Бесконтактная война в значительной степени проявляется в зоне специальной операции, где около восьмидесяти процентов всех травм, получаемых российскими военнослужащими, обусловлены атаками дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости военный хирург передового госпиталя "Ахмат" с позывным "Видок".

Он отметил, что это не первая его служба, так как ранее он работал в Чечне, и подчеркнул, что текущая война значительно отличается от прежних конфликтов. Здесь преобладает использование дронов, что делает работу медиков еще более сложной, и они тоже подвергаются опасности. Недавно в результате удара беспилотника погиб их коллега, который находился на этом объекте. По его словам, примерно восемьдесят процентов ранений причиняются осколками от сброшенных боеприпасов.

Командир отделения эвакуации раненых и военный врач с позывным "Гламур" добавил, что атака одного дрона-камикадзе может повредить сразу несколько человек. Группы эвакуации стали одной из главных целей для операторов дронов украинских вооруженных сил.

По его словам, машины с медицинскими крестами воспринимаются дронами как мишени. За последние полгода ему удалось потерять три эвакуационные машины, каждая из которых была подбита. Он пояснил, что после атаки одним дронов часто следуют другие беспилотники, нацеленные на уничтожение групп эвакуации.

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