Игровой ноутбук в обличии планшета: результаты тестов Xiaomi Pad 8 Pro удивили сеть
Пока компания Xiaomi готовится к презентации, в сети уже активно обсуждают будущий планшет Xiaomi Pad 8 Pro. В базе Geekbench появились данные, которые проливают свет на ключевые параметры устройства. Судя по ним, гаджет может стать одним из самых производительных в своей категории и составить конкуренцию не только Android-решениям, но и некоторым версиям iPad.
Модель с кодовым номером 25091RP04C протестирована с процессором Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти. Результаты впечатляют: 2697 баллов в одноядерном и 9485 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, эти показатели ближе к топовым смартфонам 2024-2025 годов.
Дополнительно характеристики подтвердил инсайдер Digital Chat Station. Он сообщил о большом 11,16-дюймовом дисплее с повышенной герцовкой, аккумуляторе ёмкостью 10 000 мА·ч и поддержке быстрой зарядки на 67 Вт. Правда, базовая комплектация может включать адаптер лишь на 45 Вт.
Сравнение: Xiaomi Pad 8 Pro и конкуренты
|Параметр
|Xiaomi Pad 8 Pro
|iPad Pro 11" (2024)
|Samsung Galaxy Tab S9+
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite
|Apple M3
|Snapdragon 8 Gen 2
|ОЗУ
|16 ГБ
|8-16 ГБ
|12 ГБ
|Дисплей
|11,16", повышенная герцовка
|11", Liquid Retina 120 Гц
|12,4", AMOLED 120 Гц
|Аккумулятор
|10 000 мА·ч
|7 540 мА·ч
|10 090 мА·ч
|Зарядка
|67 Вт (в комплекте 45 Вт)
|20 Вт
|45 Вт
Советы шаг за шагом: как выбрать планшет в 2025 году
-
Сравните производительность в тестах Geekbench или AnTuTu — это показатель реальной мощности.
-
Обратите внимание на дисплей: частота обновления (герцовка) важна для игр и плавности интерфейса.
-
Смотрите на ёмкость аккумулятора: для фильмов и работы вне дома важен запас не менее 8000 мА·ч.
-
Проверьте комплектацию — не все версии идут с мощным зарядным блоком.
-
Сопоставьте цену и альтернативы: иногда прошлогодний флагман стоит дешевле, а по возможностям почти не уступает.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать планшет без учёта мощности адаптера.
-
Последствие: быстрая зарядка недоступна, время восполнения батареи увеличивается.
-
Альтернатива: докупить фирменный блок на 67 Вт.
-
Ошибка: брать модель с меньшей памятью "на вырост".
-
Последствие: через пару лет устройство начнёт тормозить.
-
Альтернатива: выбрать версию с 16 ГБ ОЗУ.
-
Ошибка: не учитывать вес и размеры.
-
Последствие: дискомфорт при длительном использовании.
-
Альтернатива: сравнить планшеты разных диагоналей перед покупкой.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Высокая производительность Snapdragon 8 Elite
|Возможный "урезанный" блок питания в комплекте
|Большой аккумулятор 10 000 мА·ч
|Тяжёлый корпус
|Поддержка 67-ваттной зарядки
|Цена пока не раскрыта
|16 ГБ оперативной памяти
|Конкуренция с iPad Pro и Galaxy Tab
|Дисплей с высокой герцовкой
|Неизвестна точная яркость экрана
FAQ
Когда состоится презентация Xiaomi Pad 8 Pro?
Ожидается в этом месяце одновременно с серией Xiaomi 17.
Сколько будет стоить новый планшет?
Цена пока официально не названа, но эксперты предполагают диапазон 600-800 долларов.
Что лучше: Xiaomi Pad 8 Pro или iPad Pro?
Для iPad решающим остаётся экосистема Apple. Xiaomi предлагает больше батареи и быструю зарядку, что выгодно для активных пользователей Android.
3 интересных факта
-
Xiaomi Pad 8 Pro станет первым планшетом бренда с процессором Snapdragon 8 Elite.
-
Geekbench-результаты устройства сопоставимы с игровыми ноутбуками начального уровня.
-
Инсайдер Digital Chat Station уже не раз раскрывал характеристики гаджетов Xiaomi до официальных анонсов.
