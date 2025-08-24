Ждали смартфон, а получили суперкар: почему все ринулись за электромобилями Xiaomi

Китайский гигант Xiaomi, известный по всему миру своими смартфонами и электроникой, собирается выйти на европейский рынок электромобилей уже к 2027 году. Компания уверенно превращается из производителя гаджетов в серьёзного игрока в автомобильной индустрии.

От смартфонов к суперкарам

Первым шагом стал выпуск в 2023 году седана SU7 — мощного электромобиля, сопоставимого с Porsche Taycan и Tesla Model S. Вслед за ним в Китае появился внедорожник YU7. Эти модели сделали Xiaomi одним из самых динамично растущих автопроизводителей страны: только за последний квартал продано более 80 тысяч машин, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Дорога в Европу

Президент компании Уильям Лу сообщил на конференции для инвесторов, что Xiaomi Auto готовится к европейскому дебюту. На днях он выложил фото SU7 с немецкими номерами, что стало символическим сигналом: бренд готовится к экспорту.

"Мы ведём исследования и тщательно готовим выход на рынок Европы", — подчеркнул президент Xiaomi Уильям Лу.

Однако точные даты и перечень моделей пока остаются за кадром.

Проблема успеха: задержки с поставками

Главным препятствием на пути стала производственная загруженность. Завод в Пекине не успевает удовлетворять огромный спрос: ожидание SU7 достигает 41 недели, а за YU7 придётся ждать почти год.

Ситуацию обострил ажиотаж вокруг YU7 — всего за 18 часов после презентации на модель оформили около 240 тысяч заказов. Такой взрывной спрос обеспечила привлекательная цена — около £29 000. В соцсетях стали появляться жалобы на задержки, и генеральный директор Лэй Цзюнь не стал скрывать проблемы.

"Если вам нужно быстро купить автомобиль, то другие китайские автомобили на новых источниках энергии тоже вполне подойдут", — заявил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Он также отметил, что Xpeng G7, Li Auto i8 и Tesla Model Y.

Финансовая картина

Несмотря на сложности, автомобильное подразделение Xiaomi уже принесло более £2 млрд выручки за последний квартал. Лу ожидает выхода на прибыльность к концу года, хотя пока компания работает с убытками из-за инвестиций свыше £3 млрд в запуск и масштабирование производства.

Технологии и премиальный сегмент

Обе модели — SU7 и YU7 — оснащены аккумуляторами с различной ёмкостью и доступны как с задним, так и с полным приводом. В топовых версиях мощность достигает 664 л. с., а запас хода — до 519 миль (по щедрому китайскому циклу CLTC).

Аналитики уверены, что в Европе Xiaomi будет стремиться занять премиальный сегмент, делая ставку на сочетание высокой производительности и технологий.