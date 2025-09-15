Экран, который "видит" тьму: Xiaomi показала телевизор с 1792 зонами подсветки
Xiaomi продолжает укреплять позиции на рынке домашних экранов, представляя обновлённые телевизоры серии S Pro Mini LED 2026. Китайский бренд сделал упор на технологические инновации, улучшив изображение, звук и производительность, что делает новинку особенно интересной для любителей кино и геймеров.
Улучшения в изображении
Главное внимание разработчики уделили подсветке: новая система получила 1792 зоны локального затемнения, что позволяет значительно повысить контрастность и детализацию. Даже в самых тёмных сценах изображение остаётся чётким, а переходы между светом и тенью выглядят максимально естественно.
Пиковая яркость выросла с 3200 до 5200 нит, благодаря чему телевизоры стали лучше справляться с воспроизведением HDR-контента. Это особенно заметно при просмотре фильмов в Dolby Vision или игр с реалистичной графикой.
Ещё одно заметное обновление — частота обновления экрана. Теперь она достигает 330 Гц, тогда как у моделей 2025 года предел был 288 Гц. Такая скорость особенно ценна для геймеров, поскольку обеспечивает плавный игровой процесс и уменьшает задержку отклика.
Игровые технологии
Телевизоры поддерживают AMD FreeSync Premium и Variable Refresh Rate (VRR), которые устраняют разрывы изображения и помогают достичь максимальной стабильности кадров. Цветовой охват DCI-P3 достигает 95%, а заводская калибровка гарантирует естественные оттенки.
Дизайн и удобство
Конструкция телевизоров стала ещё изящнее: рамки уменьшились до 4,35 мм, а новая система настенного крепления позволяет повесить экран максимально близко к стене. Это создаёт ощущение "парящего" дисплея и гармонично вписывается в современный интерьер.
Звук нового уровня
За аудиосистему отвечает конфигурация 2.1.2, настроенная инженерами Harman. Поддержка Dolby Atmos делает звучание объёмным и кинематографическим, что особенно важно при просмотре фильмов и спортивных трансляций.
Интерфейсы и подключение
Набор портов включает три HDMI 2.1, два USB (3.0 и 2.0), AV-вход, оптический выход, Ethernet и антенный разъём. Такой комплект позволяет подключать игровые приставки, саундбары, медиаплееры и другое оборудование без ограничений.
Размеры и цены
Серия представлена в четырёх диагоналях:
-
65 дюймов — 6499 юаней (около 912 долларов);
-
75 дюймов — 8199 юаней (1150 долларов);
-
85 дюймов — 10499 юаней (1473 доллара);
-
98 дюймов — 19999 юаней (2736 долларов).
Xiaomi сделала цены заметно более доступными по сравнению с конкурентами, что повышает шансы серии на успех.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Подсветка с 1792 зонами
|Пока нет глобального запуска
|Частота 330 Гц
|Высокая цена для 98" модели
|Поддержка FreeSync Premium и VRR
|Габариты больших версий ограничивают установку
|Яркость 5200 нит
|Звук Harman с Dolby Atmos
Сравнение с предыдущим поколением
|Характеристика
|S Pro 2025
|S Pro 2026
|Пиковая яркость
|3200 нит
|5200 нит
|Частота обновления
|288 Гц
|330 Гц
|Зоны подсветки
|1344
|1792
|Толщина рамок
|5,1 мм
|4,35 мм
Советы шаг за шагом: как выбрать модель
-
Для игр и киберспорта подойдут версии с диагональю 65 или 75 дюймов: высокая частота обновления и поддержка FreeSync будут особенно полезны.
-
Для домашнего кинотеатра лучше рассматривать 85 и 98 дюймов — они обеспечат максимальное погружение.
-
Если планируется подключение нескольких устройств (консоль, саундбар, медиаприставка), важно использовать HDMI 2.1 для лучшей передачи сигнала.
-
Для установки в небольшую комнату удобнее выбрать телевизор с тонким настенным креплением.
Мифы и правда
-
Миф: высокая частота обновления нужна только геймерам.
Правда: плавность изображения полезна и для спортивных трансляций, и для фильмов с динамикой.
-
Миф: Dolby Atmos работает только с дорогими колонками.
Правда: даже встроенные динамики создают заметный эффект объёмного звука.
-
Миф: яркость выше 5000 нит избыточна.
Правда: при просмотре HDR-контента и в солнечных помещениях это играет ключевую роль.
FAQ
Как выбрать диагональ телевизора Xiaomi S Pro 2026?
Исходите из расстояния до экрана: 65 дюймов — оптимально для 2,5-3 метров, 98 дюймов — для 4 метров и более.
Сколько стоит самый доступный телевизор серии?
65-дюймовая версия обойдётся в 6499 юаней (примерно 912 долларов).
Что лучше для игр — S Pro 2025 или S Pro 2026?
Новая серия выгоднее благодаря частоте 330 Гц и увеличенному числу зон подсветки, что обеспечивает более плавную картинку.
Исторический контекст
Xiaomi впервые представила Mini LED телевизоры в 2021 году, постепенно увеличивая яркость и количество зон подсветки. В 2025-м компания сделала ставку на высокую частоту обновления (288 Гц), а в 2026-м закрепила успех, доведя показатель до 330 Гц.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить слишком большую диагональ для маленькой комнаты.
Последствие: нагрузка на глаза и дискомфорт при просмотре.
Альтернатива: выбрать модель 65-75 дюймов.
-
Ошибка: экономить на аудиосистеме.
Последствие: потеря впечатления от фильмов.
Альтернатива: использовать встроенную систему Harman с Dolby Atmos или подключить саундбар.
-
Ошибка: подключать консоль через HDMI 2.0.
Последствие: потеря качества и задержки.
Альтернатива: всегда использовать HDMI 2.1.
А что если…
Если Xiaomi решит выпустить эту серию глобально, рынок телевизоров может ощутимо измениться: сочетание высокой частоты обновления, яркости и доступной цены способно серьёзно потеснить конкурентов Samsung и LG.
Интересные факты
-
При яркости 5200 нит телевизоры S Pro 2026 превосходят по этому параметру большинство профессиональных мониторов.
-
Толщина рамки всего 4,35 мм сопоставима с толщиной двух банковских карт.
-
В режиме "Кино" телевизор автоматически подстраивает картинку и звук под жанр фильма.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru