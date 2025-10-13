Складки не спасли: Xiaomi тихо отменила конкурента Galaxy Z Flip

Китайская Xiaomi, известная своими смелыми экспериментами в дизайне смартфонов, неожиданно свернула разработку двух популярных серий — Mix Flip и Civi. Инсайдеры утверждают, что компании пришлось пойти на этот шаг из-за низких продаж последних моделей. Хотя официального подтверждения пока нет, решение выглядит логичным на фоне растущей конкуренции и изменения приоритетов бренда.

От амбиций к пересмотру стратегии

Линейки Mix Flip и Civi задумывались как демонстрация технологической элегантности Xiaomi. Первая — как ответ на Samsung Galaxy Z Flip и Huawei Pocket, вторая — как эстетичный смартфон среднего класса с акцентом на дизайн, селфи-камеру и портретные функции.

Но, по данным китайских источников, разработка Mix Flip 3 и Civi 6, которые должны были выйти в 2026 году, заморожена. Компания сосредотачивается на оптимизации продуктовой линейки и концентрации усилий на более прибыльных направлениях — прежде всего на флагманских сериях Xiaomi 15, Redmi K80 и новых устройствах AIoT.

"Xiaomi приостановила разработку следующего поколения складных и имиджевых смартфонов из-за низких продаж текущих моделей", — сообщил инсайдер, близкий к индустрии.

Почему Mix Flip не взлетел

Когда Xiaomi представила Mix Flip 2, ожидания были высокими. Это был первый складной смартфон бренда с вертикальной ориентацией и тонким корпусом. Он должен был стать более доступной альтернативой флагманским складным моделям конкурентов. Однако рынок показал, что спрос на компактные раскладушки ограничен.

Цена оставалась слишком высокой — при схожей стоимости пользователи чаще выбирали Galaxy Z Flip, который имел более устойчивую репутацию. Складной механизм Mix Flip оказался хрупким, а запасные детали — дорогими. Поддержка аксессуаров и программных оптимизаций от Xiaomi не успевала за конкуренцией.

К тому же, несмотря на продвинутую камеру, пользователи жаловались на перегрев и скромную автономность.

Судьба серии Civi

Линейка Civi появилась в 2021 году как преемник молодёжных Mi CC. Смартфоны выделялись лёгким корпусом, "кинематографичным" экраном и улучшенной фронтальной камерой. В Китае они продавались как устройства для тех, кто ценит стиль, а не мощность.

Однако серия не смогла завоевать международную аудиторию. Даже появление Civi 5 Pro, разработанного совместно с Leica, не помогло привлечь внимание покупателей вне Азии.

"Xiaomi Civi — это эстетика и лайфстайл, но рынок стал требовать практичности и автономности", — отметил аналитик IDC Китая Чжоу Цзинь.

По данным отраслевых отчётов, продажи Civi 5 оказались на 40 % ниже прогнозов. Основные причины — избыток конкурентов в среднем сегменте и минимальные отличия между поколениями устройств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выпуск нескольких похожих моделей в одном ценовом диапазоне.

Последствие: размывание бренда и снижение интереса к отдельным сериям.

Альтернатива: концентрация усилий на универсальных флагманах и запуск премиальных подбрендов с чётким позиционированием.

Такой подход уже принес успех другим китайским компаниям: Honor усилила свои позиции благодаря сериям Magic и X, а Oppo сместила акцент на Find и Reno, ограничив количество моделей.

А что если Xiaomi переориентируется на ИИ-экосистему?

Отмена Mix Flip и Civi может быть не поражением, а шагом к долгосрочной трансформации. Xiaomi активно развивает направление AI+IoT (умные дома, электрокары, носимые устройства). После успеха электромобиля Xiaomi SU7 компания инвестирует миллиарды юаней в собственные процессоры и алгоритмы искусственного интеллекта.

Эксперты не исключают, что в ближайшие годы Xiaomi объединит мобильные технологии с продуктами экосистемы — от умных часов и телевизоров до бытовой техники. В этом случае ставка на смартфоны с интегрированными ИИ-функциями (персональный ассистент, адаптивная камера, голосовое управление) окажется более перспективной, чем выпуск нишевых моделей.

Сравнение: Mix Flip vs Galaxy Z Flip

Параметр Xiaomi Mix Flip 2 Samsung Galaxy Z Flip 6 Материал корпуса Алюминий + стекло Армор-алюминий + Gorilla Glass Victus 2 Вес 191 г 187 г Внешний экран 3,4″ AMOLED 3,9″ Super AMOLED Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 3 Цена в Китае от 7999 юаней от 8999 юаней Защита от влаги Нет IPX8 Срок службы шарнира до 200 000 циклов до 400 000 циклов

По большинству параметров Samsung пока выигрывает — особенно в надежности конструкции и оптимизации Android.

Плюсы и минусы сокращения линеек

Плюсы для Xiaomi Минусы для пользователей Снижение затрат на R&D Меньше выбор моделей Сфокусированная стратегия бренда Уход нишевых устройств Повышение маржинальности Отложенные обновления Возможность инвестировать в AI-устройства Потеря экспериментов в дизайне Единый стандарт качества Меньше конкуренции внутри экосистемы

Советы шаг за шагом: как выбрать альтернативу Mix Flip или Civi

Любителям компактных форм-факторов стоит присмотреться к Samsung Galaxy Z Flip 6 или Oppo Find N3 Flip - они предлагают прочный шарнир и долгую поддержку. Тем, кто ищет стильный средний сегмент, подойдут Honor 200, Vivo V40 или Nothing Phone 2a. Для фанатов Xiaomi оптимальным выбором станут Redmi Note 14 Pro или Xiaomi 15 Lite, которые получат камеры Leica и поддержку HyperOS.

FAQ

Когда Xiaomi подтвердит закрытие серий официально?

Обычно компания не делает публичных заявлений о заморозке разработок. Официальное подтверждение может появиться в рамках отчёта о реструктуризации продуктовой линейки.

Стоит ли ждать Mix Flip 3 или Civi 6?

Скорее всего, нет. Если разработки действительно заморожены, даже при возобновлении проекта релиз произойдёт не ранее 2027 года.

Какие смартфоны Xiaomi останутся приоритетными?

Флагманские Xiaomi 15, Redmi K80, а также складной Mix Fold 4, который ориентирован на премиальный сегмент.

Повлияет ли это на цены?

Да, сокращение ассортимента позволит Xiaomi стабилизировать цены и повысить качество сборки в оставшихся линейках.

Мифы и правда

Миф: "Xiaomi отказалась от инноваций".

Правда: Компания просто сместила фокус на технологии искусственного интеллекта и экосистемные устройства.

Миф: "Mix Flip провалился из-за плохого дизайна".

Правда: Основная причина — насыщенный рынок и дорогая себестоимость.

Миф: "Civi была женской серией".

Правда: Концепция ориентировалась не на пол, а на стиль — сочетание лёгкости, камеры и модного дизайна.

Исторический контекст

Xiaomi не впервые пересматривает стратегию. В 2017 году компания уже убирала из каталога серию Mi Max, а позже — Mi Note, чтобы укрепить позиции флагманов. Каждый раз это сопровождалось ростом продаж более дорогих моделей.

Теперь, спустя восемь лет, Xiaomi снова идёт по пути сокращения: меньше серий, больше фокуса. Это может стать переломным моментом, когда бренд окончательно закрепится в премиум-сегменте и превратится из "народного производителя" в полноценного конкурента Apple и Samsung.