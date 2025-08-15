Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Xiaomi YU7
© commons.wikimedia.org by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:58

Электрокроссовер, за которым в Китае очередь на год, уже проехал по российским дорогам

Меньше месяца прошло с момента старта продаж в Китае, а в России уже появились первые Xiaomi YU7 Max 2025. Причём не просто на бумаге — два готовых электрокроссовера уже отгружены дилерам. Для китайского рынка это сейчас дефицитная модель: по отдельным версиям очередь растянулась почти на год. Поэтому появление "живых" машин у нас вызывает не только удивление, но и вопросы — как будет организован сервис, что с обновлениями ПО и насколько готова инфраструктура для их быстрой зарядки.

Дизайн с характером

Xiaomi YU7 Max — это крупный, стремительный и откровенно "технологичный" кроссовер, где каждая деталь выверена на эффект. Один из привезённых в Россию автомобилей выполнен в оттенке "Титаниум" с ярким красным интерьером. Атмосферу спортивного настроя задают карбоновая отделка панели и руля, четырёхпоршневые тормозные суппорты в красном цвете и двадцатидюймовые вентилируемые колёса, рассчитанные на серьёзные нагрузки.

Второй экземпляр, наоборот, выглядит сдержаннее. Цвет "Кембрий" — глубокий базальтово-серый, а салон оформлен в светлых тонах с мягкой фактурой отделочных материалов. Такой вариант скорее подойдёт тем, кто ценит комфорт и элегантность, но не готов отказываться от динамики.

Цена и бонусы для первых покупателей

Оба автомобиля оценены в 6,9 млн рублей. Чтобы подогреть интерес, для первых владельцев подготовили особый набор аксессуаров: карбоновые накладки на зеркала и пороги, а также специальные анатомические кресла, обеспечивающие оптимальную посадку в дальних поездках.

Техника, достойная спорткара

YU7 Max построен на базе двух электромоторов с суммарной отдачей 690 лошадиных сил и 866 Н·м крутящего момента. С места до 100 км/ч этот кроссовер разгоняется за 3,2 секунды — показатель, который ещё недавно был доступен только суперкарам и спортивным купе. При этом машина остаётся полноразмерной и практичной, что делает её особенно интересной для тех, кто хочет совместить семейный автомобиль и драйверский характер.

