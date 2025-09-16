Игровой ноутбук в обличии планшета: результаты тестов Xiaomi Pad 8 Pro удивили сеть

Пока компания Xiaomi готовится к презентации, в сети уже активно обсуждают будущий планшет Xiaomi Pad 8 Pro. В базе Geekbench появились данные, которые проливают свет на ключевые параметры устройства. Судя по ним, гаджет может стать одним из самых производительных в своей категории и составить конкуренцию не только Android-решениям, но и некоторым версиям iPad.

Модель с кодовым номером 25091RP04C протестирована с процессором Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти. Результаты впечатляют: 2697 баллов в одноядерном и 9485 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, эти показатели ближе к топовым смартфонам 2024-2025 годов.

Дополнительно характеристики подтвердил инсайдер Digital Chat Station. Он сообщил о большом 11,16-дюймовом дисплее с повышенной герцовкой, аккумуляторе ёмкостью 10 000 мА·ч и поддержке быстрой зарядки на 67 Вт. Правда, базовая комплектация может включать адаптер лишь на 45 Вт.

Сравнение: Xiaomi Pad 8 Pro и конкуренты