HyperOS трещит по швам: Xiaomi раскрыла самые надоедливые баги недели
Компания Xiaomi опубликовала свежий отчёт, в котором подробно перечислила наиболее частые сбои и ошибки, возникающие у пользователей HyperOS. Документ стал частью программы прозрачности бренда: теперь пользователи могут регулярно узнавать, какие неполадки уже признаны и когда планируется их устранение.
Что не так с HyperOS сейчас
Наиболее раздражающим багом этой недели оказалась неработающая система жестов во весь экран. Сбой затронул разные устройства, включая смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO, вне зависимости от версии прошивки. Представители компании подтвердили, что инженеры уже занимаются решением проблемы.
Временно пользователям советуют перейти на классическую навигацию кнопками. Сделать это можно через меню:
Центр управления → Настройки → Главный экран → Системная навигация → Кнопки.
Ещё один заметный сбой проявляется на смартфоне Xiaomi 12X, где некоторые владельцы столкнулись с неожиданными перезагрузками. Ошибка характерна для версии прошивки V816.0.1.0.TLDRUXM. Компания уточнила, что причина найдена, и патч включат в одно из ближайших обновлений.
Пользователи Redmi Note 13 пожаловались на исчезновение звука в системных приложениях и при воспроизведении медиа. Неполадки проявляются на нескольких версиях программного обеспечения — V14.0.9.0.TNGMIXM, V816.0.2.0.UNGMIXM, V14.0.5.0.TNHIDXM и V816.0.1.0.UNHIDXM. Xiaomi признала проблему и пообещала исправить её в ближайшем релизе HyperOS.
Сравнение частых ошибок по устройствам
|Устройство
|Тип ошибки
|Статус решения
|Xiaomi 12X
|Перезагрузки
|Исправление готовится
|Redmi Note 13
|Отсутствие звука
|Планируется обновление
|POCO X4 Pro 5G
|Перезагрузки
|В работе
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
|Сбои лаунчера
|Анализируется
|Xiaomi 14 Ultra
|Неработающий микрофон
|Исправление в процессе
|Redmi 11 Prime 5G, POCO M4 5G
|Ошибка системного интерфейса
|Проверяется
|POCO X6 5G
|Пропадают имена контактов
|Запланировано обновление
|Redmi Note 13 Pro 5G
|Не загружается виджет часов
|Исправление готовится
|Redmi Pad SE
|Сбой фронтальной камеры
|Диагностика завершена
|Xiaomi 13T Pro
|Падение FPS в играх
|Оптимизация в работе
Как действовать пользователю: пошагово
-
Проверить наличие обновлений HyperOS в меню "Настройки → О телефоне → Версия MIUI/HyperOS".
-
Если обновлений нет, временно использовать альтернативные настройки (например, включить кнопочную навигацию).
-
Сообщить о сбое через приложение Feedback - это ускоряет выпуск патчей.
-
При серьёзных неполадках можно откатить систему до предыдущей стабильной версии через Mi Assistant или фирменную утилиту Mi Flash Tool (желательно после резервного копирования данных).
-
Следить за разделом ROM на Mi Community, где публикуются тестовые версии исправлений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: жесты не работают.
Последствие: неудобное управление системой, зависания интерфейса.
Альтернатива: переключиться на кнопочную навигацию до выхода обновления.
-
Ошибка: спонтанные перезагрузки Xiaomi 12X.
Последствие: потеря данных, сбои при звонках.
Альтернатива: временно отключить автообновления и установить стабильную предыдущую сборку.
-
Ошибка: нет звука на Redmi Note 13.
Последствие: невозможность воспроизведения видео и уведомлений.
Альтернатива: перезагрузка устройства и проверка аудиодрайвера через инженерное меню (##6484##).
А что если сбои не исчезают?
Если ошибка сохраняется после обновления, специалисты советуют выполнить сброс до заводских настроек — это устраняет конфликты приложений и системных служб. Но важно заранее сохранить фото, видео и контакты в облаке Xiaomi Cloud или Google Drive.
Также можно установить тестовую версию HyperOS (бета), где исправления появляются быстрее. Однако стоит учитывать, что такие прошивки менее стабильны и подходят только опытным пользователям.
Плюсы и минусы HyperOS
|Плюсы
|Минусы
|Единая экосистема для смартфонов, планшетов и умных устройств
|Нестабильность в первых сборках
|Современный интерфейс и высокая скорость работы
|Ошибки при обновлении
|Расширенные возможности кастомизации
|Случайные зависания отдельных приложений
|Активное взаимодействие с сообществом
|Неравномерное распространение обновлений
Часто задаваемые вопросы
Как узнать, установлена ли последняя версия HyperOS?
Зайдите в раздел "О телефоне" и проверьте номер сборки. Если доступно обновление, система предложит загрузку автоматически.
Можно ли удалить HyperOS и вернуться к MIUI?
Да, но это потребует разблокировки загрузчика и ручной установки прошивки. Такой метод подходит только опытным пользователям.
Почему после обновления снижается производительность в играх?
Обычно это временный эффект — система адаптируется к новым драйверам. После очередного патча FPS возвращается к норме.
Как сообщить об ошибке?
Через приложение Feedback или раздел ROM на форуме Xiaomi Community. Там можно приложить логи и скриншоты.
Мифы и правда о HyperOS
-
Миф: HyperOS полностью заменяет Android.
Правда: система построена на Android, но имеет собственные надстройки и оптимизации.
-
Миф: обновления приходят одновременно на все устройства.
Правда: Xiaomi выпускает патчи поэтапно, чтобы избежать массовых сбоев.
-
Миф: новые прошивки портят производительность.
Правда: большинство обновлений направлены на ускорение работы и улучшение автономности.
3 интересных факта
-
HyperOS объединяет управление всеми гаджетами Xiaomi, включая телевизоры, планшеты и даже электросамокаты.
-
В системе используется алгоритм предсказания действий пользователя, который уменьшает время отклика интерфейса.
-
Некоторые тестеры утверждают, что после обновления энергопотребление снизилось до 15% в сутки — это заметное улучшение по сравнению с MIUI 14.
Исторический контекст
Проект HyperOS появился в 2023 году как ответ на фрагментацию MIUI и рост числа подключённых устройств. Xiaomi хотела создать экосистему, где смартфон, планшет, ТВ и смарт-часы работают как единое целое. Постепенно система внедряется во все регионы, а регулярные отчёты о багах стали частью новой политики бренда по открытой коммуникации с пользователями.
