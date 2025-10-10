Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
XPeng G6
XPeng G6
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:50

Немец родом из Гуанчжоу: как Xpeng заставляет Tesla нервничать в Европе

Xpeng начал продажи электромобилей в Швейцарии, Австрии и Хорватии — компания

Китайская компания Xpeng Motors набирает всё больший вес на международной арене. Её электромобили уже можно купить в Швейцарии, Австрии, Венгрии, Словении и Хорватии, а в ближайшее время география продаж расширится ещё больше. Если раньше бренд был известен только в Азии, то теперь он уверенно закрепляется в Европе, создавая конкуренцию не только китайским коллегам, но и таким гигантам, как Tesla.

Компания активно использует преимущества стратегического партнёрства с Volkswagen Group. Немецкий концерн сначала приобрёл долю в Xpeng, а затем подписал соглашение о совместной разработке электрических платформ и электронных систем. Это сотрудничество позволило китайскому производителю выйти на новый уровень технологий и ускорить разработку будущих моделей.

"Глобализация идёт быстрее, чем мы ожидали", — отметил глава Xpeng.

Сравнение

Параметр Xpeng NIO Tesla
Количество стран присутствия (2025 г.) 60+ около 40 50+
Средний рост продаж в Европе (2025 г.) x8 x1.3 -40% (Model Y)
Основное партнёрство Volkswagen JAC Motors Panasonic
Ключевые рынки Германия, Австрия, Швейцария Норвегия, Нидерланды Германия, Франция, Великобритания
Ценовой диапазон средний средний+ премиум

Как видно из таблицы, Xpeng не просто догоняет конкурентов — он обгоняет их по темпам роста и гибкости стратегии. Особенно примечателен успех компании на немецком рынке, который считается одним из самых требовательных.

Советы шаг за шагом

  1. Изучите локальные субсидии. Во многих странах Европы действуют налоговые льготы на покупку электромобилей — ими можно снизить цену на Xpeng до 10-15%.

  2. Сравните комплектации. Модели P7 и G9 предлагают разные варианты батарей и автономности. При выборе важно учитывать, как часто и на какие расстояния вы ездите.

  3. Проверьте инфраструктуру зарядных станций. В Германии и Австрии сеть HPC-станций уже охватывает более 90% автомагистралей.

  4. Используйте фирменное приложение Xpeng. Оно показывает ближайшие станции, обновления прошивки и анализирует стиль вождения.

  5. Следите за обновлениями OTA. Компания регулярно выпускает улучшения для автопилота и энергоэффективности, которые можно установить без визита в сервис.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электромобиля без проверки типа зарядного разъёма.
    Последствие: невозможность быстрой подзарядки на европейских станциях.
    Альтернатива: убедитесь, что у модели Xpeng установлен разъём CCS2 — стандарт для ЕС.

  • Ошибка: недооценка климатического фактора.
    Последствие: снижение запаса хода зимой на 20-30%.
    Альтернатива: выбирайте версию с системой предподогрева батареи.

  • Ошибка: выбор несертифицированного дилера.
    Последствие: отсутствие гарантийного обслуживания.
    Альтернатива: приобретайте автомобиль только у официальных партнёров Xpeng Europe.

А что если…

А что если китайские электромобили окончательно вытеснят западные бренды с европейских дорог? Такой сценарий уже не кажется фантастикой. Доля китайских марок на рынке ЕС превысила 20%, и растёт каждый квартал. Если Xpeng продолжит расширяться с прежними темпами, он может стать новым символом "доступной электромобильности".

С другой стороны, европейские и американские компании ускоряют переход на локальную сборку, чтобы снизить зависимость от Китая. Это приведёт к ещё более жёсткой конкуренции — и выиграет в ней тот, кто предложит оптимальное соотношение цены, дизайна и технологий.

FAQ

Как выбрать между Xpeng, NIO и Tesla?
Если вы ищете технологичную, но более доступную альтернативу Tesla — Xpeng станет оптимальным выбором. NIO ориентируется на сервис и премиум-клиентов, а Tesla остаётся лидером по инфраструктуре.

Сколько стоит Xpeng в Европе?
Средняя цена модели P7 в Германии — около 48 000 евро, а кроссовера G9 — от 60 000 евро. Это дешевле, чем Tesla Model Y при сопоставимых характеристиках.

Что лучше для зимы — Xpeng или NIO?
Xpeng предлагает эффективную систему подогрева батареи и умное управление климатом. NIO выигрывает за счёт функции быстрой замены аккумулятора, но станций пока немного.

Мифы и правда

  • Миф: все китайские электромобили низкого качества.
    Правда: Xpeng сертифицирован по европейским стандартам безопасности и успешно прошёл краш-тесты Euro NCAP.

