Некрополь железного века: археологическая сенсация Синьцзяня
Хами, или Кумул, расположен на северо-западе Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Сегодня здесь проживает более 400 тысяч человек. Город считается важным транспортным узлом Ланьчжоу-Синьцзянской железной дороги, а также крупным промышленным и сельскохозяйственным центром региона.
Кумул известен своими полезными ископаемыми: в Хамийской котловине добывают уголь, нефть, золото, драгоценные камни и железную руду. Одновременно это богатая сельскохозяйственная зона, где выращивают знаменитые дыни хамигуа и разводят лошадей породы Барколь.
Историческая роль города
Хами занимает особое место в истории Великого Шёлкового пути. До разделения караванных дорог на южную и северную ветви именно этот город был единственными воротами Китая на Запад. Здесь стояла мощная крепость, служившая пограничным форпостом Поднебесной.
Поселения в районе Хами существовали ещё в эпоху мезолита. С развитием железного века город начал активно расти и достиг расцвета во времена Шёлкового пути, став торгово-экономическим и политическим центром Восточного Туркестана.
Уникальным подтверждением древности города стал некрополь раннего железного века, найденный археологами в 100 км от Кумула. Ему более 3 тысяч лет, и он включает 150 гробниц, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Такое явление необычно для китайской культуры, что делает находку особенно значимой.
Природные особенности
Окрестности Хами славятся суровой красотой полупустынного ландшафта. Здесь можно услышать редкое явление — "поющие пески", которые при движении создают удивительный гул, напоминающий мелодию.
В Хамийской котловине расположено и одно из крупнейших водохранилищ мира — Шичэнцзы. Оно стало важным источником воды и туристическим объектом.
Сельское хозяйство и знаменитые дыни
Каждый город Синьцзяна славится своими фруктами, и Хами — не исключение. Здесь выращивают знаменитые дыни хамигуа — сладкие, сочные и практически без косточек. Они экспортируются по всему Китаю и Азии, а также стали символом города.
Не менее известны хамийские лошади Барколь, считающиеся одной из лучших пород в стране благодаря выносливости и силе.
Достопримечательности
- Древняя крепость Хами - форпост Шёлкового пути, игравший роль западных ворот Поднебесной.
- Некрополь железного века - археологическая находка мирового значения.
- Поющие пески - природное чудо, уникальное для пустынных территорий.
- Водохранилище Шичэнцзы - крупнейшее гидротехническое сооружение региона.
- Сады и виноградники - живописные хозяйства, окружающие город.
Сравнение: Хами в прошлом и настоящем
|Эпоха
|Особенности
|Значение
|Древность
|Поселение эпохи мезолита
|Первые общины
|Железный век
|Развитие ремесла и торговли
|Центр региона
|Эпоха Шёлкового пути
|Торговый и военный узел
|Ворота Китая
|Современность
|Промышленный и аграрный центр
|Туризм и добыча ресурсов
Советы шаг за шагом: что сделать в Хами
- Попробуйте хамигуа прямо на местном рынке.
- Посетите руины древней крепости и археологические объекты.
- Съездите к "поющим пескам" и водохранилищу Шичэнцзы.
- Знакомьтесь с культурой уйгуров и их ремёслами.
- Отправьтесь в окрестные сады и фермы, чтобы увидеть процесс выращивания фруктов.
FAQ
Как добраться до Хами?
По железной дороге Ланьчжоу-Синьцзян или на автобусе и самолёте из Урумчи.
Что попробовать в Хами?
Обязательно хамигуа, баранину и блюда уйгурской кухни.
Сколько времени стоит провести в Хами?
2-3 дня достаточно для знакомства с городом и окрестностями.
Сегодня Хами — это не только промышленный и сельскохозяйственный центр, но и привлекательное направление для путешественников. Туристы приезжают сюда, чтобы познакомиться с богатым культурным наследием, полюбоваться на памятники времён Великого Шёлкового пути и насладиться красотой местных пейзажей.
