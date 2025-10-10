Немец родом из Гуанчжоу: как Xpeng заставляет Tesla нервничать в Европе
Китайская компания Xpeng Motors набирает всё больший вес на международной арене. Её электромобили уже можно купить в Швейцарии, Австрии, Венгрии, Словении и Хорватии, а в ближайшее время география продаж расширится ещё больше. Если раньше бренд был известен только в Азии, то теперь он уверенно закрепляется в Европе, создавая конкуренцию не только китайским коллегам, но и таким гигантам, как Tesla.
Компания активно использует преимущества стратегического партнёрства с Volkswagen Group. Немецкий концерн сначала приобрёл долю в Xpeng, а затем подписал соглашение о совместной разработке электрических платформ и электронных систем. Это сотрудничество позволило китайскому производителю выйти на новый уровень технологий и ускорить разработку будущих моделей.
"Глобализация идёт быстрее, чем мы ожидали", — отметил глава Xpeng.
Сравнение
|Параметр
|Xpeng
|NIO
|Tesla
|Количество стран присутствия (2025 г.)
|60+
|около 40
|50+
|Средний рост продаж в Европе (2025 г.)
|x8
|x1.3
|-40% (Model Y)
|Основное партнёрство
|Volkswagen
|JAC Motors
|Panasonic
|Ключевые рынки
|Германия, Австрия, Швейцария
|Норвегия, Нидерланды
|Германия, Франция, Великобритания
|Ценовой диапазон
|средний
|средний+
|премиум
Как видно из таблицы, Xpeng не просто догоняет конкурентов — он обгоняет их по темпам роста и гибкости стратегии. Особенно примечателен успех компании на немецком рынке, который считается одним из самых требовательных.
Советы шаг за шагом
-
Изучите локальные субсидии. Во многих странах Европы действуют налоговые льготы на покупку электромобилей — ими можно снизить цену на Xpeng до 10-15%.
-
Сравните комплектации. Модели P7 и G9 предлагают разные варианты батарей и автономности. При выборе важно учитывать, как часто и на какие расстояния вы ездите.
-
Проверьте инфраструктуру зарядных станций. В Германии и Австрии сеть HPC-станций уже охватывает более 90% автомагистралей.
-
Используйте фирменное приложение Xpeng. Оно показывает ближайшие станции, обновления прошивки и анализирует стиль вождения.
-
Следите за обновлениями OTA. Компания регулярно выпускает улучшения для автопилота и энергоэффективности, которые можно установить без визита в сервис.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка электромобиля без проверки типа зарядного разъёма.
Последствие: невозможность быстрой подзарядки на европейских станциях.
Альтернатива: убедитесь, что у модели Xpeng установлен разъём CCS2 — стандарт для ЕС.
-
Ошибка: недооценка климатического фактора.
Последствие: снижение запаса хода зимой на 20-30%.
Альтернатива: выбирайте версию с системой предподогрева батареи.
-
Ошибка: выбор несертифицированного дилера.
Последствие: отсутствие гарантийного обслуживания.
Альтернатива: приобретайте автомобиль только у официальных партнёров Xpeng Europe.
А что если…
А что если китайские электромобили окончательно вытеснят западные бренды с европейских дорог? Такой сценарий уже не кажется фантастикой. Доля китайских марок на рынке ЕС превысила 20%, и растёт каждый квартал. Если Xpeng продолжит расширяться с прежними темпами, он может стать новым символом "доступной электромобильности".
С другой стороны, европейские и американские компании ускоряют переход на локальную сборку, чтобы снизить зависимость от Китая. Это приведёт к ещё более жёсткой конкуренции — и выиграет в ней тот, кто предложит оптимальное соотношение цены, дизайна и технологий.
FAQ
Как выбрать между Xpeng, NIO и Tesla?
Если вы ищете технологичную, но более доступную альтернативу Tesla — Xpeng станет оптимальным выбором. NIO ориентируется на сервис и премиум-клиентов, а Tesla остаётся лидером по инфраструктуре.
Сколько стоит Xpeng в Европе?
Средняя цена модели P7 в Германии — около 48 000 евро, а кроссовера G9 — от 60 000 евро. Это дешевле, чем Tesla Model Y при сопоставимых характеристиках.
Что лучше для зимы — Xpeng или NIO?
Xpeng предлагает эффективную систему подогрева батареи и умное управление климатом. NIO выигрывает за счёт функции быстрой замены аккумулятора, но станций пока немного.
Мифы и правда
-
Миф: все китайские электромобили низкого качества.
Правда: Xpeng сертифицирован по европейским стандартам безопасности и успешно прошёл краш-тесты Euro NCAP.
-
Миф: у китайских машин слабый автопилот.
Правда: система XNGP сопоставима с Tesla Autopilot и поддерживает автономное вождение уровня 3.
-
Миф: запчасти трудно достать.
Правда: в Европе уже работает централизованный склад Xpeng, что сокращает сроки доставки деталей до нескольких дней.
Исторический контекст
Компания Xpeng Motors была основана в 2014 году в Гуанчжоу. Её создатель, Хэ Сяопэн, ранее работал в IT-индустрии и сделал ставку на умные автомобили. Первая модель — электрокроссовер G3 — вышла в 2018 году, а уже в 2020-м компания представила седан P7, который стал хитом в Китае.
С 2022 года началась экспансия в Европу: сперва Норвегия, затем — Дания, Нидерланды и Германия. Сотрудничество с Volkswagen Group дало мощный импульс для роста. Теперь Xpeng делает ставку на массовый сегмент и развитие автопилота следующего поколения.
Три интересных факта
-
В 2025 году Xpeng впервые обогнал Tesla по темпам роста продаж в Германии.
-
В моделях Xpeng используется собственная операционная система Xmart OS с голосовым управлением.
-
Автопилот XNGP обучается в режиме реального времени и подстраивается под стиль вождения владельца.
