Грейхаунд
Грейхаунд
© commons.wikimedia.org by Sarail hound (dog) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:32

Ксилит — скрытая угроза для собак: продукты, о которых вы даже не догадывались

Ветеринары предупреждают: ксилит смертельно опасен для собак даже в малых дозах

Многие владельцы собак уверены, что знают список "запрещёнки" для питомцев: шоколад, виноград, лук, чеснок. Но есть менее очевидный и куда более коварный враг — ксилит. Этот подсластитель безопасен для человека, но смертельно опасен для собак даже в микродозах.

Что такое ксилит и почему он опасен

Ксилит — это натуральный сахарный спирт, получаемый из древесины берёзы, кукурузных початков и других растительных источников. Его активно используют в "диетических" и "безсахарных" продуктах.

Для человека ксилит безвреден, но для собаки он вызывает резкий выброс инсулина. Это приводит к стремительному падению уровня сахара в крови — гипогликемии, которая может закончиться судорогами, комой и даже смертью питомца.

Симптомы отравления

Признаки проявляются быстро — от 30 минут до нескольких часов после поедания:

  • рвота;

  • вялость, шаткая походка;

  • дезориентация;

  • позже — судороги, потеря сознания, печёночная недостаточность.

При малейшем подозрении на контакт собаки с ксилитом — немедленно к ветеринару!

ТОП-10 продуктов, где скрывается ксилит

  1. Зубная паста и ополаскиватели — никогда не используйте человеческие средства для питомца.

  2. Безсахарные леденцы, жевательные конфеты, мятные драже.

  3. Жевательная резинка без сахара — одна из самых частых причин отравлений.

  4. Протеиновые коктейли и заменители питания.

  5. Порошковые напитки с электролитами.

  6. Арахисовое масло с маркировкой "без сахара".

  7. Желатиновые десерты и пудинги.

  8. Диетическое мороженое.

  9. Обезжиренные и греческие йогурты без сахара.

  10. Соусы и приправы (кетчуп, барбекю).

Как обезопасить собаку

  • Всегда проверяйте состав диетических и "sugar-free" продуктов.

  • Держите опасные продукты вне доступа питомца.

  • Никогда не угощайте собаку едой со своего стола.

  • Научите базовым командам "фу" и "нельзя".

Для человека ксилит — безопасный заменитель сахара. Для собаки — яд. Одна жвачка или ложка йогурта могут стоить жизни вашему питомцу.

