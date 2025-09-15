Экран, который "видит" тьму: Xiaomi показала телевизор с 1792 зонами подсветки

Xiaomi продолжает укреплять позиции на рынке домашних экранов, представляя обновлённые телевизоры серии S Pro Mini LED 2026. Китайский бренд сделал упор на технологические инновации, улучшив изображение, звук и производительность, что делает новинку особенно интересной для любителей кино и геймеров.

Улучшения в изображении

Главное внимание разработчики уделили подсветке: новая система получила 1792 зоны локального затемнения, что позволяет значительно повысить контрастность и детализацию. Даже в самых тёмных сценах изображение остаётся чётким, а переходы между светом и тенью выглядят максимально естественно.

Пиковая яркость выросла с 3200 до 5200 нит, благодаря чему телевизоры стали лучше справляться с воспроизведением HDR-контента. Это особенно заметно при просмотре фильмов в Dolby Vision или игр с реалистичной графикой.

Ещё одно заметное обновление — частота обновления экрана. Теперь она достигает 330 Гц, тогда как у моделей 2025 года предел был 288 Гц. Такая скорость особенно ценна для геймеров, поскольку обеспечивает плавный игровой процесс и уменьшает задержку отклика.

Игровые технологии

Телевизоры поддерживают AMD FreeSync Premium и Variable Refresh Rate (VRR), которые устраняют разрывы изображения и помогают достичь максимальной стабильности кадров. Цветовой охват DCI-P3 достигает 95%, а заводская калибровка гарантирует естественные оттенки.

Дизайн и удобство

Конструкция телевизоров стала ещё изящнее: рамки уменьшились до 4,35 мм, а новая система настенного крепления позволяет повесить экран максимально близко к стене. Это создаёт ощущение "парящего" дисплея и гармонично вписывается в современный интерьер.

Звук нового уровня

За аудиосистему отвечает конфигурация 2.1.2, настроенная инженерами Harman. Поддержка Dolby Atmos делает звучание объёмным и кинематографическим, что особенно важно при просмотре фильмов и спортивных трансляций.

Интерфейсы и подключение

Набор портов включает три HDMI 2.1, два USB (3.0 и 2.0), AV-вход, оптический выход, Ethernet и антенный разъём. Такой комплект позволяет подключать игровые приставки, саундбары, медиаплееры и другое оборудование без ограничений.

Размеры и цены

Серия представлена в четырёх диагоналях:

65 дюймов — 6499 юаней (около 912 долларов);

75 дюймов — 8199 юаней (1150 долларов);

85 дюймов — 10499 юаней (1473 доллара);

98 дюймов — 19999 юаней (2736 долларов).

Xiaomi сделала цены заметно более доступными по сравнению с конкурентами, что повышает шансы серии на успех.

Плюсы и минусы