Девушка у телевизора
Девушка у телевизора
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:08

Экран, который "видит" тьму: Xiaomi показала телевизор с 1792 зонами подсветки

Xiaomi представила телевизоры S Pro Mini LED 2026 с подсветкой на 1792 зоны

Xiaomi продолжает укреплять позиции на рынке домашних экранов, представляя обновлённые телевизоры серии S Pro Mini LED 2026. Китайский бренд сделал упор на технологические инновации, улучшив изображение, звук и производительность, что делает новинку особенно интересной для любителей кино и геймеров.

Улучшения в изображении

Главное внимание разработчики уделили подсветке: новая система получила 1792 зоны локального затемнения, что позволяет значительно повысить контрастность и детализацию. Даже в самых тёмных сценах изображение остаётся чётким, а переходы между светом и тенью выглядят максимально естественно.

Пиковая яркость выросла с 3200 до 5200 нит, благодаря чему телевизоры стали лучше справляться с воспроизведением HDR-контента. Это особенно заметно при просмотре фильмов в Dolby Vision или игр с реалистичной графикой.

Ещё одно заметное обновление — частота обновления экрана. Теперь она достигает 330 Гц, тогда как у моделей 2025 года предел был 288 Гц. Такая скорость особенно ценна для геймеров, поскольку обеспечивает плавный игровой процесс и уменьшает задержку отклика.

Игровые технологии

Телевизоры поддерживают AMD FreeSync Premium и Variable Refresh Rate (VRR), которые устраняют разрывы изображения и помогают достичь максимальной стабильности кадров. Цветовой охват DCI-P3 достигает 95%, а заводская калибровка гарантирует естественные оттенки.

Дизайн и удобство

Конструкция телевизоров стала ещё изящнее: рамки уменьшились до 4,35 мм, а новая система настенного крепления позволяет повесить экран максимально близко к стене. Это создаёт ощущение "парящего" дисплея и гармонично вписывается в современный интерьер.

Звук нового уровня

За аудиосистему отвечает конфигурация 2.1.2, настроенная инженерами Harman. Поддержка Dolby Atmos делает звучание объёмным и кинематографическим, что особенно важно при просмотре фильмов и спортивных трансляций.

Интерфейсы и подключение

Набор портов включает три HDMI 2.1, два USB (3.0 и 2.0), AV-вход, оптический выход, Ethernet и антенный разъём. Такой комплект позволяет подключать игровые приставки, саундбары, медиаплееры и другое оборудование без ограничений.

Размеры и цены

Серия представлена в четырёх диагоналях:

  • 65 дюймов — 6499 юаней (около 912 долларов);

  • 75 дюймов — 8199 юаней (1150 долларов);

  • 85 дюймов — 10499 юаней (1473 доллара);

  • 98 дюймов — 19999 юаней (2736 долларов).

Xiaomi сделала цены заметно более доступными по сравнению с конкурентами, что повышает шансы серии на успех.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Подсветка с 1792 зонами Пока нет глобального запуска
Частота 330 Гц Высокая цена для 98" модели
Поддержка FreeSync Premium и VRR Габариты больших версий ограничивают установку
Яркость 5200 нит
Звук Harman с Dolby Atmos

Сравнение с предыдущим поколением

Характеристика S Pro 2025 S Pro 2026
Пиковая яркость 3200 нит 5200 нит
Частота обновления 288 Гц 330 Гц
Зоны подсветки 1344 1792
Толщина рамок 5,1 мм 4,35 мм

Советы шаг за шагом: как выбрать модель

  1. Для игр и киберспорта подойдут версии с диагональю 65 или 75 дюймов: высокая частота обновления и поддержка FreeSync будут особенно полезны.

  2. Для домашнего кинотеатра лучше рассматривать 85 и 98 дюймов — они обеспечат максимальное погружение.

  3. Если планируется подключение нескольких устройств (консоль, саундбар, медиаприставка), важно использовать HDMI 2.1 для лучшей передачи сигнала.

  4. Для установки в небольшую комнату удобнее выбрать телевизор с тонким настенным креплением.

Мифы и правда

  • Миф: высокая частота обновления нужна только геймерам.
    Правда: плавность изображения полезна и для спортивных трансляций, и для фильмов с динамикой.

  • Миф: Dolby Atmos работает только с дорогими колонками.
    Правда: даже встроенные динамики создают заметный эффект объёмного звука.

  • Миф: яркость выше 5000 нит избыточна.
    Правда: при просмотре HDR-контента и в солнечных помещениях это играет ключевую роль.

FAQ

Как выбрать диагональ телевизора Xiaomi S Pro 2026?
Исходите из расстояния до экрана: 65 дюймов — оптимально для 2,5-3 метров, 98 дюймов — для 4 метров и более.

Сколько стоит самый доступный телевизор серии?
65-дюймовая версия обойдётся в 6499 юаней (примерно 912 долларов).

Что лучше для игр — S Pro 2025 или S Pro 2026?
Новая серия выгоднее благодаря частоте 330 Гц и увеличенному числу зон подсветки, что обеспечивает более плавную картинку.

Исторический контекст

Xiaomi впервые представила Mini LED телевизоры в 2021 году, постепенно увеличивая яркость и количество зон подсветки. В 2025-м компания сделала ставку на высокую частоту обновления (288 Гц), а в 2026-м закрепила успех, доведя показатель до 330 Гц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить слишком большую диагональ для маленькой комнаты.
    Последствие: нагрузка на глаза и дискомфорт при просмотре.
    Альтернатива: выбрать модель 65-75 дюймов.

  • Ошибка: экономить на аудиосистеме.
    Последствие: потеря впечатления от фильмов.
    Альтернатива: использовать встроенную систему Harman с Dolby Atmos или подключить саундбар.

  • Ошибка: подключать консоль через HDMI 2.0.
    Последствие: потеря качества и задержки.
    Альтернатива: всегда использовать HDMI 2.1.

А что если…

Если Xiaomi решит выпустить эту серию глобально, рынок телевизоров может ощутимо измениться: сочетание высокой частоты обновления, яркости и доступной цены способно серьёзно потеснить конкурентов Samsung и LG.

Интересные факты

  1. При яркости 5200 нит телевизоры S Pro 2026 превосходят по этому параметру большинство профессиональных мониторов.

  2. Толщина рамки всего 4,35 мм сопоставима с толщиной двух банковских карт.

  3. В режиме "Кино" телевизор автоматически подстраивает картинку и звук под жанр фильма.

