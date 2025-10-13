Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Xiaomi
Xiaomi
© commons.wikimedia.org by SelfDestructible is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Складки не спасли: Xiaomi тихо отменила конкурента Galaxy Z Flip

Xiaomi сворачивает линейки Mix Flip и Civi, сосредоточившись на флагманах и AI-устройствах

Китайская Xiaomi, известная своими смелыми экспериментами в дизайне смартфонов, неожиданно свернула разработку двух популярных серий — Mix Flip и Civi. Инсайдеры утверждают, что компании пришлось пойти на этот шаг из-за низких продаж последних моделей. Хотя официального подтверждения пока нет, решение выглядит логичным на фоне растущей конкуренции и изменения приоритетов бренда.

От амбиций к пересмотру стратегии

Линейки Mix Flip и Civi задумывались как демонстрация технологической элегантности Xiaomi. Первая — как ответ на Samsung Galaxy Z Flip и Huawei Pocket, вторая — как эстетичный смартфон среднего класса с акцентом на дизайн, селфи-камеру и портретные функции.

Но, по данным китайских источников, разработка Mix Flip 3 и Civi 6, которые должны были выйти в 2026 году, заморожена. Компания сосредотачивается на оптимизации продуктовой линейки и концентрации усилий на более прибыльных направлениях — прежде всего на флагманских сериях Xiaomi 15, Redmi K80 и новых устройствах AIoT.

"Xiaomi приостановила разработку следующего поколения складных и имиджевых смартфонов из-за низких продаж текущих моделей", — сообщил инсайдер, близкий к индустрии.

Почему Mix Flip не взлетел

Когда Xiaomi представила Mix Flip 2, ожидания были высокими. Это был первый складной смартфон бренда с вертикальной ориентацией и тонким корпусом. Он должен был стать более доступной альтернативой флагманским складным моделям конкурентов. Однако рынок показал, что спрос на компактные раскладушки ограничен.

  1. Цена оставалась слишком высокой — при схожей стоимости пользователи чаще выбирали Galaxy Z Flip, который имел более устойчивую репутацию.

  2. Складной механизм Mix Flip оказался хрупким, а запасные детали — дорогими.

  3. Поддержка аксессуаров и программных оптимизаций от Xiaomi не успевала за конкуренцией.

К тому же, несмотря на продвинутую камеру, пользователи жаловались на перегрев и скромную автономность.

Судьба серии Civi

Линейка Civi появилась в 2021 году как преемник молодёжных Mi CC. Смартфоны выделялись лёгким корпусом, "кинематографичным" экраном и улучшенной фронтальной камерой. В Китае они продавались как устройства для тех, кто ценит стиль, а не мощность.

Однако серия не смогла завоевать международную аудиторию. Даже появление Civi 5 Pro, разработанного совместно с Leica, не помогло привлечь внимание покупателей вне Азии.

"Xiaomi Civi — это эстетика и лайфстайл, но рынок стал требовать практичности и автономности", — отметил аналитик IDC Китая Чжоу Цзинь.

По данным отраслевых отчётов, продажи Civi 5 оказались на 40 % ниже прогнозов. Основные причины — избыток конкурентов в среднем сегменте и минимальные отличия между поколениями устройств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпуск нескольких похожих моделей в одном ценовом диапазоне.

  • Последствие: размывание бренда и снижение интереса к отдельным сериям.

  • Альтернатива: концентрация усилий на универсальных флагманах и запуск премиальных подбрендов с чётким позиционированием.

Такой подход уже принес успех другим китайским компаниям: Honor усилила свои позиции благодаря сериям Magic и X, а Oppo сместила акцент на Find и Reno, ограничив количество моделей.

А что если Xiaomi переориентируется на ИИ-экосистему?

