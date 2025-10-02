Пора прощаться: Xiaomi официально прекратила поддержку этих популярных моделей

Компания Xiaomi опубликовала расширенный список устройств, которые официально переведены в статус End of Life. Это означает полное прекращение поддержки: для гаджетов больше не будут выпускаться обновления системы, в том числе патчи безопасности. Кроме того, они не получат новую версию оболочки HyperOS 3.

Что означает статус End of Life

Попадание смартфона или планшета в категорию End of Life фактически означает завершение жизненного цикла устройства. Пользователь сможет продолжать использовать гаджет, но:

обновления системы безопасности перестанут выходить;

исправления ошибок и багов больше не будут выпускаться;

новые версии HyperOS не будут доступны.

Это делает устройства потенциально уязвимыми, особенно при активной работе в сети.

Какие модели потеряли поддержку

В списке устаревших оказались десятки моделей Xiaomi, Redmi и POCO.

Смартфоны Redmi

Redmi Note 13 4G

Вся серия Redmi 12

Вся серия Redmi Note 12

Redmi A2 и A2+

Смартфоны POCO

POCO C51, C55, C65, C71, C75

POCO M4, M5, M5s, M6 Plus, M6 Pro

POCO X4 GT, X4 GT Pro, X5, X5 Pro

POCO F4, F4 Pro, F4 GT, F5

Планшеты Redmi

Redmi Pad SE

Смартфоны Xiaomi

Xiaomi 12 Lite, 12X, Civi

Mi MIX Fold, Mix 4

Xiaomi 11T и 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Серия Mi 11

Mi 11, Mi 11 LE, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11i

Mi 11 Pro, Mi 11 Lite, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G

Планшеты Xiaomi

Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro

Почему это важно

Для владельцев таких устройств прекращение обновлений означает отсутствие защиты от новых уязвимостей. Хотя гаджеты продолжат работать, со временем они станут менее безопасными и менее совместимыми с новыми приложениями.

Сравнение: поддерживаемые и устаревшие устройства

Категория Поддержка продолжается End of Life Флагманы Xiaomi 13, 14, Mix Fold 3 Mi 11, 12 Lite, 12X Средний сегмент Redmi Note 13 Pro+, Note 14 Redmi Note 12, Note 13 4G Бюджетные Redmi A3, POCO C81 Redmi A2, A2+, POCO C51, C55 Планшеты Xiaomi Pad 6, Pad 6S Pro Pad 5, Pad 5 Pro, Redmi Pad SE

Советы шаг за шагом: что делать пользователям

Проверить, входит ли ваш смартфон или планшет в список EOL. Если да — оценить риск использования устройства без обновлений. Сохранить резервные копии всех данных. Рассмотреть покупку более новой модели с поддержкой HyperOS 3. При невозможности обновления — использовать дополнительные антивирусы и VPN для повышения безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать активно использовать устаревшее устройство без защиты.

Последствие: уязвимость перед вредоносными программами.

Альтернатива: переход на новые модели Xiaomi, Redmi или POCO с регулярными обновлениями.

Ошибка: откладывать смену смартфона до полной поломки.

Последствие: потеря доступа к современным приложениям.

Альтернатива: своевременно перейти на более свежие устройства.

Ошибка: игнорировать прекращение поддержки.

Последствие: проблемы с безопасностью и стабильностью работы.

Альтернатива: использовать HyperOS 3 на актуальных моделях.

А что если оставить старый смартфон?

Оставить можно, но это сопряжено с рисками. Устройство будет функционировать, но с каждым годом вероятность взлома или ошибок в приложениях возрастёт. В лучшем случае оно продолжит работать как "звонилка" или дополнительный гаджет, но не как основное устройство.

Плюсы и минусы продолжения использования

Плюсы Минусы Экономия — не нужно покупать новый смартфон Отсутствие патчей безопасности Сохранение привычного интерфейса Нет HyperOS 3 и будущих обновлений Работает базовый функционал (звонки, SMS) Риск заражения вирусами и кражи данных Можно использовать как второй аппарат Постепенная несовместимость с приложениями

FAQ

Что значит статус End of Life?

Это означает, что устройство больше не получает обновлений, включая патчи безопасности и новые версии HyperOS.

Какие устройства потеряли поддержку?

В список попали смартфоны серий Redmi Note 12/13, Redmi 12, Mi 11, Xiaomi 12 Lite, POCO M4-F5, планшеты Pad 5 и другие.

Можно ли обновить такие модели вручную?

Нет, официальной поддержки больше нет. Возможны только неофициальные кастомные прошивки, но они небезопасны.

Что делать владельцам?

Рекомендуется рассмотреть покупку нового устройства или использовать старый смартфон как запасной.

Мифы и правда

Миф: End of Life означает, что смартфон перестанет работать.

Правда: устройство продолжит работать, но без обновлений.

Миф: без патчей безопасности риски минимальны.

Правда: именно через старые версии ОС чаще происходят утечки данных.

Миф: новые прошивки можно поставить на любое устройство.

Правда: официальной поддержки больше нет, кастомные решения не гарантируют стабильность.

Три интересных факта

Xiaomi впервые ввела HyperOS в 2023 году, заменив MIUI. Поддержка большинства смартфонов бренда длится в среднем 3-4 года. Устройства в статусе EOL часто покупают энтузиасты для установки кастомных прошивок.

Исторический контекст