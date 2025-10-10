Немец родом из Гуанчжоу: как Xpeng заставляет Tesla нервничать в Европе

Китайская компания Xpeng Motors набирает всё больший вес на международной арене. Её электромобили уже можно купить в Швейцарии, Австрии, Венгрии, Словении и Хорватии, а в ближайшее время география продаж расширится ещё больше. Если раньше бренд был известен только в Азии, то теперь он уверенно закрепляется в Европе, создавая конкуренцию не только китайским коллегам, но и таким гигантам, как Tesla.

Компания активно использует преимущества стратегического партнёрства с Volkswagen Group. Немецкий концерн сначала приобрёл долю в Xpeng, а затем подписал соглашение о совместной разработке электрических платформ и электронных систем. Это сотрудничество позволило китайскому производителю выйти на новый уровень технологий и ускорить разработку будущих моделей.

"Глобализация идёт быстрее, чем мы ожидали", — отметил глава Xpeng.

Сравнение

Параметр Xpeng NIO Tesla Количество стран присутствия (2025 г.) 60+ около 40 50+ Средний рост продаж в Европе (2025 г.) x8 x1.3 -40% (Model Y) Основное партнёрство Volkswagen JAC Motors Panasonic Ключевые рынки Германия, Австрия, Швейцария Норвегия, Нидерланды Германия, Франция, Великобритания Ценовой диапазон средний средний+ премиум

Как видно из таблицы, Xpeng не просто догоняет конкурентов — он обгоняет их по темпам роста и гибкости стратегии. Особенно примечателен успех компании на немецком рынке, который считается одним из самых требовательных.

Советы шаг за шагом

Изучите локальные субсидии. Во многих странах Европы действуют налоговые льготы на покупку электромобилей — ими можно снизить цену на Xpeng до 10-15%. Сравните комплектации. Модели P7 и G9 предлагают разные варианты батарей и автономности. При выборе важно учитывать, как часто и на какие расстояния вы ездите. Проверьте инфраструктуру зарядных станций. В Германии и Австрии сеть HPC-станций уже охватывает более 90% автомагистралей. Используйте фирменное приложение Xpeng. Оно показывает ближайшие станции, обновления прошивки и анализирует стиль вождения. Следите за обновлениями OTA. Компания регулярно выпускает улучшения для автопилота и энергоэффективности, которые можно установить без визита в сервис.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка электромобиля без проверки типа зарядного разъёма.

Последствие: невозможность быстрой подзарядки на европейских станциях.

Альтернатива: убедитесь, что у модели Xpeng установлен разъём CCS2 — стандарт для ЕС.

Ошибка: недооценка климатического фактора.

Последствие: снижение запаса хода зимой на 20-30%.

Альтернатива: выбирайте версию с системой предподогрева батареи.

Ошибка: выбор несертифицированного дилера.

Последствие: отсутствие гарантийного обслуживания.

Альтернатива: приобретайте автомобиль только у официальных партнёров Xpeng Europe.

А что если…

А что если китайские электромобили окончательно вытеснят западные бренды с европейских дорог? Такой сценарий уже не кажется фантастикой. Доля китайских марок на рынке ЕС превысила 20%, и растёт каждый квартал. Если Xpeng продолжит расширяться с прежними темпами, он может стать новым символом "доступной электромобильности".

С другой стороны, европейские и американские компании ускоряют переход на локальную сборку, чтобы снизить зависимость от Китая. Это приведёт к ещё более жёсткой конкуренции — и выиграет в ней тот, кто предложит оптимальное соотношение цены, дизайна и технологий.

FAQ

Как выбрать между Xpeng, NIO и Tesla?

Если вы ищете технологичную, но более доступную альтернативу Tesla — Xpeng станет оптимальным выбором. NIO ориентируется на сервис и премиум-клиентов, а Tesla остаётся лидером по инфраструктуре.

Сколько стоит Xpeng в Европе?

Средняя цена модели P7 в Германии — около 48 000 евро, а кроссовера G9 — от 60 000 евро. Это дешевле, чем Tesla Model Y при сопоставимых характеристиках.

Что лучше для зимы — Xpeng или NIO?

Xpeng предлагает эффективную систему подогрева батареи и умное управление климатом. NIO выигрывает за счёт функции быстрой замены аккумулятора, но станций пока немного.

Мифы и правда

Миф: все китайские электромобили низкого качества.

Правда: Xpeng сертифицирован по европейским стандартам безопасности и успешно прошёл краш-тесты Euro NCAP.

Миф: у китайских машин слабый автопилот.

Правда: система XNGP сопоставима с Tesla Autopilot и поддерживает автономное вождение уровня 3.

Миф: запчасти трудно достать.

Правда: в Европе уже работает централизованный склад Xpeng, что сокращает сроки доставки деталей до нескольких дней.

Исторический контекст

Компания Xpeng Motors была основана в 2014 году в Гуанчжоу. Её создатель, Хэ Сяопэн, ранее работал в IT-индустрии и сделал ставку на умные автомобили. Первая модель — электрокроссовер G3 — вышла в 2018 году, а уже в 2020-м компания представила седан P7, который стал хитом в Китае.

С 2022 года началась экспансия в Европу: сперва Норвегия, затем — Дания, Нидерланды и Германия. Сотрудничество с Volkswagen Group дало мощный импульс для роста. Теперь Xpeng делает ставку на массовый сегмент и развитие автопилота следующего поколения.