Отмена Mix Flip и Civi может быть не поражением, а шагом к долгосрочной трансформации. Xiaomi активно развивает направление AI+IoT (умные дома, электрокары, носимые устройства). После успеха электромобиля Xiaomi SU7 компания инвестирует миллиарды юаней в собственные процессоры и алгоритмы искусственного интеллекта.

Эксперты не исключают, что в ближайшие годы Xiaomi объединит мобильные технологии с продуктами экосистемы — от умных часов и телевизоров до бытовой техники. В этом случае ставка на смартфоны с интегрированными ИИ-функциями (персональный ассистент, адаптивная камера, голосовое управление) окажется более перспективной, чем выпуск нишевых моделей.

Сравнение: Mix Flip vs Galaxy Z Flip

Параметр Xiaomi Mix Flip 2 Samsung Galaxy Z Flip 6
Материал корпуса Алюминий + стекло Армор-алюминий + Gorilla Glass Victus 2
Вес 191 г 187 г
Внешний экран 3,4″ AMOLED 3,9″ Super AMOLED
Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 3
Цена в Китае от 7999 юаней от 8999 юаней
Защита от влаги Нет IPX8
Срок службы шарнира до 200 000 циклов до 400 000 циклов

По большинству параметров Samsung пока выигрывает — особенно в надежности конструкции и оптимизации Android.

Плюсы и минусы сокращения линеек

Плюсы для Xiaomi Минусы для пользователей
Снижение затрат на R&D Меньше выбор моделей
Сфокусированная стратегия бренда Уход нишевых устройств
Повышение маржинальности Отложенные обновления
Возможность инвестировать в AI-устройства Потеря экспериментов в дизайне
Единый стандарт качества Меньше конкуренции внутри экосистемы

Советы шаг за шагом: как выбрать альтернативу Mix Flip или Civi

  1. Любителям компактных форм-факторов стоит присмотреться к Samsung Galaxy Z Flip 6 или Oppo Find N3 Flip - они предлагают прочный шарнир и долгую поддержку.

  2. Тем, кто ищет стильный средний сегмент, подойдут Honor 200, Vivo V40 или Nothing Phone 2a.

  3. Для фанатов Xiaomi оптимальным выбором станут Redmi Note 14 Pro или Xiaomi 15 Lite, которые получат камеры Leica и поддержку HyperOS.

FAQ

Когда Xiaomi подтвердит закрытие серий официально?
Обычно компания не делает публичных заявлений о заморозке разработок. Официальное подтверждение может появиться в рамках отчёта о реструктуризации продуктовой линейки.

Стоит ли ждать Mix Flip 3 или Civi 6?
Скорее всего, нет. Если разработки действительно заморожены, даже при возобновлении проекта релиз произойдёт не ранее 2027 года.

Какие смартфоны Xiaomi останутся приоритетными?
Флагманские Xiaomi 15, Redmi K80, а также складной Mix Fold 4, который ориентирован на премиальный сегмент.

Повлияет ли это на цены?
Да, сокращение ассортимента позволит Xiaomi стабилизировать цены и повысить качество сборки в оставшихся линейках.

Мифы и правда

Миф: "Xiaomi отказалась от инноваций".
Правда: Компания просто сместила фокус на технологии искусственного интеллекта и экосистемные устройства.

Миф: "Mix Flip провалился из-за плохого дизайна".
Правда: Основная причина — насыщенный рынок и дорогая себестоимость.

Миф: "Civi была женской серией".
Правда: Концепция ориентировалась не на пол, а на стиль — сочетание лёгкости, камеры и модного дизайна.

Исторический контекст

Xiaomi не впервые пересматривает стратегию. В 2017 году компания уже убирала из каталога серию Mi Max, а позже — Mi Note, чтобы укрепить позиции флагманов. Каждый раз это сопровождалось ростом продаж более дорогих моделей.

