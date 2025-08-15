Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака у озера
Собака у озера
© commons.wikimedia.org by Grigur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:25

Щенки-мутанты: как в одном помёте рождаются голые и лохматые ксоло

Почему ксолоитцкуинтли считали проводником в загробный мир — объяснение историков

Знаете ли вы, что существует порода собак, которая не только выглядит необычно, но и имеет глубокие корни в древней культуре? Речь идет о ксолоитцкуинтли, или просто "ксоло", как её называют в России. Эта порода, родом из Мексики, обладает уникальной историей и интересными свойствами.

Происхождение и значение

Ксолоитцкуинтли — это название, состоящее из двух частей: "Ксолотль" (имя бога смерти) и "итцкуинтли" (собака). Первые упоминания о ксоло датируются V — III веками до н. э. Археологи находили мумии этих собак и глиняные статуэтки, которые изображали их как гладких, так и с шерстью.

Согласно древним верованиям, ксоло служили богу Шолотлю, проводя души умерших в загробный мир. Ацтеки даже практиковали ритуалы, в ходе которых убивали собак этой породы и клали их в могилы с покойниками. Интересно, что самого бога смерти иногда изображали с собачьей головой.

Уникальные свойства

Мексиканцы верили, что голые собаки обладают особыми целебными способностями. Благодаря отсутствию шерсти, ксоло служили отличными "грелками", способными облегчить зубную боль, спазмы и ревматизм. Однако, несмотря на свои преимущества, ксоло чуть не исчезли из-за жертвоприношений.

Лишь в XIX веке началось возрождение ксолоитцкуинтли. Известные личности, такие как Фрида Кало и Диего Ривейра, держали этих собак. В 60-х годах прошлого века специалисты начали собирать ксолоитцкуинтли из удаленных индейских деревень и заниматься их разведением, что привело к официальной регистрации стандарта породы.

Разнообразие и уход

Не все ксоло рождаются без шерсти. В одном помёте могут быть как голые щенки, так и те, у кого есть небольшой пушок или даже грива. В холодном климате они могут опушаться, но даже с редким пушком им требуется защита от холода зимой и от солнца летом, так как они легко обгорают.

Ксолоитцкуинтли — это дружелюбные и преданные собаки, которые хорошо обучаются и могут даже танцевать. Однако, если вы работаете долго и часто отсутствуете дома, лучше завести еще одного питомца, чтобы вашему ксоло не было скучно. Имейте в виду, что ксоло не всегда ладят с детьми, поэтому семьям с маленькими детьми лучше рассмотреть другие породы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Канистерапия: собаки помогают в реабилитации детей и взрослых сегодня в 7:10

Один взгляд и прикосновение лапы — и жизнь снова в красках: как собаки лечат без слов

Канистерапия — научно доказанный метод реабилитации с четвероногими друзьями. Как собаки помогают детям с аутизмом, а также в восстановлении после инсульта?

Читать полностью » Подражание звукам кошки может сделать питомца более общительным сегодня в 6:03

Один звук — и дружба навсегда: можно ли подружиться с кошкой мгновенно

Узнайте, как кошки воспринимают попытки людей имитировать их мяуканье. Важность интонации, языка тела и возможные реакции питомца на звуковое общение.

Читать полностью » Игнорирование и отказ от еды могут указывать на обиду кошки сегодня в 5:26

Один жест — и всё прощено: как кошке помочь забыть обиду

Узнайте, почему ваша кошка может обидеться и как правильно извиниться, чтобы восстановить доверие. Следуйте этим простым шагам для примирения.

Читать полностью » Морковь, брокколи и тыква вошли в список полезных овощей для собак сегодня в 4:19

Эти овощи полезны собакам, а другие могут навредить — проверьте миску прямо сейчас

Узнайте, какие 11 овощей не только безопасны, но и полезны для собак! Добавьте суперфуды в рацион вашего питомца для укрепления здоровья.

Читать полностью » Корги: происхождение, характер и уход за породой по данным специалистов сегодня в 3:17

Корги с короткими лапами и пушистыми ушами скрывают неожиданный талант

Корги — пастушья собака с королевским прошлым и умом в топ-20 мира. Узнайте, как ухаживать за этим пушистым энергичным компаньоном.

Читать полностью » Фокс Паулистинья: происхождение, внешний вид и правила ухода сегодня в 2:11

Фокс Паулистинья способен изменить жизнь семьи — причина удивляет

Фокс Паулистинья — гордость Бразилии: подвижная, умная и дружелюбная собака с трёхцветным окрасом, которая подойдёт как для квартиры, так и для загородного дома.

Читать полностью » Цена тибетского мастифа в Бразилии достигает 1,5 млн реалов — данные заводчиков сегодня в 1:23

Медленно взрослеет, но быстро бегает — удивительные факты о тибетском мастифе

Тибетский мастиф — редкий и дорогой страж с древней историей. От скандала в зоопарке до вдохновения великих — всё о породе, покорившей мир.

Читать полностью » Зоопсихологи рассказали, чем опасны розыгрыши с огурцами для кошек сегодня в 0:27

Этот овощ вызывает у кошек панику сильнее, чем вы думаете

Почему кошки так бурно реагируют на огурцы и чем опасны такие «шутки» для питомцев — объясняем, что стоит за этой реакцией и как защитить животное.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Александр Карпов: тренировка ног повышает силу и ускоряет обмен веществ
Красота и здоровье

Карпенко объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг назвал Кристофера Ллойда и Кайла МакЛоклена кандидатами на роль себя в байопике
Туризм

Судебный иск к Диснейленду: как закрытые аттракционы повлияли на решение
Наука и технологии

Новые наблюдения IXPE за черной дырой IGR J17091-3624 вызывают вопросы у астрофизиков
Еда

Как приготовить жаркое из свинины с картошкой: советы
Красота и здоровье

Мята: 5 неожиданных фактов о пользе и вреде ароматной травы – совет врача
Еда

Как приготовить вино из боярышника: советы по использованию ягод
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru