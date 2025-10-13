Складки не спасли: Xiaomi тихо отменила конкурента Galaxy Z Flip
Китайская Xiaomi, известная своими смелыми экспериментами в дизайне смартфонов, неожиданно свернула разработку двух популярных серий — Mix Flip и Civi. Инсайдеры утверждают, что компании пришлось пойти на этот шаг из-за низких продаж последних моделей. Хотя официального подтверждения пока нет, решение выглядит логичным на фоне растущей конкуренции и изменения приоритетов бренда.
От амбиций к пересмотру стратегии
Линейки Mix Flip и Civi задумывались как демонстрация технологической элегантности Xiaomi. Первая — как ответ на Samsung Galaxy Z Flip и Huawei Pocket, вторая — как эстетичный смартфон среднего класса с акцентом на дизайн, селфи-камеру и портретные функции.
Но, по данным китайских источников, разработка Mix Flip 3 и Civi 6, которые должны были выйти в 2026 году, заморожена. Компания сосредотачивается на оптимизации продуктовой линейки и концентрации усилий на более прибыльных направлениях — прежде всего на флагманских сериях Xiaomi 15, Redmi K80 и новых устройствах AIoT.
"Xiaomi приостановила разработку следующего поколения складных и имиджевых смартфонов из-за низких продаж текущих моделей", — сообщил инсайдер, близкий к индустрии.
Почему Mix Flip не взлетел
Когда Xiaomi представила Mix Flip 2, ожидания были высокими. Это был первый складной смартфон бренда с вертикальной ориентацией и тонким корпусом. Он должен был стать более доступной альтернативой флагманским складным моделям конкурентов. Однако рынок показал, что спрос на компактные раскладушки ограничен.
-
Цена оставалась слишком высокой — при схожей стоимости пользователи чаще выбирали Galaxy Z Flip, который имел более устойчивую репутацию.
-
Складной механизм Mix Flip оказался хрупким, а запасные детали — дорогими.
-
Поддержка аксессуаров и программных оптимизаций от Xiaomi не успевала за конкуренцией.
К тому же, несмотря на продвинутую камеру, пользователи жаловались на перегрев и скромную автономность.
Судьба серии Civi
Линейка Civi появилась в 2021 году как преемник молодёжных Mi CC. Смартфоны выделялись лёгким корпусом, "кинематографичным" экраном и улучшенной фронтальной камерой. В Китае они продавались как устройства для тех, кто ценит стиль, а не мощность.
Однако серия не смогла завоевать международную аудиторию. Даже появление Civi 5 Pro, разработанного совместно с Leica, не помогло привлечь внимание покупателей вне Азии.
"Xiaomi Civi — это эстетика и лайфстайл, но рынок стал требовать практичности и автономности", — отметил аналитик IDC Китая Чжоу Цзинь.
По данным отраслевых отчётов, продажи Civi 5 оказались на 40 % ниже прогнозов. Основные причины — избыток конкурентов в среднем сегменте и минимальные отличия между поколениями устройств.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выпуск нескольких похожих моделей в одном ценовом диапазоне.
-
Последствие: размывание бренда и снижение интереса к отдельным сериям.
-
Альтернатива: концентрация усилий на универсальных флагманах и запуск премиальных подбрендов с чётким позиционированием.
Такой подход уже принес успех другим китайским компаниям: Honor усилила свои позиции благодаря сериям Magic и X, а Oppo сместила акцент на Find и Reno, ограничив количество моделей.
А что если Xiaomi переориентируется на ИИ-экосистему?
Отмена Mix Flip и Civi может быть не поражением, а шагом к долгосрочной трансформации. Xiaomi активно развивает направление AI+IoT (умные дома, электрокары, носимые устройства). После успеха электромобиля Xiaomi SU7 компания инвестирует миллиарды юаней в собственные процессоры и алгоритмы искусственного интеллекта.