Теперь, спустя восемь лет, Xiaomi снова идёт по пути сокращения: меньше серий, больше фокуса. Это может стать переломным моментом, когда бренд окончательно закрепится в премиум-сегменте и превратится из "народного производителя" в полноценного конкурента Apple и Samsung.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минпромторг направит 428 млрд рублей на развитие радиоэлектронной промышленности сегодня в 2:26
Деньги дали, но просить назад будут: электронике включили кредитный режим выживания

С 2026 года Россия резко увеличит вложения в электронику: почти полтриллиона рублей направят на развитие исследований, инфраструктуры и микроэлектроники.

Читать полностью » Приложение Apple Clips удалено из App Store и больше не получит обновлений сегодня в 1:16
Clips больше нет: Apple закрывает своё "доброе" видео в мире ИИ и TikTok

Apple официально убрала Clips из App Store и прекращает выпуск обновлений. Почему компания решила закрыть своё простое видеоприложение и что придёт ему на смену.

Читать полностью » Эксперт Садыков: при взломе Telegram важно не закрывать активную сессию и завершить чужие входы сегодня в 0:17
У вас есть 24 часа: что делать, если Telegram начали взламывать

Telegram оставляет пользователю сутки, чтобы вернуть украденный аккаунт. Что нужно сделать в эти 24 часа и как обезопасить профиль навсегда.

Читать полностью » Бывший дизайнер Apple Джони Айв рассказал о совместном проекте с OpenAI — устройстве без экрана вчера в 23:14
Человек против экрана: Джони Айв и OpenAI хотят избавить нас от смартфонов

Джони Айв рассказал о планах с OpenAI создать устройство, которое избавит людей от цифровой зависимости и вернёт технологиям человечность.

Читать полностью » RTM Group: хакеры атакуют компании РФ через кружки с подогревом и портативные колонки вчера в 22:13
Кружка с подогревом превратилась в троянского коня: как хакеры проникают в офисы через безобидные гаджеты

Хакеры все чаще используют привычные офисные гаджеты — от кружек до ламп — как инструмент кибератак. Почему это опаснее, чем кажется, и как бизнесу защититься?

Читать полностью » Unitree: модели G1, H1, Go2 и B2 затронуты уязвимостью UniPwn в ряде прошивок вчера в 21:16
Ходячие компьютеры без защиты: как хакеры могут подчинить робота за секунды

Уязвимость UniPwn открыла путь к удалённому захвату управления роботами Unitree и возможному самораспространению по BLE. Что делать владельцу и как исправить прошивки?

Читать полностью » Circana: 63% американских геймеров покупают не более двух игр в год вчера в 20:02
Консоль есть — денег нет: кто теперь кормит игровую индустрию США

Новое исследование показало, что большинство американских геймеров почти не покупают игры, а игровая индустрия живет за счет небольшой группы фанатов.

Читать полностью » Глава Nvidia Дженсен Хуанг признал, что компания недооценила потенциал стартапа Илона Маска xAI вчера в 19:17
"Мы недооценили Маска": глава Nvidia признал упущенный миллиардный момент

Глава Nvidia Дженсен Хуанг признал, что компания недооценила потенциал стартапа Илона Маска xAI. Почему он считает ИИ-бум не «пузырём», а многотриллионным проектом будущего.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Онколог Никита Макаров назвал первые признаки рака молочной железы
Технологии
МГУ откроет факультет искусственного интеллекта в 2026 году
Культура и шоу-бизнес
Disney+: в 2026 году выйдет сериал Marvel "Квест Вижена" с Полом Беттани
Красота и здоровье
Антоцианы красного лука поддерживают здоровье сосудов и замедляют процессы старения организма
Культура и шоу-бизнес
Warner Bros. Discovery отклонила предложение Paramount о слиянии — Bloomberg
Еда
Салат с копчёной колбасой, кукурузой и капустой сохраняет свежесть при заправке майонезом
Еда
Свиная поджарка на сковороде приобретает золотистую корочку
Туризм
Что посмотреть в Вене: путеводитель по культуре и архитектуре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet