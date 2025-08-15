Щенки-мутанты: как в одном помёте рождаются голые и лохматые ксоло

Знаете ли вы, что существует порода собак, которая не только выглядит необычно, но и имеет глубокие корни в древней культуре? Речь идет о ксолоитцкуинтли, или просто "ксоло", как её называют в России. Эта порода, родом из Мексики, обладает уникальной историей и интересными свойствами.

Происхождение и значение

Ксолоитцкуинтли — это название, состоящее из двух частей: "Ксолотль" (имя бога смерти) и "итцкуинтли" (собака). Первые упоминания о ксоло датируются V — III веками до н. э. Археологи находили мумии этих собак и глиняные статуэтки, которые изображали их как гладких, так и с шерстью.

Согласно древним верованиям, ксоло служили богу Шолотлю, проводя души умерших в загробный мир. Ацтеки даже практиковали ритуалы, в ходе которых убивали собак этой породы и клали их в могилы с покойниками. Интересно, что самого бога смерти иногда изображали с собачьей головой.

Уникальные свойства

Мексиканцы верили, что голые собаки обладают особыми целебными способностями. Благодаря отсутствию шерсти, ксоло служили отличными "грелками", способными облегчить зубную боль, спазмы и ревматизм. Однако, несмотря на свои преимущества, ксоло чуть не исчезли из-за жертвоприношений.

Лишь в XIX веке началось возрождение ксолоитцкуинтли. Известные личности, такие как Фрида Кало и Диего Ривейра, держали этих собак. В 60-х годах прошлого века специалисты начали собирать ксолоитцкуинтли из удаленных индейских деревень и заниматься их разведением, что привело к официальной регистрации стандарта породы.

Разнообразие и уход

Не все ксоло рождаются без шерсти. В одном помёте могут быть как голые щенки, так и те, у кого есть небольшой пушок или даже грива. В холодном климате они могут опушаться, но даже с редким пушком им требуется защита от холода зимой и от солнца летом, так как они легко обгорают.

Ксолоитцкуинтли — это дружелюбные и преданные собаки, которые хорошо обучаются и могут даже танцевать. Однако, если вы работаете долго и часто отсутствуете дома, лучше завести еще одного питомца, чтобы вашему ксоло не было скучно. Имейте в виду, что ксоло не всегда ладят с детьми, поэтому семьям с маленькими детьми лучше рассмотреть другие породы.