  • Миф: у китайских машин слабый автопилот.
    Правда: система XNGP сопоставима с Tesla Autopilot и поддерживает автономное вождение уровня 3.

  • Миф: запчасти трудно достать.
    Правда: в Европе уже работает централизованный склад Xpeng, что сокращает сроки доставки деталей до нескольких дней.

Исторический контекст

Компания Xpeng Motors была основана в 2014 году в Гуанчжоу. Её создатель, Хэ Сяопэн, ранее работал в IT-индустрии и сделал ставку на умные автомобили. Первая модель — электрокроссовер G3 — вышла в 2018 году, а уже в 2020-м компания представила седан P7, который стал хитом в Китае.

С 2022 года началась экспансия в Европу: сперва Норвегия, затем — Дания, Нидерланды и Германия. Сотрудничество с Volkswagen Group дало мощный импульс для роста. Теперь Xpeng делает ставку на массовый сегмент и развитие автопилота следующего поколения.

Три интересных факта

  1. В 2025 году Xpeng впервые обогнал Tesla по темпам роста продаж в Германии.

  2. В моделях Xpeng используется собственная операционная система Xmart OS с голосовым управлением.

  3. Автопилот XNGP обучается в режиме реального времени и подстраивается под стиль вождения владельца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГАИ назвала девять скрытых функций автомобилей, повышающих безопасность и комфорт сегодня в 4:47
Водители тратят миллионы, не зная очевидного: вот что уже встроено в ваши автомобили

Девять функций в автомобиле, о которых знают единицы, но которые способны сделать каждую поездку безопаснее и удобнее.

Читать полностью » Mercedes-Benz: завод в Сан-Бернарду-ду-Кампу выпустил 2,5 млн автомобилей за 70 лет сегодня в 4:36
Немецкая точность под тропическим солнцем: где рождаются грузовики для полмира

Гигант площадью 2,6 млн м2, где инновации соседствуют с традициями. Как завод Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу стал символом промышленной мощи Бразилии.

Читать полностью » Автоинструктор назвал пять надёжных автомобилей до 700 тысяч рублей сегодня в 3:51
Железные старички держат удар: эти машины не подведут даже через десять лет

Даже с ограниченным бюджетом в 700 тысяч рублей можно купить автомобиль, который не подведет и прослужит еще долгие годы — если знать, какие модели искать.

Читать полностью » сегодня в 3:21
Японки теряют позиции: почему поток машин с востока резко сократился

Импорт подержанных автомобилей из Японии в Россию снизился, но интерес к "японкам" не угас. Разбираемся, какие модели остаются самыми востребованными и почему.

Читать полностью » NHTSA начала расследование после аварий с Tesla FSD в США сегодня в 2:53
Когда Илон Маск замолчал: расследование Tesla грозит стать крупнейшим ударом по FSD

В США разгорается скандал вокруг Tesla: десятки водителей жалуются на опасные манёвры автопилота FSD, а власти начали масштабное расследование.

Читать полностью » Эксперты назвали ошибки при замене охлаждающей жидкости, которые приводят к перегреву мотора сегодня в 1:41
Мотор не прощает халтуры: одна ошибка при замене антифриза — и двигатель умирает

Даже простая замена антифриза может закончиться поломкой двигателя. Рассказываем, какие ошибки чаще всего допускают и как избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Дептранс Москвы напомнил о правилах получения резидентных парковок сегодня в 1:16
Парковка без штрафов и нервов: москвичи нашли легальный способ экономить

Жители Москвы могут парковаться у дома бесплатно — для этого достаточно оформить резидентное разрешение. Разбираемся, кому оно положено, сколько стоит и как оформить его без бюрократии.

Читать полностью » Литвинов: единые нормы для таксопарков и частников мешают легализации водителей сегодня в 1:15
Рынок такси ждёт разделение: профессионалы против частников

Рынок такси ждут перемены: самозанятым водителям предлагают отдельные правила и цифровой контроль вместо бумажных барьеров. Кто выиграет от реформы?

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперты назвали вещи, которые помогут создать уютный осенний интерьер дома
Садоводство
Сила укуса собак: составлен рейтинг пород по данным кинологов
Садоводство
Регулярная обрезка и органические подкормки увеличивают урожай черной смородины
Авто и мото
Автоэксперт рассказал, как подвесной мяч заменяет парктроник в ограниченном пространстве
Красота и здоровье
105-летний Джо Спурио из Огайо рассказал, что долгую жизнь обеспечивают чеснок, оливковое масло и движение
Технологии
Сэм Альтман строит инфраструктуру OpenAI на уровне гиперскейлеров — TechCrunch
Спорт и фитнес
Эксперты: тренировка с собственным весом помогает развить силу и выносливость дома
Туризм
Покров: Город шоколада и истории на берегах Владимирской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet