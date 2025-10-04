Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Китай, Закрытый город
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:37

Некрополь железного века: археологическая сенсация Синьцзяня

Город Хами в Синьцзяне: промышленный центр и знаменитая дыня хамигуа

Хами, или Кумул, расположен на северо-западе Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Сегодня здесь проживает более 400 тысяч человек. Город считается важным транспортным узлом Ланьчжоу-Синьцзянской железной дороги, а также крупным промышленным и сельскохозяйственным центром региона.

Кумул известен своими полезными ископаемыми: в Хамийской котловине добывают уголь, нефть, золото, драгоценные камни и железную руду. Одновременно это богатая сельскохозяйственная зона, где выращивают знаменитые дыни хамигуа и разводят лошадей породы Барколь.

Историческая роль города

Хами занимает особое место в истории Великого Шёлкового пути. До разделения караванных дорог на южную и северную ветви именно этот город был единственными воротами Китая на Запад. Здесь стояла мощная крепость, служившая пограничным форпостом Поднебесной.

Поселения в районе Хами существовали ещё в эпоху мезолита. С развитием железного века город начал активно расти и достиг расцвета во времена Шёлкового пути, став торгово-экономическим и политическим центром Восточного Туркестана.

Уникальным подтверждением древности города стал некрополь раннего железного века, найденный археологами в 100 км от Кумула. Ему более 3 тысяч лет, и он включает 150 гробниц, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Такое явление необычно для китайской культуры, что делает находку особенно значимой.

Природные особенности

Окрестности Хами славятся суровой красотой полупустынного ландшафта. Здесь можно услышать редкое явление — "поющие пески", которые при движении создают удивительный гул, напоминающий мелодию.

В Хамийской котловине расположено и одно из крупнейших водохранилищ мира — Шичэнцзы. Оно стало важным источником воды и туристическим объектом.

Сельское хозяйство и знаменитые дыни

Каждый город Синьцзяна славится своими фруктами, и Хами — не исключение. Здесь выращивают знаменитые дыни хамигуа — сладкие, сочные и практически без косточек. Они экспортируются по всему Китаю и Азии, а также стали символом города.

Не менее известны хамийские лошади Барколь, считающиеся одной из лучших пород в стране благодаря выносливости и силе.

Достопримечательности

  • Древняя крепость Хами - форпост Шёлкового пути, игравший роль западных ворот Поднебесной.
  • Некрополь железного века - археологическая находка мирового значения.
  • Поющие пески - природное чудо, уникальное для пустынных территорий.
  • Водохранилище Шичэнцзы - крупнейшее гидротехническое сооружение региона.
  • Сады и виноградники - живописные хозяйства, окружающие город.

Сравнение: Хами в прошлом и настоящем

Эпоха Особенности Значение
Древность Поселение эпохи мезолита Первые общины
Железный век Развитие ремесла и торговли Центр региона
Эпоха Шёлкового пути Торговый и военный узел Ворота Китая
Современность Промышленный и аграрный центр Туризм и добыча ресурсов

Советы шаг за шагом: что сделать в Хами

  1. Попробуйте хамигуа прямо на местном рынке.
  2. Посетите руины древней крепости и археологические объекты.
  3. Съездите к "поющим пескам" и водохранилищу Шичэнцзы.
  4. Знакомьтесь с культурой уйгуров и их ремёслами.
  5. Отправьтесь в окрестные сады и фермы, чтобы увидеть процесс выращивания фруктов.

FAQ

Как добраться до Хами?
По железной дороге Ланьчжоу-Синьцзян или на автобусе и самолёте из Урумчи.

Что попробовать в Хами?
Обязательно хамигуа, баранину и блюда уйгурской кухни.

Сколько времени стоит провести в Хами?
2-3 дня достаточно для знакомства с городом и окрестностями.

Сегодня Хами — это не только промышленный и сельскохозяйственный центр, но и привлекательное направление для путешественников. Туристы приезжают сюда, чтобы познакомиться с богатым культурным наследием, полюбоваться на памятники времён Великого Шёлкового пути и насладиться красотой местных пейзажей.

