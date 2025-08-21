Ксилит — скрытая угроза для собак: продукты, о которых вы даже не догадывались
Многие владельцы собак уверены, что знают список "запрещёнки" для питомцев: шоколад, виноград, лук, чеснок. Но есть менее очевидный и куда более коварный враг — ксилит. Этот подсластитель безопасен для человека, но смертельно опасен для собак даже в микродозах.
Что такое ксилит и почему он опасен
Ксилит — это натуральный сахарный спирт, получаемый из древесины берёзы, кукурузных початков и других растительных источников. Его активно используют в "диетических" и "безсахарных" продуктах.
Для человека ксилит безвреден, но для собаки он вызывает резкий выброс инсулина. Это приводит к стремительному падению уровня сахара в крови — гипогликемии, которая может закончиться судорогами, комой и даже смертью питомца.
Симптомы отравления
Признаки проявляются быстро — от 30 минут до нескольких часов после поедания:
-
рвота;
-
вялость, шаткая походка;
-
дезориентация;
-
позже — судороги, потеря сознания, печёночная недостаточность.
При малейшем подозрении на контакт собаки с ксилитом — немедленно к ветеринару!
ТОП-10 продуктов, где скрывается ксилит
-
Зубная паста и ополаскиватели — никогда не используйте человеческие средства для питомца.
-
Безсахарные леденцы, жевательные конфеты, мятные драже.
-
Жевательная резинка без сахара — одна из самых частых причин отравлений.
-
Протеиновые коктейли и заменители питания.
-
Порошковые напитки с электролитами.
-
Арахисовое масло с маркировкой "без сахара".
-
Желатиновые десерты и пудинги.
-
Диетическое мороженое.
-
Обезжиренные и греческие йогурты без сахара.
-
Соусы и приправы (кетчуп, барбекю).
Как обезопасить собаку
-
Всегда проверяйте состав диетических и "sugar-free" продуктов.
-
Держите опасные продукты вне доступа питомца.
-
Никогда не угощайте собаку едой со своего стола.
-
Научите базовым командам "фу" и "нельзя".
Для человека ксилит — безопасный заменитель сахара. Для собаки — яд. Одна жвачка или ложка йогурта могут стоить жизни вашему питомцу.
