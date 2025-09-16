Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by SelfDestructible is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:44

Игровой ноутбук в обличии планшета: результаты тестов Xiaomi Pad 8 Pro удивили сеть

Xiaomi Pad 8 Pro получил 2697 и 9485 баллов в тестах Geekbench

Пока компания Xiaomi готовится к презентации, в сети уже активно обсуждают будущий планшет Xiaomi Pad 8 Pro. В базе Geekbench появились данные, которые проливают свет на ключевые параметры устройства. Судя по ним, гаджет может стать одним из самых производительных в своей категории и составить конкуренцию не только Android-решениям, но и некоторым версиям iPad.

Модель с кодовым номером 25091RP04C протестирована с процессором Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти. Результаты впечатляют: 2697 баллов в одноядерном и 9485 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, эти показатели ближе к топовым смартфонам 2024-2025 годов.

Дополнительно характеристики подтвердил инсайдер Digital Chat Station. Он сообщил о большом 11,16-дюймовом дисплее с повышенной герцовкой, аккумуляторе ёмкостью 10 000 мА·ч и поддержке быстрой зарядки на 67 Вт. Правда, базовая комплектация может включать адаптер лишь на 45 Вт.

Сравнение: Xiaomi Pad 8 Pro и конкуренты

Параметр Xiaomi Pad 8 Pro iPad Pro 11" (2024) Samsung Galaxy Tab S9+
Процессор Snapdragon 8 Elite Apple M3 Snapdragon 8 Gen 2
ОЗУ 16 ГБ 8-16 ГБ 12 ГБ
Дисплей 11,16", повышенная герцовка 11", Liquid Retina 120 Гц 12,4", AMOLED 120 Гц
Аккумулятор 10 000 мА·ч 7 540 мА·ч 10 090 мА·ч
Зарядка 67 Вт (в комплекте 45 Вт) 20 Вт 45 Вт

Советы шаг за шагом: как выбрать планшет в 2025 году

  1. Сравните производительность в тестах Geekbench или AnTuTu — это показатель реальной мощности.

  2. Обратите внимание на дисплей: частота обновления (герцовка) важна для игр и плавности интерфейса.

  3. Смотрите на ёмкость аккумулятора: для фильмов и работы вне дома важен запас не менее 8000 мА·ч.

  4. Проверьте комплектацию — не все версии идут с мощным зарядным блоком.

  5. Сопоставьте цену и альтернативы: иногда прошлогодний флагман стоит дешевле, а по возможностям почти не уступает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать планшет без учёта мощности адаптера.

  • Последствие: быстрая зарядка недоступна, время восполнения батареи увеличивается.

  • Альтернатива: докупить фирменный блок на 67 Вт.

  • Ошибка: брать модель с меньшей памятью "на вырост".

  • Последствие: через пару лет устройство начнёт тормозить.

  • Альтернатива: выбрать версию с 16 ГБ ОЗУ.

  • Ошибка: не учитывать вес и размеры.

  • Последствие: дискомфорт при длительном использовании.

  • Альтернатива: сравнить планшеты разных диагоналей перед покупкой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокая производительность Snapdragon 8 Elite Возможный "урезанный" блок питания в комплекте
Большой аккумулятор 10 000 мА·ч Тяжёлый корпус
Поддержка 67-ваттной зарядки Цена пока не раскрыта
16 ГБ оперативной памяти Конкуренция с iPad Pro и Galaxy Tab
Дисплей с высокой герцовкой Неизвестна точная яркость экрана

FAQ

Когда состоится презентация Xiaomi Pad 8 Pro?
Ожидается в этом месяце одновременно с серией Xiaomi 17.

Сколько будет стоить новый планшет?
Цена пока официально не названа, но эксперты предполагают диапазон 600-800 долларов.

Что лучше: Xiaomi Pad 8 Pro или iPad Pro?
Для iPad решающим остаётся экосистема Apple. Xiaomi предлагает больше батареи и быструю зарядку, что выгодно для активных пользователей Android.

3 интересных факта

  1. Xiaomi Pad 8 Pro станет первым планшетом бренда с процессором Snapdragon 8 Elite.

  2. Geekbench-результаты устройства сопоставимы с игровыми ноутбуками начального уровня.

  3. Инсайдер Digital Chat Station уже не раз раскрывал характеристики гаджетов Xiaomi до официальных анонсов.

