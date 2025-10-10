Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by GVZpedia is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:51

HyperOS трещит по швам: Xiaomi раскрыла самые надоедливые баги недели

Xiaomi опубликовала отчёт о сбоях HyperOS и сроках их устранения

Компания Xiaomi опубликовала свежий отчёт, в котором подробно перечислила наиболее частые сбои и ошибки, возникающие у пользователей HyperOS. Документ стал частью программы прозрачности бренда: теперь пользователи могут регулярно узнавать, какие неполадки уже признаны и когда планируется их устранение.

Что не так с HyperOS сейчас

Наиболее раздражающим багом этой недели оказалась неработающая система жестов во весь экран. Сбой затронул разные устройства, включая смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO, вне зависимости от версии прошивки. Представители компании подтвердили, что инженеры уже занимаются решением проблемы.

Временно пользователям советуют перейти на классическую навигацию кнопками. Сделать это можно через меню:
Центр управления → Настройки → Главный экран → Системная навигация → Кнопки.

Ещё один заметный сбой проявляется на смартфоне Xiaomi 12X, где некоторые владельцы столкнулись с неожиданными перезагрузками. Ошибка характерна для версии прошивки V816.0.1.0.TLDRUXM. Компания уточнила, что причина найдена, и патч включат в одно из ближайших обновлений.

Пользователи Redmi Note 13 пожаловались на исчезновение звука в системных приложениях и при воспроизведении медиа. Неполадки проявляются на нескольких версиях программного обеспечения — V14.0.9.0.TNGMIXM, V816.0.2.0.UNGMIXM, V14.0.5.0.TNHIDXM и V816.0.1.0.UNHIDXM. Xiaomi признала проблему и пообещала исправить её в ближайшем релизе HyperOS.

Сравнение частых ошибок по устройствам

Устройство Тип ошибки Статус решения
Xiaomi 12X Перезагрузки Исправление готовится
Redmi Note 13 Отсутствие звука Планируется обновление
POCO X4 Pro 5G Перезагрузки В работе
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Сбои лаунчера Анализируется
Xiaomi 14 Ultra Неработающий микрофон Исправление в процессе
Redmi 11 Prime 5G, POCO M4 5G Ошибка системного интерфейса Проверяется
POCO X6 5G Пропадают имена контактов Запланировано обновление
Redmi Note 13 Pro 5G Не загружается виджет часов Исправление готовится
Redmi Pad SE Сбой фронтальной камеры Диагностика завершена
Xiaomi 13T Pro Падение FPS в играх Оптимизация в работе

Как действовать пользователю: пошагово

  1. Проверить наличие обновлений HyperOS в меню "Настройки → О телефоне → Версия MIUI/HyperOS".

  2. Если обновлений нет, временно использовать альтернативные настройки (например, включить кнопочную навигацию).

  3. Сообщить о сбое через приложение Feedback - это ускоряет выпуск патчей.

  4. При серьёзных неполадках можно откатить систему до предыдущей стабильной версии через Mi Assistant или фирменную утилиту Mi Flash Tool (желательно после резервного копирования данных).

  5. Следить за разделом ROM на Mi Community, где публикуются тестовые версии исправлений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жесты не работают.
    Последствие: неудобное управление системой, зависания интерфейса.
    Альтернатива: переключиться на кнопочную навигацию до выхода обновления.

  • Ошибка: спонтанные перезагрузки Xiaomi 12X.
    Последствие: потеря данных, сбои при звонках.
    Альтернатива: временно отключить автообновления и установить стабильную предыдущую сборку.

  • Ошибка: нет звука на Redmi Note 13.
    Последствие: невозможность воспроизведения видео и уведомлений.
    Альтернатива: перезагрузка устройства и проверка аудиодрайвера через инженерное меню (##6484##).

А что если сбои не исчезают?

Если ошибка сохраняется после обновления, специалисты советуют выполнить сброс до заводских настроек — это устраняет конфликты приложений и системных служб. Но важно заранее сохранить фото, видео и контакты в облаке Xiaomi Cloud или Google Drive.

Также можно установить тестовую версию HyperOS (бета), где исправления появляются быстрее. Однако стоит учитывать, что такие прошивки менее стабильны и подходят только опытным пользователям.

Плюсы и минусы HyperOS

Плюсы Минусы
Единая экосистема для смартфонов, планшетов и умных устройств Нестабильность в первых сборках
Современный интерфейс и высокая скорость работы Ошибки при обновлении
Расширенные возможности кастомизации Случайные зависания отдельных приложений
Активное взаимодействие с сообществом Неравномерное распространение обновлений

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, установлена ли последняя версия HyperOS?
Зайдите в раздел "О телефоне" и проверьте номер сборки. Если доступно обновление, система предложит загрузку автоматически.

Можно ли удалить HyperOS и вернуться к MIUI?
Да, но это потребует разблокировки загрузчика и ручной установки прошивки. Такой метод подходит только опытным пользователям.

Почему после обновления снижается производительность в играх?
Обычно это временный эффект — система адаптируется к новым драйверам. После очередного патча FPS возвращается к норме.

Как сообщить об ошибке?
Через приложение Feedback или раздел ROM на форуме Xiaomi Community. Там можно приложить логи и скриншоты.

Мифы и правда о HyperOS

  • Миф: HyperOS полностью заменяет Android.
    Правда: система построена на Android, но имеет собственные надстройки и оптимизации.

  • Миф: обновления приходят одновременно на все устройства.
    Правда: Xiaomi выпускает патчи поэтапно, чтобы избежать массовых сбоев.

  • Миф: новые прошивки портят производительность.
    Правда: большинство обновлений направлены на ускорение работы и улучшение автономности.

3 интересных факта

  1. HyperOS объединяет управление всеми гаджетами Xiaomi, включая телевизоры, планшеты и даже электросамокаты.

  2. В системе используется алгоритм предсказания действий пользователя, который уменьшает время отклика интерфейса.

  3. Некоторые тестеры утверждают, что после обновления энергопотребление снизилось до 15% в сутки — это заметное улучшение по сравнению с MIUI 14.

Исторический контекст

Проект HyperOS появился в 2023 году как ответ на фрагментацию MIUI и рост числа подключённых устройств. Xiaomi хотела создать экосистему, где смартфон, планшет, ТВ и смарт-часы работают как единое целое. Постепенно система внедряется во все регионы, а регулярные отчёты о багах стали частью новой политики бренда по открытой коммуникации с пользователями.

