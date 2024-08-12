Атлетико Мадрид приобретает Хулиана Альвареса у Манчестер Сити за рекордные £81,5 млн

Атлетико Мадрид подписал нападающего Манчестер Сити Хулиана Альвареса за рекордные £81,5 млн. Сумма сделки включает начальную выплату в размере £64,4 млн и дополнительные £17,1 млн в виде возможных бонусов.

Контракт с 24-летним аргентинцем рассчитан на шесть лет. Этот трансфер стал самым дорогим в истории Сити, превзойдя предыдущий рекорд в £50 млн за Рахима Стерлинга, проданного в 2022 году.

Альварес провел два года в Манчестер Сити, выиграв шесть крупных трофеев, включая трофей тройной короны и Кубок мира 2022 года, и отметил, что клуб всегда будет занимать особое место в его сердце. За время в Сити он забил 36 голов в 106 матчах.

Спортивный директор Сити Чики Бегиристайн доволен работой с Альваресом и выразил надежду на его дальнейшее развитие.

Фото: Instagram*/juliaanalvarez

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