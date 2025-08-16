Xiaomi YU7 стал дефицитом №1 в Китае — сколько его придётся ждать

В Китае развернулась редкая для автомобильного рынка ситуация: за новейший электрокроссовер Xiaomi YU7 2026 очередь уже растянулась более чем на год. Всего за первые 18 часов после старта продаж летом модель собрала около 240 тысяч предзаказов. Однако производственные мощности не справляются с таким наплывом — новым клиентам сообщают о сроках ожидания от 56 до 59 недель. Неудивительно, что среди покупателей растёт недовольство.

Совет от главы Xiaomi

Руководитель компании Лэй Цзюнь в соцсетях предложил тем, кто не готов ждать год, обратить внимание на другие электрокары китайского производства. Среди них он назвал Xpeng G7, Li Auto i8, а также Tesla Model Y — прямого конкурента YU7.

"Model Y — отличная машина, и сейчас Tesla объявила о скидках. Поэтому рассмотреть её покупку вполне разумно", — заявил Лэй Цзюнь.

Почему YU7 стал хитом

Секрет популярности новинки кроется в сочетании характеристик и цены. Базовая версия Standard стоит от 253 500 юаней (примерно 2,8 млн руб.) и оснащена 800-вольтовой архитектурой, позволяющей зарядить аккумулятор до 80% всего за 13 минут. Запас хода достигает 835 км по китайскому стандарту, а мощность электромотора — 315 л. с.

Версии и цены

Для любителей более динамичной езды есть версия Pro с двумя моторами и 489 л. с., стоимостью от 279 900 юаней (около 3,1 млн руб.). А топовая комплектация Max получила батарею на 101,7 кВт·ч, мощность 681 л. с. и ценник от 329 900 юаней (порядка 3,65 млн руб.). Несмотря на внушительные параметры, цены остаются конкурентными на фоне аналогов в своём классе.