия сумки станут легче.

Исправление осанки. Если вы много сидите за компьютером или на велосипеде, Y-raise помогает вернуть плечи назад и выровнять спину.

Подвижность плеч. Более широкий диапазон движений позволяет безопасно выполнять тяжёлые упражнения, включая жим штанги и подтягивания.

Профилактика травм. Сильная манжета плеча — защита от дисбаланса, который часто приводит к болям.

Баланс мышц. В то время как жимы развивают переднюю часть тела, Y-raise "вытягивает" слабые задние мышцы и делает тело более гармоничным.

Как выполнять правильно

Лягте лицом вниз, слегка подожмите подбородок и таз, чтобы спина была нейтральной.

Вытяните руки в форме буквы Y, большие пальцы направлены вверх.

Сведите лопатки и медленно поднимите руки.

Сделайте паузу и плавно опустите.

Здесь важно не торопиться. Быстрое выполнение и рывки уменьшают эффективность. Ещё одна типичная ошибка — поднимать плечи к ушам. Наоборот, их нужно "опустить" и сосредоточиться на работе лопаток.

Вариации для прогресса

На наклонной скамье — больше амплитуда.

Стоя в наклоне — подключается корпус.

Одной рукой — устранение асимметрии.

С лёгкими гантелями — для роста силы.

На фитболе — для развития баланса и контроля.

Интересный факт

Исследования показывают, что регулярная работа над нижними трапециями помогает не только выровнять осанку, но и улучшить дыхание — более открытая грудная клетка позволяет глубже вдыхать, а значит, повышает выносливость и эффективность в кардио-тренировках.