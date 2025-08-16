Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Xiaomi YU7
Xiaomi YU7
© commons.wikimedia.org by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:46

Xiaomi YU7 стал дефицитом №1 в Китае — сколько его придётся ждать

Очередь на Xiaomi YU7 2026 в Китае достигла 59 недель ожидания

В Китае развернулась редкая для автомобильного рынка ситуация: за новейший электрокроссовер Xiaomi YU7 2026 очередь уже растянулась более чем на год. Всего за первые 18 часов после старта продаж летом модель собрала около 240 тысяч предзаказов. Однако производственные мощности не справляются с таким наплывом — новым клиентам сообщают о сроках ожидания от 56 до 59 недель. Неудивительно, что среди покупателей растёт недовольство.

Совет от главы Xiaomi

Руководитель компании Лэй Цзюнь в соцсетях предложил тем, кто не готов ждать год, обратить внимание на другие электрокары китайского производства. Среди них он назвал Xpeng G7, Li Auto i8, а также Tesla Model Y — прямого конкурента YU7.

"Model Y — отличная машина, и сейчас Tesla объявила о скидках. Поэтому рассмотреть её покупку вполне разумно", — заявил Лэй Цзюнь.

Почему YU7 стал хитом

Секрет популярности новинки кроется в сочетании характеристик и цены. Базовая версия Standard стоит от 253 500 юаней (примерно 2,8 млн руб.) и оснащена 800-вольтовой архитектурой, позволяющей зарядить аккумулятор до 80% всего за 13 минут. Запас хода достигает 835 км по китайскому стандарту, а мощность электромотора — 315 л. с.

Версии и цены

Для любителей более динамичной езды есть версия Pro с двумя моторами и 489 л. с., стоимостью от 279 900 юаней (около 3,1 млн руб.). А топовая комплектация Max получила батарею на 101,7 кВт·ч, мощность 681 л. с. и ценник от 329 900 юаней (порядка 3,65 млн руб.). Несмотря на внушительные параметры, цены остаются конкурентными на фоне аналогов в своём классе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

KGM представила обновлённый внедорожник Rexton 2026 года сегодня в 1:27

Авто, которое не боится тяжёлых прицепов: чем удивит KGM Rexton нового поколения

KGM Rexton 2026 стал современнее и функциональнее: новые технологии, доработанный дизайн и впечатляющая способность буксировки до 3,5 тонн.

Читать полностью » Продажи электромобилей в России выросли в июле 2025 года впервые за 13 месяцев — Автостат сегодня в 1:12

Российский рынок электрокаров ожил — июль удивил даже скептиков

В июле продажи электромобилей в России впервые за год выросли, а лидерство неожиданно перешло к китайскому бренду Zeekr.

Читать полностью » Доля оригинальных автозапчастей для иномарок в России снизилась до 20% — сегодня в 0:47

Владельцев Toyota, Kia и Hyundai ждёт непростой выбор — оригинальные детали на исходе

В России стремительно падает доля оригинальных автозапчастей, и их место занимают аналоги. Почему рынок меняется и что ждет владельцев иномарок?

Читать полностью » Гиперкар Czinger 21C установил пять рекордов на автодромах Калифорнии за неделю сегодня в 0:24

Пять рекордов за неделю — как гиперкар Czinger поставил автоспорт на уши

Один гиперкар, пять рекордов, пять дней и сотни километров между трассами — Czinger 21C доказал, что скорость и надёжность могут идти рука об руку.

Читать полностью » Как продлить срок эксплуатации автомобиля: рекомендации вчера в 23:54

Как сэкономить на ремонте? Откажитесь от этих 5 привычек за рулём

Вы уверены, что правильно следите за авто? Автослесарь раскрыл 5 вредных привычек, которые медленно убивают машину. Проверьте, не совершаете ли вы этих ошибок!

Читать полностью » Мифы о безопасности автомобилей: исследование от автоэкспертов вчера в 23:45

Разоблачение: почему механика не всегда экономит

Оказывается, "механика" не всегда экономичнее, а полный привод — не гарантия безопасности. Автомеханик развеивает 5 популярных мифов, которые могут дорого вам обойтись.

Читать полностью » Механическая коробка передач: 5 ошибок водителей, ведущих к поломке вчера в 22:36

Механика под угрозой: какие действия водителей приводят к катастрофе

Вы уверены, что правильно управляете "механикой"? Автомеханик назвал топ-5 ошибок, которые губят коробку передач. Узнайте, как продлить её жизнь и избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Подписка на автомобиль: скрытые платежи и условия вчера в 22:27

Подписка на авто: почему вы платите больше, чем думаете

Владелец автосалона раскрыл правду о подписке на машины. Почему долгосрочная аренда может оказаться дороже кредита и какие подводные камни скрывают договоры?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Лучшие романтические маршруты на юге России
Спорт и фитнес

Как выполнять 10-минутную разминку со штангой перед силовой тренировкой — рекомендации фитнес-инструкторов
Красота и здоровье

Брокколи – ваш щит от рака: онколог раскрыл секрет употребления
Садоводство

Специалисты рекомендуют: зачем нужно сажать сидераты после лука
Дом

Мини-аквариум на рабочем столе: преимущества и недостатки
Садоводство

Опытные садоводы советуют обрезать лаванду 8 августа по правилу 8-8-8
Еда

Как приготовить яблочное желе в домашних условиях
Спорт и фитнес

Учёные назвали пять упражнений для набора мышц и снижения веса у женщин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru