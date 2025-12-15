Дешевле при покупке — дороже со временем: именно этот минус смартфонов Xiaomi считается главным

Поддержка смартфонов обновлениями давно стала одним из ключевых критериев выбора, и именно здесь пользователи Xiaomi чаще всего сталкиваются с компромиссами. Китайский бренд выигрывает в цене, но уступает конкурентам по срокам программной поддержки. Об этом сообщает профильное издание XiaomiTime.

Авторы портала называют ограниченное количество обновлений главным системным недостатком устройств Xiaomi. По их оценке, такая ситуация связана не с техническими ограничениями, а с особенностями бизнес-модели компании.

Экономика против длительной поддержки

Журналисты XiaomiTime объясняют, что корпорация вынуждена сокращать расходы на сопровождение устройств из-за низкой маржинальности. Компания делает ставку на массовые продажи и доступную стоимость смартфонов, жертвуя длительной поддержкой программного обеспечения.

"В отличие от производителей, получающих прибыль от своих флагманских моделей стоимостью более 800 долларов (64 тысячи рублей), средняя цена продажи Xiaomi остается в пределах 150-300 долларов (12-25 тысяч рублей)", — пояснили авторы.

Именно поэтому, отмечает издание, большинство смартфонов бренда получают обновления в среднем лишь в течение двух-трех лет, что заметно меньше, чем у ряда конкурентов.

Массовость модельного ряда как проблема

Еще одним фактором, влияющим на поддержку, эксперты называют крайне широкий модельный ряд Xiaomi. Компания ежегодно выпускает значительно больше устройств, чем Apple, Google и другие крупные игроки рынка.

При этом одни и те же модели, предназначенные для разных регионов, могут отличаться по характеристикам.

"Это создает огромные сложности в плане поддержки", — отметили журналисты, указывая на рост нагрузки на разработчиков и тестировщиков обновлений.

Возможны ли изменения в будущем

Несмотря на критику, авторы XiaomiTime не исключают, что стратегия компании может измениться. В материале отмечается, что регуляторы в Европе и ряде других регионов уже требуют увеличения сроков программной поддержки электроники.

В перспективе это может вынудить Xiaomi пересмотреть подход к обновлениям. Однако на данный момент бренд продолжает придерживаться модели, при которой пользователь платит меньше при покупке, но получает более короткий жизненный цикл программной поддержки.