Эксперты не исключают, что в ближайшие годы Xiaomi объединит мобильные технологии с продуктами экосистемы — от умных часов и телевизоров до бытовой техники. В этом случае ставка на смартфоны с интегрированными ИИ-функциями (персональный ассистент, адаптивная камера, голосовое управление) окажется более перспективной, чем выпуск нишевых моделей.
Сравнение: Mix Flip vs Galaxy Z Flip
|Параметр
|Xiaomi Mix Flip 2
|Samsung Galaxy Z Flip 6
|Материал корпуса
|Алюминий + стекло
|Армор-алюминий + Gorilla Glass Victus 2
|Вес
|191 г
|187 г
|Внешний экран
|3,4″ AMOLED
|3,9″ Super AMOLED
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 3
|Цена в Китае
|от 7999 юаней
|от 8999 юаней
|Защита от влаги
|Нет
|IPX8
|Срок службы шарнира
|до 200 000 циклов
|до 400 000 циклов
По большинству параметров Samsung пока выигрывает — особенно в надежности конструкции и оптимизации Android.
Плюсы и минусы сокращения линеек
|Плюсы для Xiaomi
|Минусы для пользователей
|Снижение затрат на R&D
|Меньше выбор моделей
|Сфокусированная стратегия бренда
|Уход нишевых устройств
|Повышение маржинальности
|Отложенные обновления
|Возможность инвестировать в AI-устройства
|Потеря экспериментов в дизайне
|Единый стандарт качества
|Меньше конкуренции внутри экосистемы
Советы шаг за шагом: как выбрать альтернативу Mix Flip или Civi
-
Любителям компактных форм-факторов стоит присмотреться к Samsung Galaxy Z Flip 6 или Oppo Find N3 Flip - они предлагают прочный шарнир и долгую поддержку.
-
Тем, кто ищет стильный средний сегмент, подойдут Honor 200, Vivo V40 или Nothing Phone 2a.
-
Для фанатов Xiaomi оптимальным выбором станут Redmi Note 14 Pro или Xiaomi 15 Lite, которые получат камеры Leica и поддержку HyperOS.
FAQ
Когда Xiaomi подтвердит закрытие серий официально?
Обычно компания не делает публичных заявлений о заморозке разработок. Официальное подтверждение может появиться в рамках отчёта о реструктуризации продуктовой линейки.
Стоит ли ждать Mix Flip 3 или Civi 6?
Скорее всего, нет. Если разработки действительно заморожены, даже при возобновлении проекта релиз произойдёт не ранее 2027 года.
Какие смартфоны Xiaomi останутся приоритетными?
Флагманские Xiaomi 15, Redmi K80, а также складной Mix Fold 4, который ориентирован на премиальный сегмент.
Повлияет ли это на цены?
Да, сокращение ассортимента позволит Xiaomi стабилизировать цены и повысить качество сборки в оставшихся линейках.
Мифы и правда
Миф: "Xiaomi отказалась от инноваций".
Правда: Компания просто сместила фокус на технологии искусственного интеллекта и экосистемные устройства.
Миф: "Mix Flip провалился из-за плохого дизайна".
Правда: Основная причина — насыщенный рынок и дорогая себестоимость.
Миф: "Civi была женской серией".
Правда: Концепция ориентировалась не на пол, а на стиль — сочетание лёгкости, камеры и модного дизайна.
Исторический контекст
Xiaomi не впервые пересматривает стратегию. В 2017 году компания уже убирала из каталога серию Mi Max, а позже — Mi Note, чтобы укрепить позиции флагманов. Каждый раз это сопровождалось ростом продаж более дорогих моделей.
Теперь, спустя восемь лет, Xiaomi снова идёт по пути сокращения: меньше серий, больше фокуса. Это может стать переломным моментом, когда бренд окончательно закрепится в премиум-сегменте и превратится из "народного производителя" в полноценного конкурента Apple и Samsung.
