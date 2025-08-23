Машины в убыток, прибыль на горизонте: как Xiaomi играет против правил рынка

Можно ли зарабатывать на машинах, если продавать их себе в убыток? Xiaomi уверена, что да. И хотя пока каждый электрокар приносит минус, цифры становятся всё ближе к положительным.

Финансовая динамика: от минуса к стабильности

По итогам второго квартала 2025 года убыток подразделения Xiaomi Auto составил 41 млн долларов. На первый взгляд сумма внушительная, но в пересчёте на каждую из 81 302 проданных машин получается всего около 507 долларов минуса. Для сравнения: всего кварталом ранее компания теряла на одном автомобиле почти вдвое больше — около 900 долларов. Ещё в самом начале продаж эта цифра достигала 1400 долларов.

Аналитики сходятся во мнении, что при таком темпе сокращения издержек бренд может выйти на прибыль уже до конца 2025 года.

Цены и премиальные модели

Параллельно растёт и средняя стоимость электромобилей Xiaomi. Если летом 2024 года она составляла примерно 31 тыс. долларов, то теперь — уже около 35 тыс. Ключевой фактор — запуск флагмана SU7 Ultra, который в базовой версии стоит 72,7 тыс. долларов, а лимитированная серия Nürburgring Limited Edition и вовсе оценивается в 112 тыс. долларов.

Проблема дефицита

Несмотря на рост производственных мощностей, высокий спрос приводит к затяжным срокам ожидания. Например, кроссоверы YU7 Max раскупили в день старта продаж — 26 июня 2025 года. Теперь же клиентам приходится ждать свой заказ около 50-53 недель, то есть почти год. На официальном сайте сроки указаны чуть мягче — от 41 до 58 недель в зависимости от комплектации, но разница невелика.

Что советует Лэй Цзюнь

Ранее лава компании, Лэй Цзюнь, публично обратился к покупателям, которым не хочется ждать так долго.