Xiaomi SU7 Ultra
© commons.wikimedia.org by Zoerides is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:01

Секунда до сотни и клетка безопасности: что скрывает лимитированная версия SU7 Ultra

Xiaomi представит SU7 Ultra Nurburgring Limited Edition на автосалоне в Чэнду 29 августа

Можно ли совместить бешеную скорость гоночного болида и комфорт дорожного седана? Xiaomi утверждает, что да. На автосалоне в Чэнду, который откроется 29 августа, компания впервые представит уникальную версию своего флагманского электрокара — Xiaomi SU7 Ultra Nurburgring Limited Edition.

Уникальность серии

Этот автомобиль трудно назвать просто "серийным". Всего будет выпущено 100 экземпляров SU7 Ultra, из которых лишь 10 войдут в особую лимитированную версию 2025 года. Стоимость каждой машины уже объявлена — 814 900 юаней (примерно 9,1 млн рублей). Для любителей автоколлекций — это настоящий трофей.

Главная изюминка новинки — экстремальный набор улучшений. Кузов обвешан карбоновыми элементами, внутри вместо заднего дивана установлена гоночная клетка безопасности, а спереди — спортивные кресла с шеститочечными ремнями. По сути, это гоночный болид, но с правом выезда на городские улицы.

Мощность без компромиссов

Техническая начинка осталась такой же, как у стандартного SU7 Ultra, но её цифры впечатляют даже в привычной версии. Три электромотора обеспечивают в сумме 1548 л. с.: два по 578 и один на 392. Результат — разгон от 0 до 100 км/ч всего за 1,98 секунды. Для сравнения: это быстрее, чем у многих легендарных гиперкаров с ДВС. Максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч.

Энергия поступает от батареи CATL нового поколения, работающей почти на 900 вольтах. Она не только выдерживает чудовищные нагрузки, но и поддерживает рекордно быструю зарядку, что крайне важно для трековых заездов.

