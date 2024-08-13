Хрущик японский впервые найден в Баварии: вредитель обнаружен в Линдау и угрожает сельскому хозяйству

Хрущик японский (Popillia japonica), известный своим разрушительным воздействием на множество декоративных и сельскохозяйственных растений, был впервые найден в баварском Линдау.

Этот вредитель был пойман в ловушку с приманкой в районе автотрассы A96, как сообщила Баварская сельскохозяйственная исследовательская станция. Ранее жука уже обнаруживали в Швейцарии и Баден-Вюртемберге.

Для контроля распространения жука в Баварии были установлены специальные ловушки. Вокруг места обнаружения размещены дополнительные ловушки для мониторинга возможного прибытия жука из Швейцарии и Италии.

Японский жук питается около 400 видами растений, включая виноград, кукурузу, сою, деревья и декоративные растения. Взрослые особи повреждают листья, а личинки разрушают корни, что наносит ущерб лугам и пастбищам.

В связи с потенциальным вредом для различных сельскохозяйственных культур, власти стремятся наблюдать за распространением жука и предотвратить его дальнейшее распространение, чтобы минимизировать экономические и экологические потери.

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