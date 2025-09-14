Гидроусилитель под угрозой: как десятки тысяч XPeng P7+ могут стать смертельной ловушкой на дороге

В последние недели стало известно, что китайский автопроизводитель XPeng принял решение отозвать 48 тысяч автомобилей модели P7+ из-за серьезной неисправности в системе гидроусилителя руля. Проблема возникла в ходе эксплуатации, когда гидроусилитель, по словам владельцев, может внезапно выйти из строя, а иногда и заблокироваться, что создает опасность для водителей.

Проблема с гидроусилителем руля

Неисправность, по словам экспертов, связана с системой гидроусилителя руля, который в определенных условиях может прекратить свою работу или полностью заблокироваться во время движения. Этот дефект, как утверждают владельцы автомобилей, не только нарушает нормальное функционирование машины, но и представляет реальную угрозу безопасности. В связи с этим XPeng официально объявил о запуске отзывной кампании для исправления проблемы. Однако сразу после появления сообщений о дефекте возникли подозрения, что компания не сразу признавала наличие проблемы.

Тайные действия компании

Интересно, что в конце августа 2025 года появились слухи о том, что XPeng на самом деле проводил ремонтные работы без официальной отзывной кампании. Некоторые источники утверждали, что компания скрытно наносила герметик на компоненты рулевого управления в ходе планового обслуживания, а также меняла детали рулевой системы у тех владельцев, кто активно жаловался на неисправности. Это создало у многих клиентов сомнения в том, насколько честно и прозрачно компания решает проблему.

XPeng P7+: характеристики и особенности

Модель P7+ от XPeng — это один из самых известных электромобилей китайского бренда. Автомобиль выполнен в кузове типа фастбэк с длинной и плавно наклоненной задней частью. Его длина составляет 5056 мм, а колесная база — 3000 мм, что делает его довольно просторным и удобным для использования. XPeng P7+ доступен в двух вариантах мощности — 245 и 313 л.с., что позволяет владельцам выбирать подходящий для их нужд уровень производительности. Эти автомобили оснащены литий-железо-фосфатным аккумулятором, который предоставляет хорошие показатели по дальности хода.

Модель P7+ также гордится своими достижениями в области технологий. Это был «первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом», который включал в себя передовую аппаратную платформу для автономного вождения нового поколения, разработанную компанией XPeng.

Реакция XPeng на проблемы

После того как дефект в системе гидроусилителя был официально признан, компания выпустила заявление, в котором обещала провести необходимые работы по ремонту автомобилей. В пресс-релизе XPeng подтвердил, что отзовет 48 тысяч автомобилей для замены поврежденных компонентов, а также предложит своим клиентам бесплатное техническое обслуживание, чтобы минимизировать возможные последствия. Это решение было принято, чтобы предотвратить дальнейшие жалобы со стороны владельцев и восстановить доверие к бренду.